(P) Yachtcoin - O echipă de tineri brașoveni a captat atenția industriei maritime la nivel mondial

Din Brașov vine digitalizarea pieței maritime la nivel mondial. Yachtcoin (YHT) este noua criptomonedă care se adresează transportului maritim și cumpărătorilor de iahturi și alte ambarcațiuni.

Piața criptomonedelor nu mai este de mult timp doar despre Bitcoin. Majoritatea persoanelor întrebate știu să numească doar această criptomonedă, care acum are o valoare pe care nu am putut să o concepem atunci când am aflat de apariția sa, și sunt foarte surprinși când află că pe piață există mii de criptomonede, fiecare mai mult sau mai puțin independente de cea care a deschis această ramură a economiei. Pentru că, în subconștient, criptomonedele sunt asociate cu țări mai dezvoltate, va fi cu atât mai surprinzător pentru necunoscători să afle că o astfel de criptomonedă a fost inițiată chiar de o echipă de tineri brașoveni.

Nevoia de digitalizare a domeniului maritim a determinat apariția unei criptomonede speciale

În ciuda volatilității lor și a riscurilor la care se supun cei care aleg să investească în criptomonede, acestea au ajuns chiar să reprezinte un nivel ridicat de încredere și de stabilitate a unei companii care alege să dezvolte o criptomonedă nouă. Însă nu doar dovada stabilității companiei determină apariția unei noi criptomonede, ci și necesitatea unor industrii de a se digitaliza și de a deveni mai accesibile și mai eficiente la nivel mondial. Iar acestea se dovedesc a fi un business de sine stătător.



Acesta a fost și motivul dezvoltării unei noi monede de către o echipă din Brașov. Aceștia au descoperit nevoia industriei maritime de a se digitaliza și au venit în întâmpinarea acesteia cu o soluție care se anunță a fi una de succes, având în vedere că numeroase șantiere navale și porturi maritime au luat legătura deja cu inițiatorii acestei soluții care îi va ajuta să fie mult mai aproape de clienții lor. Promisiunile ferme ale acestor șantiere navale și porturi maritime de a accepta Yachtcoin au încurajat și mai mult echipa brașoveană să aibă încredere în acest proiect cât se poate de îndrăzneț.



Acest token își propune să revoluționeze industria maritimă prin rapiditatea și siguranța tranzacțiilor operate prin intermediul său. Transparența oferită de realizarea operațiunilor prin intermediul automatizărilor de acest tip este benefică pentru orice piață specializată.

Modul de operare al Yachtcoin

În comparație cu alte criptomonede precum Bitcoin și Ethereum, care au propriul blockchain, Yachtcoin este un token, ceea ce înseamnă că operează pe un blockchain deja existent, în acest caz, pe blockchainul celor de la Polygon, care este deja consacrat pe piața monedelor virtuale, la momentul scrierii, acesta ocupând poziția a 15-a în ceea ce privește capitalizarea de piață.



Cu Yachtcoin, tranzacțiile de pe piața maritimă se vor putea realiza în doar câteva secunde, fie că este vorba despre utilizarea contractelor smart în transportul naval, fie despre digitalizarea vânzărilor de iahturi și alte ambarcațiuni, dar și alte bunuri și servicii din domeniu.

Cum se poate investi în Yachtcoin?

Criptomoneda Yachtcoin (YHT) a fost lansată la începutul lunii februarie, când a fost demarată și prima etapă de presale. Din cei 1.000.000.000 de tokeni creați, în prima etapă de presale sunt disponibili doar 100.000.000.



În prima etapă, care se desfășoară în perioada 1 februarie - 30 iunie, prețul unui token YHT este de 0,2$, iar în etapa următoare, iulie – septembrie, prețul va fi 0,4$/token. Totuși, pentru o ofertă și mai bună de atât, până pe 31 martie echipa oferă un bonus de 100% celor care le oferă toată încrederea. Asta înseamnă, în consecință, că fiecare token se poate achiziționa cu doar 0,1$ sau că fiecare token achiziționat va fi dublat de către echipă, în semn de recunoștință pentru investiție și încrederea oferită.



În această etapă, achiziția de tokeni se poate face direct de pe site-ul https://yachtcoin.tech/. Tranzacțiile în criptomonede acceptate sunt doar cele care folosesc USDT, USDC și MATIC (criptomoneda nativă blockchain-ului Polygon). Toți investitorii care își doresc să facă parte din acest proiect încă din această fază știu că este o perioadă în care YHT nu va putea fi tranzacționată, iar această perioadă se încheie la 1 octombrie 2022, dată la care moneda va fi listată de către exchange-uri ce vor fi anunțate în apropierea datei de listare.

Viitorul sună bine

După perioada ICO (initial coin offering), echipa Yachtcoin anunță lansarea propriei piețe integrate pentru tranzacțiile din domeniul maritim în al treilea trimestru al anului 2024. Acesta este momentul în care industria maritimă va prinde aripi, această soluție oferind transparență, echitabilitate și securitate tranzacțiilor cu criptomonede din acest domeniu care până acum a fost neglijat din acest punct de vedere.