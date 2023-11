(P) S-a lansat programul turistic “Destinația anului 2024 - Magica Africa – Safari, plaje, cultură”

Vacanțele Safari reprezintă o modalitate inedită de a experimenta frumusețea și diversitatea vieții sălbatice și a naturii din Africa. Numărul cererilor unor astfel de vacanțe este în creștere.

Drept urmare, touroperatorul J’Info Tours lansează programul „MAGICA AFRICA”, care are drept principal beneficiu acordarea de reduceri de preț la produsele turistice ce includ experiențe de călătorii safari, cunoașterea culturii și a vieții autentice a ființelor de pe cel mai inedit continent de pe glob, AFRICA.

“Pentru că avem cereri din ce în ce mai multe pentru vacanțele în Africa, în această toamnă am îmbogățit portofoliul de trasee turistice în Kenya, Tanzania continentală, Zanzibar, Namibia, Africa de Sud, Zambia, Botswana, Zimbabwe, Etiopia și Madagascar.

Am stabilit noi parteneriate cu comunitățile locale și specialiștii în turism din Africa, care vor aduce o serie de beneficii turiștilor noștri, de la cazări și transport de top, la activități inedite care se desfășoară în parcurile de tip rezervații naturale ca: Maasai Mara din Kenya, Serengeti, Lacul Manyara, Tarangire și Craterul Ngorongoro, toate din Tanzania, Parcul Kruger din Africa de Sud sau Delta Okavango din Botswana, un ecosistem unic de zone umede, în care găsim o varietate bogată de animale sălbatice și păsări. În plus, vom avea activități pentru turiști și incursiuni atât la Lacul Victoria, în Tanzania, cât și la Cascada Victoria, în Zambia si Zimbabwe”, a declarat Carmen Pavel, fondator J’Info Tours.

De asemenea, J’Info Tours propune noi vacanțe în Etiopia (țara în care 1 an are 13 luni), care includ Noul Ierusalim, orașul Lalibela, renumit pentru cele 11 biserici cioplite în stâncă, care sunt considerate a fi printre cele mai uimitoare realizări arhitecturale din lume. Unii cercetători cred că Lalibela a fost construită ca o reprezentare simbolică a Ierusalimului, care a fost capturat de musulmani în 1187. Conform acestei teorii, Lalibela a fost destinată a deveni un nou loc de pelerinaj pentru creștinii etiopieni, care nu puteau călători în Țara Sfântă. Cu toate acestea, această teorie nu este universal acceptată, iar unii susțin că Lalibela are propria sa semnificație religioasă și culturală unică, care nu este derivată din Ierusalim. În plus, Etiopia este țara care deține Chivotul Legii. Astfel, se spune că în capela bisericii ortodoxe „Saint Mary“ din Aksum este păstrat cu mare grijă „Chivotul Legii” (Cufărul sacru cu “cele zece porunci”). Tablițele unde erau încrustate cele 10 legi divine au fost primite de Moise de la Dumnezeu, pe muntele Sinai.

Programul Magica Africa are două componente, online și on-site. Astfel, cei care vor să beneficieze de vacanțe de tip safari vor putea cumpăra pachete de vacanță cărora li se vor aplica reduceri, de pe site-ul agenției, www.jinfotours.rosau le vor putea achiziționa direct din agențiile J’Info Tours din București, Constanța și Brașov.

“La rezervările early-booking pentru anul 2024, oferim și posibilitatea plăților în rate combinate cu discount-uri, în cadrul acestui program dedicat iubitorilor de safari. Vacanțele în Tanzania continentală combinată cu Zanzibar și cele în Madagascar oferă avantajul unor discount-uri ce merg până la 30%”, a adăugat Carmen Pavel, fondator J’Info Tours.

Beneficiile vacanțelor de tip safari în Magica Africa sunt nenumărate:

· Urmărirea în direct a fenomenului numit Marea Migrație, cea mai spectaculoasă și cea mai mare deplasare a animalelor sălbatice, de pe Pământ, pe parcursul căreia milioane de antilope gnu, zebre și gazele traversează câmpiile din parcurile naționale Serengeti și Maasai Mara, trecând de la zone secetoase la cele cu vegetație.

· Întâlnirile unice cu categoria de animale supranumită Big Five, formată din: leu, leopard, elefant, rinocer și bivol și cu multe alte animale uimitoare aflate în habitatele lor naturale.

· Acumularea de informații interesante despre cultura și istoria Africii și a oamenilor săi, prin interacțiunea cu triburile și comunitățile locale, cum sunt cele de maasai.

· Vizionarea unor dintre cele mai spectaculoase apusuri și peisaje de pe întreg Pământul, de la Cascada Victoria la uimitoarele capitale și orașe ale țărilor africane, de la savane, la baobabi și la deșerturile aride din Namibia.

· Implicarea în viața comunităților locale, cunoașterea culturii acestora și participarea activă la programele de combatere a sărăciei și de protejare a mediului, a faunei si florei etnice;

· Accesul la activități care cuprind ascensiunea unică pe cel mai înalt munte din Africa, Kilimanjaro ( 5895 m), care devine astfel accesibil pentru alpiniștii mai puțin experimentați. Aceste activități cuprind și programe special create pentru femei, cum va fi cel ce se va derula în primăvara lui 2024, 8 Martie pe Acoperișul Africii.

Despre: J'Info Tours a fost creată în 1990 de Carmen și Aurel Pavel, agenția dezvoltându-se ca un adevărat deschizător de drumuri, atât în turismului de outgoing și incoming, cât mai ales în cel de corporate. Extinderea serviciilor J’Info Tours pe segmentul “companii” începe în anul 2000, când agenția devine partener al britanicilor de la HRG, liderul mondial în "Travel Management" și începe să ofere soluții complete de călătorie pentru companii naționale și multinaționale. La finalul lui 2019, J’Info Tours încheie un parteneriat cu britanicii de la Reed & Mackay, companie specializată în corporate travel management.

Cifra de afaceri in 2022 in crestere cu 17% fata de 2019 si profitul in crestere cu 27% fata de 2019.

Numarul turistilor romani care prefera destinatii din Africa in crestere cu 20% in 2023 fata de 2022.

Programul lansat in 2023 Calatoreste cu seniori! A crescut cu 45% numarul familiilor largite care au calatorit impreuna, seniorii apreciind innitiativa J’INFO TOURS.

Programele de pregatire personal facute impreuna cu J’INFO TRAVEL au adus pe piata muncii din Romania un numar de 1435 de specialisti ( ghizi,agenti de turism, manageri de agentie) in 2022 si 2023 numarul solicitarilor pentru urmatorul an fiind in continua crestere.

J'Info Tours oferă:

- Pachete complete de călătorie pentru persoane fizice,

- Consultanță specializata in chartere, vacante exotice, city break-uri

- Divizie specializata corporate și corporate travel management în parteneriat cu Reed & Mackay

- Asistență turistică permanentă cu call-center dedicat 24/7

- Oferte speciale pentru: zboruri, cazări, transferuri, rent-a-car , bilete muzee, obiective turistice

Structura agenției:

- Cinci departamente: Corporate/Business Travel Department, Ticketing & Rezervari de zbor, Incoming, Outgoing, Transporturi

- Trei sucursale:

• București (Str. Jules Michelet nr.1),

• Brașov (Piața Sfatului nr. 12-14)

• Constanța (Str. Răscoalei 1907 nr. 15)

