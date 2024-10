(P) Top 5 accesorii și piese de mobilier ce vă vor transforma dormitorul

De la decorațiunile pentru living până la preșul tematic sau chiar cana diferită de cafea, aveți o mulțime de categorii de la care vă puteți inspira. Însă, dacă nu știți de unde să începeți, procesul poate fi dificil. Stați fără griji! Astăzi ne propunem să vă sărim în ajutor. În rândurile ce urmează vă vom vorbi despre cum vă puteți redecora dormitorul, fie el al copilului sau al părinților, pentru a fi cât mai primitor și călduros. Veți afla din ce tipuri de accesorii și mobilă de dormitor puteți alege pentru a obține cele mai frumoase efecte rustice. Apoi, la final, vă garantăm că familia dumneavoastră se va odihni mai bine ca niciodată și că se va mândri tuturor cu noile piese de mobilier. Așadar, fără să mai stăm pe gânduri, să începem!

Indiferent de camera pe care alegeți să o amenajați, aflați că aveți nevoie de câteva piese de mobilă de dormitor de bază. De exemplu, dacă alegeți camera copilului, atunci veți avea nevoie și de un birou de copii clasic pe lângă traditionaul pat sau șifonier. Iar dacă alegeți camera părinților, atunci veți mai necesita și două noptiere asortate sau un covor tematic pe lângă. Pentru a scoate în evidență aspectul rustic la locuinței și a vă transforma dormitorul într-o oază de relaxare, tot ce trebuie să faceți este să ne urmați sfaturile. Folosind accesoriile și mobilierul despre care vă vom vorbi, veți obține cel mai frumos look de cabină montană, în ton cu sezonul în care ne aflăm. Vă garantăm că vă veți simți ca în povești și că vă veți odihni pe deplin. În continuare, vom începe enumerarea pieselor promise, în speranța că vă vom convinge de utilitatea lor. Așa că, haideți să aflați cum vă puteți transforma dormitorul!

Prima și cea mai importantă alegere din gama de mobile pentru dormitor este rama de pat, desigur. Cu toții ne dorim ca paturile noastre să fie cât mai confortabile. Iar, pentru acest lucru, pe lângă salteaua durabilă, mai avem nevoie și de o ramă de pat pe măsură. Aici este vorba despre cea confecționată din lemn. Pentru a obține efectul rustic promis, vă recomandăm să alegeți o ramă cu detalii sculptate. Lăsați textura lemnului natural și culorile neutre să vă învăluiască pentru a vă inspira pe mai departe.

După alegerea ramei, puteți trece la alegerea covorului. Cea mai potrivită opțiune pentru dormitor este covorul plușat în tonuri calde de maro, portocaliu, verde sau chiar în carouri. Poziționați-l fie sub birou, fie sub pat sau dulapuri pentru un plus de stil. Iar dacă vă doriți ca acesta să fie piesa de rezistență din cameră, puteți să îl așezați și în mijlocul dormitorului. Tot ce contează este ca nuanța sa și modelul imprimat să fie în ton cu restul încăperii. O idee simpatică ar fi imprimeurile tematice pentru camera copilului, precum frunzele, ramurile de copaci sau vrăbiuțele. Iar pentru adulți, modelele geometrice sau abstracte în diverse culori din paleta menționată.

Și dacă tot am deschis subiectul accesoriilor, ne dorim să-l continuăm prin a vă enumera încă o opțiune. Pentru a vă simți cât mai confortabil, dar și pentru a inspira un sentiment de căldură și relaxare, vă mai recomandăm și păturicile tricotate. Alegeți o pătură tricotată în ochiuri largi pentru mai mult efect. Nuanțele asortate au rămas aceleași: maro, portocaliu sau verde. Însă, mai puteți adăuga și o pată de culoare vibrantă, cum ar fi vișiniu sau galben. Apoi, tot ce vă va mai rămâne de făcut va fi să o așezați frumos pe pat, pe scaunul de la birou sau chiar pe fotoliu pentru a completa look-ul dormitorului.

Încet încet ne apropiem de final. Dar mai avem două categorii de menționat. Cea de-a patra face referire la dulapul pentru dormitor confecționat din lemn. Asemenea ramei de pat, și dulapul poate avea tot aceeași tematică. Pentru a intensifica aspectul rustic al camerei și a completa seria de mobilă de dormitor, alegeți un dulap cu aspect vintage, în culori de maro sau bej închis, cu sculpturi fine potrivite cu cele de pe ramă. Așa, vă veți simți de parcă dormiți într-o cabină în fiecare seară.

Nu în ultimul rând, cea de-a cincea opțiune este și noptiera sau cutia de depozitare din ratan. Ratanul va adăuga un plus de textură în dormitor, în timp ce nuanțele sale vor completa designul interior cu brio. Pe lângă că va fi o piesă de mobilier aparate, ea vă va ajuta și să vă organizați dormitorul mai ușor.

Acum că ați aflat toate detaliile, sunteți gata să vă transformați locuința? Noi așa sperăm! Și mai sperăm și că v-am fost de ajutor. Pentru și mai multă inspirație, nu ezitați să navigați mediul online.

Dată publicare: 07-10-2024 18:14



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.