(P) „Tricolorii” revin în prim plan: Urmează două meciuri importante pentru echipa lui Edi Iordănescu

Primul va avea loc pe 23 septembrie, de la ora 21:45, în deplasare cu Finlanda, pentru ca trei zile mai târziu „tricolorii” să primească vizita Bosniei.

Echipa lui Edi Iordănescu se află într-o situație delicată cu două meciuri ramase de disputat în Liga Națiunilor. „Tricolorii” sunt pe ultimul loc în grupă, cu doar trei puncte. Primul loc este ocupat de Bosnia, cu opt puncte, pe doi este Muntenegru cu șapte puncte, iar pe trei este Finlanda cu patru puncte.

Așadar, cu un succes în meciul programat vineri, România poate depăși Finlanda. Contra nordicilor, echipa noastră a obținut singurul succes din această campanie, scor 1-0 pe teren propriu, după o reușită superbă a lui Nicușor Bancu.

Înaintea confruntării din Finlanda, Edi Iordănescu l-a pierdut pe căpitanul Vlad Chiricheș, accidentat la echipa de club. De asemenea, Iordănescu nu poate conta nici pe Andrei Ivan, și el accidentat, în timp ce la Florin Niță, Alexandru Maxim și Alexandru Mitriță a renunțat.

Pentru partida din Finlanda însă, echipa noastră este considerată outsideră, conform cotelor afișate de casele de pariuri sportive online. Astfel, succesul „tricolorilor” are cota 3.40, egalul are cota 3.15, iar victoria finlandezilor are cota 2.25. Bookmakerii se așteaptă așadar la un meci destul de echilibrat, în care spectacolul nu este anticipat să apară. Din acest motiv, cota pentru pariul sub 2.5 goluri este 1.73, iar cea pentru peste 2.5 este 2.14. Cel mai probabil scor anticipat de bookmakeri este 1-1, care are cota 6.00. 1-0 pentru Finlanda are cota 7.50, iar același scor dar pentru România are 9.50.

România are însă amintiri plăcute din ultimele deplasări în Finlanda. În 2014 a câștigat cu 2-0, în timp ce în 2005 s-a impus cu 1-0. De altfel, Finlanda nu a reușit să câștige niciodată un meci cu România în ultimii 30 de ani, ceea ce le dă speranțe băieților noștri că pot obține o victorie.

StirilePROTV

Doar Denis Alibec e în formă dintre atacanți

Un semn de întrebare pe care Edi Iordănescu îl are înaintea acestei partide este legat de linia ofensivă. Selecționerul a convocat trei atacanți: Denis Alibec (Farul Constanța), George Pușcaș (Genoa) și Florin Tănase (Al Jazira).

Dintre aceștia, doar Denis Alibec este însă într-o formă bună și are șanse foarte mari să fie titular în meciul din Finlanda. Alibec are patru goluri în șapte partide disputate pentru Farul în acest sezon și a impresionat prin forma arătată în ultimele săptămâni. El pare să-și revină și din punct de vedere fizic, iar în cele 495 de minute disputate pentru Farul în acest sezon a marcat la fel de multe goluri precum a făcut-o pentru CFR Cluj și Atromitos în stagiunea precedentă în 25 de partide. Pentru naționala României, Alibec are însă doar două goluri în 25 de partide.

George Pușcaș s-a transferat din această vară la Genoa, după ce s-a despărțit de Reading. Transferul s-a făcut însă târziu, iar atacantul a ratat pregătirea de vară, motiv pentru care a prins doar 11 minute în acest sezon de Serie B, în care nu a reușit să marcheze. De altfel, ultimul gol marcat de Pușcaș este din luna mai. Pentru naționala mare a României, Pușcaș a marcat opt goluri și a fost titularul din atac din ultimii ani. În schimb, Florin Tănase s-a transferat la Al Jazira în această vară pentru trei milioane de euro și a marcat un singur gol pentru gruparea din Emirate. El mai are o reușită și în startul sezonului pentru FCSB.

StirilePROTV

Întâlnim Bosnia pe 26 septembrie

După partida din Finlanda, jucătorii noștri nu vor avea prea mult timp de respiro pentru că la doar trei zile distanță, pe 26 septembrie de la ora 21:45, vom găzdui meciul cu Bosnia.

Va fi un meci în care „tricolorii” vor avea de luat o revanșă, după ce au pierdut prima manșă cu 1-0, pe 7 iunie, la capătul unui duel dezamăgitor. La ultima vizită în România, Bosnia a fost învinsă cu 3-0 pe Giulești, în ceea ce a fost ultimul meci al lui Răzvan Lucescu pe banca echipei naționale. De asemenea, România s-a impus și în confruntarea din 2003 cu 2-0, astfel că are amintiri plăcute din duelurile de pe teren propriu.

Partida de pe 26 septembrie va avea astfel o miză aparte, din moment ce este ultima a grupei și va avea influențe serioase asupra clasamentului. Bosnia luptă pentru prima poziție, în timp ce obiectivul României în acest final de Liga Națiunilor este clasarea pe locul secund.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

Licenta: Dreptul de a furniza jocuri de noroc la distanță în România a fost acordat 888 Romania Limited în temeiul Licenței nr. L1160654W000324 emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 20-09-2022 13:26



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.