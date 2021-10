(P) TOP 3 cazinouri noi pe piața din România la care să-ți încerci norocul!

În România, industria jocurilor de noroc a ajuns la un nivel foarte înalt, gamblerii având la dispoziție extrem de multe opțiuni.

În ultimul an, acestea s-au diversificat și mai mult, pe piața națională ajungând și mai mulți operatori, fiecare cu o altă abordare, fiecare conducând la ridicarea ștafetei.

În ziua de astăzi, românii pot alege din zeci de cazinouri cu licență, fiecare prezentând oferte diferite, atât când vine vorba de jocuri, cât și când vine vorba de alte beneficii. Printre noile agenții, trebuie amintite nume precum Frank Casino, care organizează foarte multe evenimente cu oferte.

Un alt exemplu în acest sens, de mare dărnicie, este cel al Cashpot pentru validarea contului. Asta înseamnă că nici măcar nu va fi nevoie să faci o primă depunere pentru a te bucura deja de rotiri.

Lista altor cazuri similare este foarte lungă, iar dintre toate, 3 cazinouri vor fi prezentate mai în detaliu. Fiecare în parte a reușit deja să se impună prin generozitate, concept, diversitatea portofoliului și calitatea superioară a serviciilor. Iată, așadar, câteva recomandări pe care să le ai în vedere când vrei să-ți faci un cont la un operator nou!

Magic Jackpot Casino

Magic Jackpot Casino are licența numărul L1203785W001253 dată de ONJN, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2030. Agenția are un portofoliu diversificat, ce cuprinde păcănele online, dar și jocuri de masă, precum Ruletă, Blackjack, Craps sau Hold’em. Toate titlurile sale aparțin unor provideri de top, precum Netent, Play’n Go, Evolution, Novomatic sau iSoftBet.

Magic Jackpot Casino aparține de Superbet și, asemenea acestui operator, este foarte generos cu membrii săi. Odată ce ți-ai creat și validat contul vei avea posibilitatea să descoperi portofoliul agenției și oferte cu pachete. Odată ce ai încheiat acest pachet, vei putea activa multe alte cadouri asemănătoare.

Mr. Bit Casino

Mr. Bit Casino are din partea ONJN licența de funcționare L1213854W001295, care este valabilă din data de 01.06.2021. Operatorul are o tematică aparte, inspirată din cultura cyberpunk. Ea este unică pe piața din România și vine cu un plus vizual extrem de mare, fiind prezentă în cromatică și detaliile grafice ale site-ului.

Mr. Bit are un potențial foarte mare, nu doar din acest motiv, ci și pentru că portofoliul său este deja extrem de bogat. El cuprinde titluri de la provideri precum Synot, QuickSpin, Microgaming, Thunderkick, Greentube by Novomatic, EGT și Big Time Gaming, dar nu numai.

Dacă vrei să îți testezi norocul și să ai un plus de adrenalină, ai libertatea de a participa la diverse concursuri sau turnee, precum Digital Wonderland.

SlotV Casino

SlotV Casino are licența cu numărul L1213854W001295, ea fiind valabilă începând cu data de 01.06.2021. Acesta este un operator care a venit cu o altă tematică interesantă, cea a unei nave spațiale. Odată ce ai intrat pe site, vei fi întâmpinat de cadetul Winner, un câine foarte curajos și prietenos, care îți va fi alături în fiecare etapă de înscriere, dar și la fiecare sesiune de joc.

Operatorul are un portofoliu ce cuprinde titluri extrem de interesante, create și furnizate de provideri precum NextGen, YGGDRASIL, Fantasma, Wazdan, Skywind, CT Gaming, Endorphina sau Relax Gaming. De asemenea, odată ce ți-ai creat contul, dar l-ai și verificat, vei fi întâmpinat cu alte oferte ce merită încercate.

Decizia ONJN NR. 1773/29.09.2017