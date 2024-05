(P) Vinul Jidvei susține arta românească la un eveniment cinematografic de prestigiu

Documentarul despre viața și cariera tenismenului român Ilie Năstase, a fost vizionat la secțiunea „Proiecții speciale”, din cadrul programului oficial al festivalului. În 1972, Ilie Năstase câștiga primul său US Open, ajungând în același an în finalele de la Wimbledon și Cupa Davis, și intra în istoria tenisului. NASTY explorează suișurile și coborâșurile sale, controversele care l-au înconjurat pe jucătorul clasat pe primul loc mondial în 1973, și impactul pe care l-a avut asupra lumii tenisului.

„Pe teren, Ilie Năstase a fost fabulos. Acest tânăr dintr-o țară comunistă a reușit, în doar câțiva ani, să cucerească lumea cu talentul și personalitatea sa. Am lucrat 5 ani la acest proiect, timp în care am descoperit arhive impresionante despre cariera și viața lui Năstase și am avut șansa să discutăm cu superstaruri sportive, oameni profund influențați de el. Cred că, în final, eforturile noastre au fost văzute pe marele ecran - un portret al unui personaj complex, întotdeauna surprinzător, greu de definit, care a făcut istorie pentru România și pentru tenis." Tudor Giurgiu, regizor și producător.

La Cannes, echipa filmului NASTY a avut plăcerea să primească susținerea unor personalități de marcă care au degustat vinurile Jidvei din colecția Owner's Choice, Ana Sauvignon Blanc și Maria Fetească Albă, precum și Pinot Noir Roșu 2019. Printre invitați s-au numărat Ilie Năstase, Ion Țiriac, Boris Becker, Virginia Ruzici, Henri Leconte, Mansour Bahrami, Amalia Enache, Andreea Vasile, Olimpia Melinte.

„Suntem mândri să facem parte din această călătorie cinematografică și să contribuim la promovarea valorilor culturale și artistice românești pe scena internațională. Este o experiență unică și o premieră extraordinară pentru un producător de vin din România, având onoarea de a fi prezent alături de echipa filmului la un eveniment de o asemenea anvergură. Îl felicităm pe Tudor Giurgiu și suntem încântați că face parte din familia Jidvei.” – Ana Necșulescu, Director de Comunicare Jidvei

Festivalul de Film de la Cannes este recunoscut ca unul dintre cele mai importante evenimente din industria cinematografică mondială, iar selecția filmului NASTY subliniază valoarea și impactul acestuia. O combinație irezistibilă de talent, excentricitate și umor l-a transformat pe Nasty (nume dat de presă) într-un adevărat showman admirat de fani, comentatori și alți sportivi. După Năstase, tenisul nu a mai fost niciodată la fel.

Împărtășim cu entuziasm această realizare remarcabilă a lui Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu, care au adus la viață povestea lui Ilie Năstase în fața unei audiențe internaționale.

Vinurile Jidvei au fost distinse cu peste 1.000 de medalii la cele mai prestigioase concursuri internaționale, iar anul acesta Jidvei a fost desemnat în Top 100 cei mai buni producători de vinuri și distilate premium din lume, de către Luxury Lifestyle Awards.

* Despre Jidvei

Jidvei, cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei). Grupul Jidvei deține cea mai mare plantație viticolă din Europa cu proprietar unic, 2.500 hectare situate chiar în inima Transilvaniei și patru crame, aflate la Jidvei, Tăuni, Blaj și Bălcaciu, precum și unul dintre cele mai diversificate portofolii de produse de pe piața națională a vinului, variind de la vinuri liniștite la vinuri spumante, vinars și must.

Simbolul vinurilor Jidvei este Castelul Bethlen-Haller, un loc plin de farmec, unde se desfășoară activități de oenoturism pentru a face cunoscută povestea Țării Vinului, ținut al podgoriilor nesfârșite de viță-de-vie, al cetăților de basm și al bisericilor fortificate săsești.

Foto 1 - Boris Becker, Virginia Ruzici, Tudor Giurgiu, Ion Țiriac, Henri Leconte, Ilie Năstase, Cosmin Hodor, Cristian Pascariu, Bogdan Crăciun, Tudor D. Popescu. Foto credit: Rock House Events

Foto 2 - Amalia Enache, Alexandra Tinjală. Foto credit: Matthew Oliver

Foto 3 - Virginia Ruzici, Ilie Năstase, Maria Dowlatshahi, Henri Leconte. Foto credit: Jérémy Melloul

Foto 4 - Amalia Enache

