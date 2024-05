(P) Umana Fertility - deschiderea unui nou capitol în îngrijirea fertilității

Acest centru modern de medicină reproductivă este coordonat de patru femei medic specializate în infertilitate, fiecare având peste 15 ani de activitate dedicată și mii de povești de succes. Umana Fertility se remarcă prin abordarea inovatoare, tehnologiile avansate și atmosfera caldă, devenind un punct de referință în tratarea infertilității.

Umana Fertility – Inovație, Pasiune, Dedicare

Cu o viziune orientată spre viitor, la Umana Fertility găsești toate tehnologiile de care ai nevoie pentru a-ți îndeplini visul de a deveni părinte. Noi știm că medicina personalizată și tehnologiile inovatoare, bazate pe experiență și încredere reciprocă, sunt cheia succesului.

Membru fondator Umana Fertility, dr. Corina Manolea: “M-am regăsit întotdeauna în cuvintele lui John Steinbeck care descria doctorul ca pe un "prieten ce deține cunoștințe speciale". În medicina reproductivă luptăm zilnic să transformăm pacienții în părinți, combinând cunoștințele, experiența, inovația, dorința de a ajuta și empatia - toate atribute ale umanității. La Umana Fertility, ne-am dorit să îmbinăm ingredientele succesului în tratarea infertilității: știința și tehnologia de vârf, cu empatia și respectul față de oameni, așa încât “precision medicine” să fie realitatea fiecărui pacient al nostru. Privim fiecare diagnostic de infertilitate ca pe o primă cărămidă pusă la baza unei sarcini sănătoase și avem colaboratori excelenți în domenii precum genetică, urologie reproductivă, nutriție sau hematologie. Acceptăm cu bucurie cazurile complexe de infertilitate, având experiența necesară în gestionarea lor și încrederea că putem face diferența.”

Echipa Umana Fertility este una care transformă imposibilul în posibil! Are la bază viziunea comună a unor specialiști despre tratamentul infertilității așa cum ar trebui să fie în prezent.

Membru fondator Umana Fertility, dr. Corina Gică: „Acest proiect este rezultatul unei călătorii personale și a unei dorințe arzătoare de a crea un loc în care cuplurile să aibă parte de tratamente avansate pentru (in)fertilitate, dar și sprijin emoțional. Experiența medicală și pregătirea profesională m-au ghidat spre cele mai noi terapii, dar și spre înțelegerea profundă a nevoilor și emoțiilor pacienților. Fiecare poveste de infertilitate este unică, iar împreună cu echipa Umana, oferim tratamente personalizate și sprijin pe tot parcursul acestei călătorii, uneori anevoioasă. Pentru mine, Umana Fertility nu este doar o clinică, ci un loc în care viața se naște și familii noi se întemeiază. Întotdeauna mi-am dorit să lucrăm în această formulă, pentru că noi reușim să facem o diferență reală în viața fiecărui pacient. Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea pacienților noștri și pentru oportunitatea de a face parte din acest proiect.”

Umana Fertility, locul în care se naște viața!

Și pentru că diagnosticarea și tratarea infertilității presupun și expertiza unor specialiști din alte ramuri medicale, în cadrul clinicii sunt oferite și consultații de genetică, urologie reproductivă, hematologie, endocrinologie, imunologie, nutriție pentru fertilitate și psihologie.

Membru fondator Umana Fertility, dr. Mirona Furtună: “Studiul infertilității m-a captivat de mai bine de 20 de ani. Fascinată de începuturile fiecărei povești, m-am dedicat acestui domeniu cu mare curiozitate și răbdare. Drumul a fost plin de lecții, atât ca medic, cât și ca om. Sunt recunoscătoare pentru fiecare succes și provocare întâlnită. Le-am spus mereu pacienților că ei sunt eroii acestei călătorii, iar eu sunt onorată să le fiu ghid. Ca medic specializat în reproducere umană asistată, cea mai mare recompensă este să îi văd pe acești oameni fericiți alături de copiii lor. Am avut privilegiul să ajut mii de cupluri, folosind terapii inovatoare. Construirea echipei Umana este rezultatul unei expertize de zeci de ani și ne permite să punem în practică viziunea noastră asupra diagnosticului și tratamentului infertilității. Acest proiect mă inspiră și îmi dă încredere, pentru că viitorul Umana Fertility promite autenticitate, conectare și, mai presus de toate, fertilitate pe toate planurile!”

Laboratorul de embriologie reprezintă o componentă esențială și este locul în care se naște viața. Realizăm cele mai complexe investigații de infertilitate și proceduri de reproducere umană asistată, dar avem și posibilitatea prezervării fertilității, pentru cei care își doresc „să mai aștepte puțin”.

Membru fondator Umana Fertility, Embriolog senior, Mihaela Radu: “Ca embriolog, explorez zilnic granița subtilă dintre știință și miracol, fiind martora începutului și ghid al vieții în formă incipientă. În cei 24 de ani de carieră, am înțeles că dăruirea și expertiza mea pot schimba destine și pot aduce lumină în călătoria celor ce aspiră să aducă pe lume viață. Am învățat să traduc limbajul tăcut al embrionului și am văzut cum fiecare caz, fiecare zâmbet adus pe lume, fiecare lacrimă ștearsă și fiecare miracol înseamnă enorm pentru cei care îl trăiesc. Am văzut cum știința se transformă în poveste, iar fiecare descoperire aplicată responsabil este o piatră prețioasă în edificiul cunoașterii. Ca ambasador al inovației, am descoperit în cariera de embriolog nu doar secretele vieții „microscopice”, ci și bogăția infinită a umanității. În laboratorul Umana Fertility, am creat acea alchimie perfectă între tehnologie și mediu, combinând echipamentele performante cu cele mai noi și moderne tehnici de manipulare, cultivare și testare a embrionilor.”

Cu o echipă dedicată și o abordare integrată, clinica se angajează să fie un partener de încredere pentru fiecare cuplu. Centrul funcționează într-o clădire modernă, un spațiu cald și primitor gândit special pentru ca pacienții să se simtă ca... acasă.

Pentru mai multe informații despre serviciile oferite de Umana Fertility ne găsiți la adresa: The Bridge II, str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, București, la nr. de telefon 031 9897 sau ne puteți vizita pe https://umanafertility.ro.

