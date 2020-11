Un nou videoclip 5GANG, powered by Huawei, peste 1 milion de vizualizări în doar 3 zile de la lansare

De-a lungul timpului, am învățat ca putem trece prin toate, împreună. Chiar și atunci când contextul nu ne permite să fim aproape unii de ceilalți, fizic, tehnologia ne conectează și ne aduce aproape.

Pentru că avem nevoie de divertisment și de experiențe care să ne bucure, Huawei și 5GANG au pus la cale un concert inedit ce a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, începand cu ora 19:00, pe canalul oficial de YouTube al trupei.

Muzica, tehnologia si divertismentul s-au întâlnit cu mii de spectatori în cadrul celui mai așteptat concert virtual 5GANG powered by Huawei. Membrii 5GANG sunt imaginea HUAWEI P smart 2021, un smartphone cu personalitate, exact așa cum sunt și ei.

În cadrul evenimentului, trupa 5GANG a lansat o nouă piesă featuring Huawei, o piesă mult așteptată de generația tânără. Energie, atmosferă incendiară și o super conexiune între tehnologie, muzică și divertisment - acestea sunt ingredientele care au propulsat rapid noua piesă FORTZINNI pe locul 1 în trending.

“Piesa FORTZINNI se bucură deja de un mare succes pe YouTube. Suntem pe locul 1 în trending și am depășit deja pragul de un milion de vizualizări. Noul videoclip este un mix între abordarea fresh cu care v-am obișnuit deja, tehnologie și multă energie. Piesa a fost foarte așteptată de public și ne bucurăm că am reușit să o cântăm, în premieră, în timpul concertului powered by Huawei, după multe luni în care nu am mai avut ocazia să fim pe scenă în fața celor care ne ascultă și ne urmăresc.”, a declarat Selly, Vlogger și membru 5GANG.

Surprizele au continuat pe tot parcursul serii cu premii surpriză pentru vloggerii la început de drum, pentru cei care vor să se bucure de experiențe la super like de oriunde și oricând și pentru cei care vor să își transforme toate amintirile în poze calitative.

Huawei a pus în joc două smartphone-uri de ultima generație, HUAWEI P smart 2021, pentru participanții care au răspuns corect întrebărilor lansate de către membrii 5GANG.

Echipat cu un ecran Full HD de 6.67 inci, HUAWEI P smart 2021 oferă o experiență de vizionare captivantă, fără margini. HUAWEI P smart 2021 asigură calitatea unui vârf de gamă, garantează o durată de viață excelentă a bateriei, precum și o cameră inteligentă, care le permite utilizatorilor să se bucure de fiecare moment al vieții și să îl surprindă așa cum se cuvine.

HUAWEI P smart 2021 asigură, de asemenea, capabilități de fotografiere în timpul nopții, datorită performanței ridicate de sensibilitate și a tehnologiei AI.

Datorită funcției de reducere a zgomotului pe mai multe cadre, utilizatorii vor putea surprinde fotografii clare, chiar și în medii întunecate.

Mai mult, HUAWEI P smart 2021 este echipat cu o cameră selfie de 8MP cu o funcție de înfrumusețare AI, permițându-le utilizatorilor să se bucure, fără efort, de fotografii reușite.

HUAWEI P smart 2021 este, de asemenea, echipat cu un obiectiv Ultra-Wide de 120°, pentru a oferi un câmp vizual mai larg.

Astfel, utilizatorii vor putea surprinde selfie-uri de grup sau fotografii cu peisajele preferate în timp ce călătoresc, bucurându-se, în același timp, de design-ul elegant al noului smartphone Huawei.