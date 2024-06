(P) Top 5 favorite la EURO 2024 înainte de optimi

Intrăm în fazele eliminatorii de la EURO 2024 și, până acum, nu am înregistrat surprize de proporții, cu excepția victoriei Georgiei în meciul contra unei echipe a Portugaliei care avea deja „sacii în căruță”.

Favoritele și-au respectat statutul și au obținut calificarea în optimile de finală.

Lista cu echipe favorite pentru câștigarea turneului continental arată oarecum asemănător ca înainte de startul competiției, cu mici modificări. Spania are o cotă mai mică, după ce a convins în faza grupelor, în timp ce Germania a lăsat și ea o impresie bună. Topul favoritelor la EURO arată acum astfel:

· Anglia - cota 5.00

· Spania - cota 5.50

· Franța - cota 6.00

· Germania – cota 6.00

· Portugalia - cota 7.50

Cum s-au descurcat primele cinci favorite în faza grupelor?

Anglia

Britanicii au câștigat Grupa C, care a fost plină de dramatism. Chiar și așa, britanicii nu au convins în totalitate, deși nu au pierdut niciun meci. La debut, Anglia a câștigat cu 1-0 meciul cu Serbia, însă apoi au urmat două remize. Partida cu Danemarca s-a încheiat 1-1, iar cea cu Slovenia 0-0. Anglia este departe de echipa care își propunea să câștige turneul continental, dar are de luat o revanșă după ce a pierdut finala de la EURO 2020 chiar pe stadionul Wembley. Rămâne de văzut cum va fi gestionată situația, în condițiile în care presa britanică a scris că în lot sunt tensiuni, iar jucătorii s-au arătat nemulțumiți de criticile pe care le-au primit.

Spania

Putem spune că Spania este echipa care a convins cel mai mult în faza grupelor de la EURO 2024. A defilat în Grupa B, pe care a câștigat-o cu punctaj maxim și fără gol primit. Este o performanță cum rar se vede în istoria Campionatului European. Asta în condițiile în care spaniolii au avut o grupă dificilă, cu adversare precum Croația, Italia și Albania. Chiar și așa, Spania a debutat în forță cu o victorie la scor contra Croației, iar apoi a trecut la limită de Italia și Albania, de fiecare dată cu același scor, 1-0. Contra Albaniei, spaniolii au menajat mai mulți jucători, însă și așa au reușit să se impună.

https://www.youtube.com/watch?v=ozoO19uzroY

Franța

Nu se poate spune nici pe departe că Franța a convins la EURO 2024. E departe de forma pe care specialiștii o așteptau de la ea, deși era favorita multora la startul competiției. Francezii au terminat pe locul 2 în Grupa D, sub Austria. Debutul s-a produs cu un succes la limită, scor 1-0, contra Austriei. Apoi au urmat două remize, scor 0-0 cu Olanda și scor 1-1 cu Polonia. Pentru o echipă care are jucători atât de buni în atac, să marcheze doar două goluri în faza grupelor este cu siguranță ceva neașteptat.

Germania

Țara gazdă de la EURO 2024 nu a avut emoții în cursa pentru calificarea în optimi. Germania a câștigat Grupa A, după ce a obținut 7 puncte. Nemții au convins în primul meci și s-au impus cu 5-1 în partida cu Scoția. Apoi nu au avut nicio problemă în confruntarea cu Ungaria, pe care au câștigat-o cu 2-0 și au obținut astfel calificarea. Remiza cu Elveția nu a mai contat. În plus, Germania e avantajată și de faptul că are un adversar aparent facil în optimi, Danemarca.

Portugalia

Lusitanii au avut nevoie de doar două meciuri pentru a obține calificarea în optimile de finală. Jocul per total a fost unul bun, așa cum am putut vedea în confruntările cu Cehia și Turcia, câștigate fără mari emoții. În plus, Cristiano Ronaldo a arătat că este în formă și că știe să joace și pentru echipă.

Dată publicare: 27-06-2024 13:48



