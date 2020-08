(P) Tot ce trebuie să știi atunci când alegi un echipament profesional HoReCa

Știm cât de complicat poate fi să-ți deschizi o afacere în domeniul HoReCa.

De aceea venim în sprijinul tău cu câteva informații legate de proiectarea bucătăriei, precum și cu sfaturi practice care să te ajute să alegi mai ușor echipamentele HoReCa potrivite nevoilor și bugetului tău.



Ca antreprenor care aspiră la succes în industria alimentară, totul pornește de la un plan de afaceri bine pus la punct. Odată ce știi care este viziunea business-ului, ce produse și servicii vrei să oferi, stabilește obiective realiste și elaborează un plan de acțiune pentru a le realiza.



Urmează să iți estimezi cheltuielile și potențialele venituri. Pe lângă costul chiriei, utilităților, consumabilelor, inventarului de bucătărie și materialelor de marketing, în această etapă va trebui să decizi dacă cumperi sau inchiriezi echipamentele de bucătărie. Iar dacă înclini spre cumpărare, alegi echipamente HoReCa noi sau aparatură deja folosită?



Atunci când banii nu constituie o problemă, cea mai bună soluție este, evident, achiziționarea unui echipament nou-nouț. Avantajele sunt destul de clare: produsul se află în garanție, beneficiază de ultimele îmbunătățiri tehnologice, are documentația completă și poate exista posibilitatea achiziționării în rate.



Însă, când bugetul alocat nu este foarte generos, poți fi tentat să cercetezi mai amănunțit piața de echipamente second hand.



Desigur, nimeni nu vrea să facă compromisuri când vine vorba de performanța sau calitate, dar costurile echipamentelor second hand sunt destul de ademenitoare. Din acest motiv, alegerea furnizorului de echipamente profesionale HoReCa constituie o etapă decisivă în procesul de achiziție.



O firmă specializată va reuși să te sfătuiască și să te îndrume spre achiziționarea celor mai potrivite echipamente pentru tine, și va reusi să îți raspundă la intrebările legate de uzura aparaturii HoReCa, dacă te bate gândul să cumperi second-hand.



Mai mult, va veni cu recomandări privind raportul calitate-preț, proiectarea inițială a fluxului bucătăriei, iar unele îți vor oferi pe deasupra și servicii de întreținere și mentenanță pe perioada de garanție și post-garanție, indiferent dacă cumperi echipamente noi sau second hand.



Ce trebuie să știi când alegi echipamentele profesionale HoReCa?



Aspectele la care trebuie să fii foarte atent atunci când începi căutarea celor mai calitative echipamente HoReCa includ materialele, consumul de energie și opțiunile lor tehnologice. Dar să le luăm pe rând.



Poate printre cei mai importanți factori în achiziție, materialele din care este realizată aparatura HoReCa trebuie să fie pe lista ta de priorități. În acest sens, inoxul este unul dintre cele mai rezistente și versatile materiale utilizate în industria alimentară.



Acest material este o foarte bună opțiune, mai ales atunci când vine vorba despre mobilierul pentru bucătărie, veselă sau mașina de spălat. O mașină de gătit din oțel-inox, de exemplu, va fi mereu o investitie ințeleaptă.



De asemenea, un echipament profesional HoReCa care te ajută să faci economie la consumul de energie trebuie să fie și el pe listă. Alături de beneficiile financiare pe care ți le oferă, se adaugă și participarea ta activă la consumul responsabil al resurselor limitate ale planetei. Dincolo de cheltuieli mai mici, este vorba și de o preocupare firească pe care trebuie să o avem față de mediul înconjurător.



Nu în ultimul rând, într-o bucătărie profesională totul se învârte în jurul conceptului de eficiență, motiv pentru care ar trebui să alegi echipamente versatile, care îți oferă posibilități multiple de utilizare și care reduc semnificativ timpii de preparare.