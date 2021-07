(P) Vrei o carieră de succes în imobiliare? Au început înscrierile la BREC REAL ESTATE ACADEMY 2021

BUCHAREST REAL ESTATE CLUB (BREC) anunță startul înscrierilor pentru cea de-a doua ediție a programului REAL ESTATE ACADEMY, primul program 100% privat de educație în sectorul imobiliar din România.

Un program integral privat, BREC ACADEMY acoperă întreg spectrul educațional privind piața imobiliară locală și se desfășoară în perioada septembrie 2021 – mai 2022. Programul se derulează similar unui program de masterat, conținând 11 module de studiu - cele mai importante subiecte de interes privind piața imobiliară: investiții imobiliare, dezvoltare rezidențială, clădiri și parcuri de birouri, retail, hoteluri, legal real estate, asset management, finanțare imobiliară, property marketing & comunicare.

Cursurile sunt susținute de manageri și antreprenori de succes, cu experiență în piața imobiliară, precum Antoanela Comșa, Președinte Gran Via, Sînziana Pardhan, Managing Director pentru România – P3 Logistic Parks, Ionuț Bordei, CEO - Element Group, Andrei Văcaru, Head of Capital Markets – JLL, Alin Andreescu, Head of Asset Management – One United Properties, Cătălin Jalobă, Head of Real Estate Finance, BCR, Mircea Drăghici, Managing Director – EST Hospitality Consulting, Roxana Dudău, Associate Partner, EY Law, Radu & Asociatii, Despina Ponomarenco, Președinte BREC și Managing Director Verbio PR, Ionuț Datcu, Managing Partner, WOPA și alții.

Modulele de studiu acoperă o perspectivă practică și utilă privind realitățile segmentului imobiliar: studii de caz și analize pe proiecte imobiliare cunoscute din piață, simulări financiare concrete sau cele mai frecvente probleme cu care se confruntă un dezvoltator sau investitor în realitatea românească a pieței imobiliare. Cursurile se desfășoară în format fizic și online, în funcție de evoluția restricțiilor sanitare în perioada următoare.

Cine se poate înscrie la BREC REAL ESTATE ACADEMY:

 Profesioniști care activează deja în piața de real estate sau alte sectoare de activitate (banking, fonduri de investiții, servicii de consultanță sau brokeraj imobiliar, etc.), care doresc să își consolideze cunoștintele cu o perspectivp 360 de grade asupra pieței imobiliare locale.

 Reprezentanți corporate ai diverselor departamente ale companiilor imobiliare sau cu activități adiacente, care doresc să își completeze cunoștințele.

 Absolvenți ai universităților de stat sau private cu orice profil sau studenți în ani terminali (anul 3 sau 4 de studiu) care doresc să își construiască o carieră în real estate sau să își completeze cunoștințele cu o perspectivă practică asupra domeniului.

Înscrieri și costuri:

Cererile de înscriere se primesc până la data de 15 august 2021 prin e-mail la bucharest@brec.ro și trebuie să conțină o scurtă descriere a celor mai recente studii absolvite și a profilului profesional al candidatului.

Taxa de înscriere este de 2.000 EUR și se achită în 2 tranșe: 1.000 EUR până la 15 septembrie 2021 și 1.000 EUR până la 8 ianuarie 2022. Pentru plata integrală până la 15 septembrie a.c. se aplică o reducere de 5% la taxa de participare.



Un număr total de 20 participanți au absolvit prima ediție a BREC REAL ESTATE ACADEMY, derulate în perioada septembrie 2020 – mai 2021 la locația Mindspace Business District, iar unul dintre absolvenții programului a fost ulterior recrutat de CBRE, liderul pieței de consultanță imobiliară.

Absolvenții primei ediții BREC REAL ESTATE ACADEMY au fost preponderent manageri activi în piață - în companii de dezvoltare sau fonduri de real estate, birouri de arhitectură, companii de construcții, consultanță și bănci, ce au dorit să își completeze cunoștințele cu subiecte adiacente celor în care activează.

”Programul BREC a reprezentat pentru mine o ocazie de a înțelege specificul fiecărui segment imobiliar și totodată mi-a adus o nouă oportunitate în carieră, de a lucra pentru liderul pieței de consultanță imobiliară”, spune Călin Badea, absolvent BREC REAL ESTATE ACADEMY.

BUCHAREST REAL ESTATE CLUB (BREC) este principala platformă de promovare a pieței locale de real – estate, atât pe plan intern cât și pe piețele internaționale. Misiunea principală BREC este îmbunătățirea imaginii pieței imobiliare și dezvoltarea de programe care să contribuie la dezvoltarea potențialului pieței și creșterea volumului de investiții străine în sectorul imobiliar din România.

Companiile membre BUCHAREST REAL ESTATE CLUB sunt investitori majori, locali și internaționali, în economia României, activi pe segmentele proiectelor de regenerare urbană, clădirilor de birouri, parcurilor logistice și industriale, parcurilor de retail, rezidențial.