(P) TAW ENERGY – Lider În Transformarea Energiei Verzi Și A Proiectelor De Viitor

TAW ENERGY – Lider În Transformarea Energiei Verzi Și A Proiectelor De Viitor

TAW ENERGY, un jucător important în industria energiei verzi, vine în întâmpinarea cererii prin oferirea unor soluții eficiente și sustenabile, precum panouri fotovoltaice și dosarele de prosumator.

Spre exemplu, în ultima lună, compania a înregistrat un număr mare de contractări ale sistemului solar fotovoltaic de 10kW, trifazat, echipat cu panouri Longi Solar 450W și invertor Huawei. Acest sistem performant reprezintă un pas important în direcția unui viitor mai verde și sustenabil pentru toți. Mai mult de atat, compania își propune sa ofere cat mai multe soluții industriale, comerciale, rezidențiale și instituțiilor publice, pentru un mediu format din energie regenerabilă.

În acest an, TAW ENERGY își propune să ajute peste 5.000 de clienți să obțină subvenții prin Programul Casa Verde, un program guvernamental ce sprijină instalarea sistemelor de energie regenerabilă în locuințe. Compania este pregătită să răspundă la toate cerințele pieței și să ofere servicii de înaltă calitate în acest domeniu.

Dragoş Luca, manager în compania TAW ENERGY, declară: “Suntem bine pregătiți pentru Programul Casa Verde și ne asumăm provocarea de a ajuta mii de clienți să beneficieze de subvențiile oferite, pentru a ne atinge obiectivul de a livra soluții eficiente și personalizate pentru nevoile şi dorinţele fiecărui client. Experienţa noastră în domeniu ne ajuta să fluidizăm tot procesul, de la depunerea dosarului şi până la punerea în funcţiune, astfel încât clienţii noştri să primească cel mai bun raport calitate-pret de pe piaţă.”

Pe lângă competențele în domeniul energiei verzi şi a sustenabilitatii, TAW ENERGY se mândrește și cu o echipă tehnică de excepție, capabilă să gestioneze fluxul complet de servicii, de la consultanță și proiectare până la instalarea și monitorizarea sistemelor fotovoltaice în toată ţara.

Flavia Purice, inginer ofertant al companiei, afirmă:

“Sunt încântată să vă împărtășesc progresele noastre de la începutul acestui an fiscal. Am avut o creștere semnificativă a vânzărilor noastre de peste 40 de milioane de lei, în timp ce am reușit să menținem relații excelente cu clienții noștri actuali. Suntem mândri să fim parteneri cu unele dintre cele mai importante companii din domeniul energetic și să venim în sprijinul celor ce ne contactează zilnic și își doresc într-adevăr o schimbare semnificativă. Acesta a fost, de asemenea, un an plin de inovație și am adăugat noi produse și servicii la portofoliul nostru existent. Ne angajăm să continuăm să oferim cele mai bune soluții și servicii clienților noștri și să îmbunătățim experiența lor cu TAW ENERGY.”

Conform Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoza (CNSP) în România, producţia de energie verde (energie eoliană, energie hidroelectrică şi energie fotovoltaică) ar urma să se majoreze:

● cu 3.9%, ajungând la 2.385 milioane tep în 2023; ● cu 4.1%, ajungând la 2.485 milioane tep în 2024; ● cu 4.4%, ajungând la 2.590 milioane tep în 2025;

Cum a spus chiar şi Ministrul Energiei, Virgil Popescu, faptul că “România devine un hub important pe piaţa energiei atât din punct de vedere al energiei electrice, cât şi a gazelor naturale.”

România deţine un avantaj substanţial din acest punct de vedere datorită poziţiei geografice favorabile şi numărului mare de zile însorite pe an, înregistrând un progres semnificativ în anii precedenţi şi mai ales în prezent, aceasta industrie fiind într-o continuă expansiune.

Dată publicare: 15-05-2023



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.