(P) Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi s-a afiliat rețelei Fortinet Academy

Veracomp are onoarea de a anunța că Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi a primit titlul Fortinet Network Security Academy (FNSA), devenind centru autorizat să instruiască studenții în vederea obținerii certificărilor NSE.

La nivel global, există câteva mii de instituții preuniversitare și universitare, cât și instituții non-guvernamentale cu rol educațional care au subscris programului Fortinet Network Security Academy. Afilierea la FNSA oferă instituțiilor din domeniul educației capacitatea de a-și susține studenții să devină parte a unui grup de elită de profesioniști în securitate cibernetică.

Veracomp este din 2007 Master Distibutor Fortinet și din 2018 Centru Autorizat de Training Fortinet. În tot acest timp, distribuitorul a făcut eforturi constante de a dezvolta programe educaționale, de formare profesională și supra-specializare, atât dedicate rețelei sale de parteneri, cât și într-un sens mai larg, prin proiecte adresate segmentului educațional.

„În cadrul Veracomp, transferul de know-how către parteneri și dezvoltarea unor proiecte dedicate instituțiilor din domeniul educației a fost și rămâne o prioritate constantă. Avem convingerea, susținută și de anii de experiență, că soluțiile bazate pe tehnologii inovatoare sunt mai corect puse în valoare atunci când sunt exploatate de specialiști instruiți corespunzător. Cu atât mai valoros este un parteneriat cu o instituție de învățământ superior, care an de an își pune pecetea asupra noii generații de specialiști în domeniul IT. Suntem extrem de onorați și bucuroși că – împreună cu reprezentanții Universității Tehnice Gheorghe Asachi – am reușit să parcurgem toți pașii necesari pentru afilierea la Fortinet Network Security Academy,” declară Bogdan SÂRBU, Fortinet Business Unit Manager, în cadrul Veracomp.

Afilierea la Fortinet Network Security Academy înseamnă că în acest moment există cadre universitare care au parcurs și – la rândul lor – pot să ofere instruire și pregătire specializată Fortinet pentru studenți, în cadrul unor laboratoare speciale.

„Afilierea la un program academic cu recunoaștere internațională vine cu responsabilități și avantaje. Ne-am lăsat, cumva, ușor convinși să îndeplinim condițiile, fiind vorba în speță de cerințe de natură educațională, de dezvoltare profesională și personală. Pentru că acestea sunt – până la urmă – valori intrinsece ale misiunii pe care o avem ca profesori. Am obținut astfel accesul la o serie de avantaje importante pentru studenții noștri: programul FNSA oferă posibilități de instruire și de certificare unice, care anterior erau disponibile numai pentru clienții, angajații și partenerii Fortinet. Absolvenții FNSA dezvoltă abilități – foarte bine apreciate în piață – de protejare a rețelelor împotriva amenințărilor cibernetice globale. Ideea de a oferi studenților, pe lângă o curricula completă și generoasă, acces la un set de cunoștințe practice, care să le asigure un avantaj suplimentar la angajare, a fost un argument important în decizia de a ne afilia programului academic Fortinet,” a spus Dr. Ing. Cristian AMARANDEI, Șef lucrări Departamentul de Calculatoare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Conform studiilor, până în 2022 se estimează că cererea pentru personal specializat în securitate cibernetică va crește cu 37% (Taylor Armerding, “Cybersecurity: Not Just “A” Job - Many Jobs of The Future,” Forbes, October 9, 2018.) Totodată, după cum reiese din cercetările inițiate de Fortinet și Datalere, companiile cer candidaților, în medie, minim două certificări pentru ocuparea unor posturi cu responsabilități legate de securitatea infrastructurii.