(P) Top 5 acțiuni cu dividende pentru august 2023

Top 5 acțiuni cu dividende pentru august 2023

Deși multe acțiuni și-au revenit în acest an, după un 2022 de coșmar, investitorii continuă să caute opțiuni atractive în materie de dividende care pot oferi un venit constant și un potențial de apreciere a capitalului pe termen lung.

Cu toate acestea, nu toate acțiunile cu dividende sunt investiții excelente.

Acțiunile cu dividende mari sunt atractive pentru mulți investitori deoarece reprezintă o modalitate populară de a obține venituri pasive și de a echilibra un portofoliu de investiții pe termen lung. Și, spre deosebire de activele cu dobândă fixă, dividendele pot crește an de an și ajută la contracararea inflației. În plus, atunci când reînvestești veniturile din dividende, magia dobânzii compuse poate funcționa în favoarea ta. În ultimul secol, plățile de dividende au reprezentat aproximativ 40% din randamentul total al S&P 500.



Dar există și o problemă: un dividend bun nu poate compensa o acțiune neperformantă. De asemenea, un randament ridicat al dividendelor ar putea fi o capcană care acoperă plățile neregulate, performanțele slabe sau perspectivele minime de creștere.

5 dintre cele mai bune acțiuni cu dividende pentru August și pentru restul anului 2023

Ținând cont de cele de mai sus menționate, iată o listă de acțiuni cu dividende pe care ți-ai putea dori să le iei în considerare, pe baza istoricului plăților, a proiecțiilor experților în materie de plăți viitoare și a elementelor fundamentale, precum și unele dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le urmărești atunci când cauți cele mai bune acțiuni cu dividende.

1. Chevron (CVX)

Petrolul și-a revenit. În ultimii câțiva ani, acțiunile petroliere au revenit în prim-plan. Sectorul energetic a fost unul dintre cele mai performante după pandemia COVID-19, iar Chevron a fost un mare câștigător pentru investitori.

Chevron pare să fi fost o acțiune solidă dintotdeauna, în special pentru investitorii în dividende, generând fluxuri de numerar puternice și crescând constant plățile în fiecare an, timp de peste 35 de ani. Deși prețul acțiunilor poate fluctua foarte mult în funcție de variațiile prețului petrolului, deținerea acțiunilor Chevron s-a dovedit a fi o alegere inspirată pentru cei care au investit pentru dividende pe termen lung.

2. Fortis (FTS)

Fortis administrează active în valoare de 65 de miliarde de dolari, din care 93% sunt implicate în transportul și distribuția de energie electrică și gaze naturale. Acestea sunt afaceri cu tarife reglementate, care furnizează servicii esențiale pentru milioane de locuințe și companii din Canada, Statele Unite și Caraibe.

Fortis lucrează la un program de capital de 22,3 miliarde de dolari, care, potrivit așteptărilor experților, va crește baza tarifară de 34 de miliarde de dolari de la jumătatea anului 2022 cu o medie de aproximativ 6% pe an până în 2027. Creșterea fluxului de numerar rezultată ar trebui să susțină creșterile anuale vizate ale dividendelor cu 4-6% în acest interval de timp. Fortis și-a majorat dividendele în fiecare an în ultimii 49 de ani.

3. Starbucks (SBUX)

În ultimele patru decenii, Starbucks s-a impus ca marcă dominantă în domeniul băuturilor pe bază de cafea. Cu aproape 37.000 de magazine la nivel mondial, băuturi gata preparate și cafea ambalată sub marca Starbucks în alte sute de mii de locații, nimeni nu cumpără și vinde mai multă cafea decât această companie.

Această putere de cumpărare și brandul său puternic s-au transformat în avantaje competitive puternice, inclusiv avantaje de cost în toate operațiunile sale și putere de stabilire a prețurilor. Aceste avantaje economice, combinate cu un puternic mecanism digital de stimulare a comenzilor și operațiunilor au pus bazele unei putenici afaceri generatoare de numerar.

Starbucks și-a majorat dividendele în fiecare an începând din 2010, în timp ce și-a crescut câștigurile pe acțiune cu 721% în aceeași perioadă. Randamentul său de 2% la prețurile recente se află la limita superioară a intervalului său istoric, ceea ce reprezintă un nivel atractiv pentru a cumpăra acțiuni ale companiei.



4. Texas Instruments Inc. (TXN)

Cândva renumită pentru calculatoarele sale, Texas Instruments își obține acum majoritatea veniturilor din producția de semiconductori. Este cel mai mare producător de cipuri analogice din lume.

Compania a înregistrat o creștere puternică a câștigurilor, iar experții se așteaptă ca acest trend să continue cu un ritm de creștere anuală a EPS de 10% în următorii cinci ani. Compania și-a majorat în mod constant valoarea dividendelor, cu o medie de creștere anuală de 14,9% în ultimii cinci ani.

Acțiunile au scăzut față de maximul ultimelor 52 de săptămâni, dar au depășit totuși performanța S&P 500 cu 7,4% pe an în ultimul deceniu. Ca referință, S&P 500 a înregistrat o medie a randamentului anual de 12,2% în ultimul deceniu.

5. Realty Income (O)

Dacă ești în căutarea unui mod simplu de a investi în imobiliare, Realty Income ar putea fi o opțiune. Compania deține o gamă largă de proprietăți, în mare parte independente de comerțul electronic, obținând fluxuri de numerar puternice din contracte de închiriere pe termen lung. Realty Income este, de asemenea, un aristocrat al dividendelor, cu 28 de ani consecutivi de creștere a dividendelor - în fiecare an de când s-a listat la bursă, în 1994, și 54 de ani consecutivi în care a plătit dividende în fiecare lună.



Cum să alegi Acțiuni cu Dividende

Iată 3 criterii pe care trebuie să le iei în considerare atunci când selectezi acțiuni cu dividende:



Randamentul dividendelor

Acest raport măsoară valoarea anuală a dividendelor primite în raport cu valoarea de piață per acțiune a unui titlu de valoare. Investitorii calculează randamentul dividendelor prin împărțirea dividendului anual pe acțiune la prețul actual al acțiunilor.

De exemplu, dacă societatea ABC oferă un dividend de 10 dolari pe an, la un preț actual al acțiunii de 100 de dolari, aceasta are un randament al dividendului de 10% (10 dolari / 100 de dolari = 10%). Cei care caută acțiuni cu un randament ridicat al dividendelor își pot începe căutarea prin filtrarea emisiunilor cu un randament divizat peste un anumit procent. Trebuie reținut însă faptul că există și mulți alți factori, în afară de randamentul dividendelor, pe care investitorii ar trebui să îi ia în considerare înainte de a investi în acțiuni.

Rata de plată a dividendelor

DPR (dividend payout ratio) măsoară ce procent din câștigurile unei companii este plătit acționarilor. Investitorii calculează acest raport prin împărțirea dividendelor totale la venitul net.

De exemplu, dacă societatea ABC a raportat un venit net de 50.000 de dolari și a plătit 15.000 de dolari în dividende anuale, ar avea un DRP de 30% (15.000 de dolari / 50.000 de dolari = 30%). Aceasta înseamnă că societatea plătește acționarilor 30% din veniturile sale. În general, o companie care plătește mai puțin de 50% din câștigurile sale nete sub formă de dividende este considerată stabilă și are un potențial de creștere durabilă a câștigurilor pe termen lung.

Rata de acoperire a dividendelor

Acest raport măsoară de câte ori o companie poate plăti dividende acționarilor săi. Investitorii calculează rata de acoperire a dividendelor prin împărțirea EPS anual al unei companii la dividendul anual pe acțiune.

De exemplu, dacă compania ABC a raportat un venit net de 10 milioane de dolari și a plătit acționarilor un dividend anual de 2 milioane de dolari, aceasta are o rată de acoperire a dividendelor de cinci ori (10 milioane de dolari / 2 milioane de dolari). În general, investitorii consideră că o rată de acoperire a dividendelor mai mare este mai favorabilă.



Concluzii

Acțiunile cu dividende pot fi profitabile, dar investitorii nu ar trebui să cumpere orbește o acțiune doar pentru că aceasta plătește un dividend mare. O companie care plătește dividende atractive poate ascunde fundamente slabe.

Chiar și cele mai stabile acțiuni cu dividende pot cunoaște o volatilitate semnificativă pe termen scurt. Există pur și simplu prea multe forțe ale pieței care le pot influența evoluția în decurs de câteva zile sau săptămâni, multe dintre ele neavând nimic de-a face cu societatea de bază în sine.

Prin urmare, ar putea fi înțelept pentru un investitor să analizeze cu atenție toate aspectele înainte de a investi.

