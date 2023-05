(P) Șlapi sau sandale - ce pantofi să alegi pentru vară?

Te întrebi ce șlapi și sandale se vor potrivi cel mai bine cu ținutele tale de vacanță? Vezi propunerile noastre și găsește-ți modelul ideal de vară!

Încălțămintea confortabilă de vară - ce model să alegi?

Încălțămintea confortabilă și respirabilă este perfectă pentru mersul la serviciu, întâlnirea cu prietenii, excursia de weekend sau vacanța mult-așteptată. Cu toate acestea, printre gama largă de produse diferite, uneori poate fi dificil să alegi modelul perfect pentru tine sau pentru copilul tău. Dacă vrei ca pantofii de vară să fie confortabili și să garanteze rezistență timp de mai multe sezoane la rând - mizează pe articolele de firmă. Sandalele și șlapii de la Nike, Fila, adidas sau Up8 se asortează perfect cu outfit-urile casual în zilele călduroase. La ce colecții ar trebui să acorzi atenție? Vezi propunerile noastre!

Șlapi de piscină - un must have nu numai pentru vacanță

Șlapii sunt cel mai cunoscut model pentru mersul la apă. Piscina, lacul și plaja sunt locurile în care încălțămintea slip on este un must have. Modelele decorate cu logo-ul cunoscut sunt confecționate din materiale de înaltă calitate, fapt datorită căruia își vor păstra aspectul deosebit chiar și în condiții dificile. Apă, nisip, soare intens? Alegând șlapii de la adidas sau Nike, nu trebuie să-ți faci griji că aceștia își vor pierde aspectul excelent.

Sandale rezistente pentru copii - pentru mersul la apă și prin oraș

Ce sandale copii se potrivesc cu ținutele pentru copii? Modelele decorate cu simbolul iconic Swoosh reprezintă o alegere perfectă! Sandalele Nike Sunray Protect trebuie să se afle în garderoba celor mici. Exteriorul este confecționat din material sintetic de înaltă calitate, fapt datorită căruia nu absoarbe apa. În plus, structura lor protejează degetele, iar prinderea velcro asigură o potrivire ideală în funcție de propriile preferințe. Pe de altă parte, dacă plănuiești să stai pe malul apei, ai grijă să protejezi picioarele de obiectele de sub suprafață. Încălțămintea adidas Water Sandal C este o alegere ideală, care îi va permite copilului să se joace liber în apă.

Șlapi de casă - alegerea ideală pentru vară

Ești în căutarea unor pantofi de casă? Șlapii marca Fila sau Nike sunt perfecți ca înlocuitor al papucilor pufoși. Materialele sintetice de înaltă calitate garantează confort la purtare, în timp ce designul deosebit și simbolul cunoscut al brandului se asortează ideal cu ținutele lejere. Modelele de firmă se potrivesc perfect cu treninguri în nuanțe neutre sau cu pantaloni scurți din denim și topuri în culori vii.

Sandale în stil sport

Dacă îți place să porți ținute sport în fiecare zi, atunci în loc de sneakers neseparabili alege sandale universale. Modelul Up8 Faber iese în evidentă prin designul minimalist, fapt datorită căruia se potrivește ideal cu orice outfit. Pe de altă parte, combinația de culori închise va camufla perfect murdăria mică care apare în timpul utilizării intense. Încălțămintea practică și confortabilă este excelentă nu numai pentru vacanță.

Cele mai bune modele de vară te așteaptă la 50 style. Răsfoiește oferta online și alege șlapi sau sandale care să țină pasul cu tine în timpul vacanței!

