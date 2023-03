(P) „Fotografia este mai mult despre ceea ce simți nu despre ceea ce trebuie să știi”

Am ales un drum între diferite culturi, o călătorie continuă cu multe geamantane și o alergare între avioane.

Eu, alături de colegul meu Vasile Zbuchea, ne dorim o dezvoltare continuă și plănuim să ajungem să fotografiem nunți de pe toate continentele.

Ziua nunții reprezintă un pas important în viața unui cuplu, motiv pentru care noi, de fiecare data, dăm tot ce avem mai bun ca să surpindem cele mai emoționante momente din viața celor care ne-au ales. Fiecare eveniment la care participăm este tratat cu cea mai mare responsabilitate.

Poptelecan Ionut - Să fii în topul celor mai buni fotografi din lume, nu te face mai bun decât ceilalți.

Călătorești în toata lumea pentru nunți? Este dificil? Cum faci față? De ce ai ales “Wedding destination” și nu doar nunți în România?

Fotografiez cu mare bucurie în fiecare colț al lumii. Este o călătorie și o muncă continua către succesul meu. Am ales această calea fiindcă mi-am dat seama că este mult mai ușor să evoluez, iar creativitatea mea este pusă în mișcare de fiecare data când întâmpină ceva nou. Îmi face plăcere să fotografiez și în România, însă, în ultimii ani, mi s-a reproșat că prețurile mele sunt prea ridicate pentru țara noastra.

Am o împlinire sufletească foarte mare pentru rezultatele internaționale, iar partea de Wedding Destination a devenit pentru mine un stil de viață. Într-adevăr, este mult mai solicitant, petrec mult timp călătorind, însă mi-am asumat de la început. Sunt convins că peste câțiva ani nu va mai exista energia de acum, motiv pentru care acum vrrau să dau 100% din potențialul nostru. Pentru un fotograf profesionist satisfacția interioară se reflecta în fotografiile tale.

Ionuț Poptelecan este un exemplu care dovedește că fotografia reprezintă o formă de exprimare a talentului artistic. Artistul surprinde cele mai frumoase trăiri și sentimente ale persoanelor cu care colaborează și le reflectă în imagini. totuși te menții în topul celor mai buni fotografi din lume, ai ajuns numărul 1 și în alte țări? cum reușești performanța? 3 ani consecutivi în aceste topuri de fotografie și totuși atât de tânăr, ce urmează

Îi sunt profund recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că sunt prosper. Evoluția este una cu impact, iar de la un an la altul vreau să mă îndrept către cele mai înalte vârfuri. Nu am considerat niciodată că unul e cel mai bun, însă validarea mea ca fotograf excepțional în ochii multor comisii și organizații din lume, îmi dă încrederea că se pot face lucruri mărețe cu ajtorul acestui talent artistic.

“Nu ne interesează competiția cu alții, suntem educați în ceea ce privește doar competiția cu noi înșine și asta ne va duce mereu pe podium!“

Am ințeles că ai un partener ?

Pentru că îmi doresc să creez o poveste de nuntă perfecta am ales să lucrez alături de cel mai bun prieten al meu, Vasile Zbuchea. Dincolo de partea profesională unde facem cea mai bună echipă, activitățile comune și obiceiurile sănătoase ne țin de mult timp aprope. Este foarte solicitant pentru mine să creez o poveste de nuntă perfectă, de aceea sunt recunoscător că am posibiltatea de a avea un alt profesionist lângă mine, pe tot parcursul evenimentului.

Cât de importante sunt aceste concursuri pentru voi?

Concursurile ne mentin și ne motivează să fim și mai creativi. În ultimii ani am fotografiat mai mult pentru oameni și mai puțin pentru mine. Ceea ce vor să vadă miresele este total diferit de ce fotografii fac pentru concursurile internaționale. Competițiile de nuntă au devenit tot mai interesante, o mulțime de fotografi talentați, iar dacă particip, vreau să și câștig, sunt foarte ambițios.

Ce te / vă inspiră?

Consider că rețeta succesului nostru este ambiția și munca continuă. Ca inspirație, am o abundență de lucruri și obiceiuri care îmi transmit energie, însă mai presus de toate, la baza fotografiei, pentru mine, este femeia.

Am citit în articolele anterioare despre evoluția ta incredibilă, despre tine ca fotograf, încă din tinerețe și vrem să știm cum menții această pasiune și flacără aprinsă ?

Mereu am făcut o paralelă între fotografie și sport. Fac o comparație cu Cristiano Ronaldo. Dacă acesta nu ar face zilnic antrenamente și nu ar urma un parcurs de pregătire constant în cariera sa, cu siguranță nu ar mai putea să fie o legendă în lumea fotbalului. Asta am făcut și eu. Am început să studiez, să lucrez și să alimentez această artă. Zilnic, pentru a devenii un fotograf cât mai complex.

Cât de important este pentru viața voastră, nunta oamenilor și cum o percepeți?

Lucrăm cu oameni extraordinari, cupluri care pun preț pe fotografie și au anumite așteptări. Ne-am promis să oferim cele mai bune momente din ziua nunții pentru că este un eveniment ireversibil. Suntem prezenți și dincolo de povestitori, ne implicăm emotional. Sunt recunoascător că de cele mai multe ori, în urma evenimentelor la care participam, se leagă niște prietenii extraordinare.

Unde vreți să ajungeți în aceasta direcție? Ce urmează?

Ne dorim să avem în continuare colaborări internaționale, cu wedding planneri, să descoperim și alte culture. Considerăm că sunt multe povești interesante de fotografiat și avem multe de învățat din fiecare cultură în partea. Scopul nostru actual este de a ne menține „însetați” în această călătorie de cunoaștere.

