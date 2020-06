(P) Românii își doresc să călătorească. Destinația recomandată în 2020 e litoralul din nordul Bulgariei

România a încetat starea de Urgență din data de 15 mai 2020, Bulgaria cu două zile mai devreme.

În contextul stării internaționale de sănătate, oficialii ai autorităților de turism din regiune tratează modul de traversare a granițelor vizând atât confortul turiștilor, dar mai ales sănătatea acestora. Informații neoficiale arată că se caută o cale de a se traversat granițele din regiune - România, Bulgaria, Serbia, Grecia - fără ca turiștii să aibă nevoie de un pașaport de sănătate așa cum se discuta inițial, păstrând în același timp un protocol care să minimizeze riscul de răspândire al SARS - COV-2. După cum deja știm, granițele sunt deschise de pe acum, doar că până pe 15 iunie, oamenii intră în carantină timp de 14 zile la revenirea în țară, iar după 15 iunie totul va reveni la normal.

Criza medicală a fost dublată de o criză financiară. În acest context se pune întrebarea dacă românii mai vor să călătorească. În egală măsură, preocuparea turiștilor este cum răspund hotelierii în a păstra siguranța, oferindu-le, în același timp binemeritata relaxare.

Românii își doresc să călătorească în 2020

”Românii s-au relaxat în fața pandemiei. Acum sunt mai mult preocupați de aspecte financiare și de măsuri de siguranță luate de hoteluri. Dar cu siguranță își doresc să călătorească în 2020. Aceasta ne arată numărul de telefoane pe care îl primim la agenție și turiștii care au ales să-și amâne vacanța tot în 2020”, a declarat Sebastian Constantinescu, administratorul agenției Travel Planner.

Reprezentantul agenției Travel Planner, specializată în vacanța de litoral în Bulgaria și Grecia, a mai precizat că turiștii sunt într-adevăr foarte preocupați de siguranță. Din acest motiv, românii vor pune mare accent pe calitatea serviciilor și pe distanțarea pe plajă și în unitățile de cazare.

Spre deosebire de anii trecuți în care turiștii puneau accentul pe bugetul de călătorie, în 2020 românii sunt mai preocupați siguranță și de maniera în care hotelierii au amenajat hotelurile pentru siguranța turiștilor. Pornind de la această premisă, anul acesta vor fi la mai mare căutare unitățile de cazare de patru și cinci stele, cu plaje generoase și amenajări care să păstreze condițiile de securitate dictate de contextul actual.

Destinații de vacanță pentru români în 2020

În 2020 românii vor evita vacanțele cu avionul chiar dacă se deschide traficul aerian. Turiștii români vor prefera vacanțe pe litoral, cât mai aproape de casă pentru a ajunge cât mai repede la cei dragi în caz de urgență. Se vor lega mai degrabă turismul individual și destinații care să le ofere flexibilitatea transportului pe cont propriu. Astfel, anul acesta se vor alege mai degrabă stațiunile din nordul Bulgariei, insulele din nordul Greciei și plaja din Turcia cu ieșire la Marea Egee.

Litoralul bulgăresc a fost în ultimii ani prima opțiune externă de concediu a românilor. Aceasta pentru că stațiunile bulgărești oferă condiții de vacanță la un raport calitate preț foarte bun. Faptul că industria ospitalității este dezvoltată în Bulgaria o arată inclusiv ponderea turismului din PIB-ul țării vecine, de 11%.

Prima recomandare de vacanță în Bulgaria în 2020 o reprezintă stațiunile din nordul Mării Negre

Mai mult ca în alți ani, românii vor alege pentru vacanță destinații cât mai aproape de casă, dar care să le ofere toată siguranța și relaxarea bine venită după perioada de izolare socială. Un argument important pentru a alege vacanța în Bulgaria este faptul că această țară a ținut foarte bine sub control pandemia. Cu mai puțin de 2.500 de cazuri confirmate și doar 130 de morți, Bulgaria este una dintre cele mai sigure destinații de vacanță pentru toți europenii la ora actuală.

Sebastian Constantinescu, reprezentantul Travel Planner, recomandă anul acesta românilor să meargă în stațiuni precum Albena, Obzor, Balcic, sau Nisipurile de Aur. Acestea sunt la o distanță de maxim 3 ore de condus față de București, iar hotelurile de pe plajă sunt bine amenajate în contextul actual. În aceste stațiuni se găsesc hoteluri cu acces la plajă pentru familii și care au spațiu generos ce permite distanțarea.

Conceptul de all-inclusive se schimbă în Bulgaria, punând accent pe siguranță

Hotelierii din Bulgaria au luat deja măsuri pentru a răsplăti turiștii cu vacanțe relaxante, implementând în același timp măsurile de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-COV-2. Astfel, reprezentanții unităților de cazare din Bulgaria au luat măsuri temeinice, dar foarte discrete, astfel încât clientul să se bucure de vacanță.

Renumitul meniu de bufet suedez specific conceptului all inclusive în Bulgaria este înlocuit de un meniu a la carte sau pe bază de precomandă, conceput astfel încât turistul să aibă minimă interacțiune cu personalul de servire. Accesul în săli va fi diferit organizat, dar din considerație pentru turiști astfel încât aceștia să nu simtă restricțiile. Turiștii vor fi organizați în mai multe serii. Există un mare avantaj: turistul va fi servit și va avea suficient spațiu personal, revenind spre conceptul tradițional de relaxare.

Măsuri concrete implementate de către unitățile de cazare din Bulgaria

Măsurile implementate de hotelurile din Bulgaria anul acesta sunt pentru a păstra siguranța turiștilor, dar acestea chiar oferă mai multă relaxare turiștilor cazați pe litoralul Mării Negre.

Aceștia vor avea mai multă intimitate precum și mai mult spațiu.

● În 2020 hotelurile nu mai au voie să ocupe spațiile de cazare integral pentru a asigura spațiul de siguranță pentru turiști.

● Fiecare oaspete primește la sosire un kit care contine dezinfectant, măști și mănuși de unică folosință.

● Check in-ul va fi organizat astfel încât să permită distanțarea.

● Check-in-ul se va face doar după ora 14.00, check-out-ul înainte de ora 10.00 - 11.00 ca personalul să aibă timp să facă curat și să igienizeze.

● Se face monitorizarea temperaturii, având considerație pentru confortul turiștilor.

● Dezinfecția suprafețelor din zonele publice se face din oră în oră. De asemenea, turiștii vor primi produse de igienă. Aceasta le va asigura confortul că își igienizează spațiul, personalul fiind oricum angajat pentru a păstra curățenia optimă.

● Animația pentru adulți și copii va avea loc doar în aer liber (accesul la locuri de joacă sau sălile de activități va fi restricționat).

● Piscinele exterioare vor rămâne deschise publicului, dar șezlongurile și umbreluțele vor fi amplasate la distanțe mai mari.

● Similar, pe plajă șezlongurile vor fi distanțate.

● Mesele vor fi servite a la carte sau pe bază de precomandă, în serii restrânse de turiști.

Vacanțe în Grecia de Nord, o altă opțiune pentru turiștii români

Grecia este una dintre țările care are acționat foarte bine în contextul medical actual, având mai puțin de 3.000 de cazuri confirmate și sub 200 de decese. Procedura implementată în Grecia pentru siguranța populației a fost chiar un model de bune practici pe durata ”lock down”.

Stațiunile din nordul Greciei vor fi, de asemenea, alese pe criteriul distanței față de România. Turiștii românii vor selecta în această an mai degrabă nordul Greciei, Thassos, Kavala sau Halkidiki.

Pentru că au existat măsuri de organizare foarte bune la nivel guvernamental, inclusiv hotelurile și pensiunile locale au răspuns cu responsabilitate pentru păstrarea unui climat sigur pentru turiștii care urmează să vină în 2020 în vacanță.

Mai puține reduceri la vacanțe anul acesta

Anul acesta este unul dificil atât pentru turiști, dar mai ales pentru hotelieri. Din punct de vedere financiar domeniul turismului a fost cel mai afectat, unitățile de cazare fiind închise pe durata măsurilor de urgență, inclusiv în prezent. În același timp, în noul context de sănătate, reprezentații hotelurilor sunt obligați să investească sume importante pentru a asigura confortul turiștilor și a minimiza riscul răspândirii SARS COV 2. Dacă anii precedenți turiștii se bucurau de oferte last minutes, în 2020 reducerile la ofertele de cazare vor fi rare și nesemnificative.

Informații despre traversarea granițelor

O preocupare a turiștilor care sună la agenții este obligativitatea deschiderii unui pașaport de sănătate la trecerea graniței. În acest moment nu există o astfel de informare oficială. Pentru a urmări detaliile de traversare a granițelor, reprezentanții Travel Planner recomandă turiștilor să urmărească periodic website-ul Ministerului Afacerilor de Externe.

Despre Travel Planner

Travel Planner împlinește anul acesta 12 ani. Am inceput activitatea in vara anului 2008, in pragul crizei economice si am avut un parcurs cel putin interesant. Pana in acest moment am acumulat peste 120.000 de turisti, am organizat peste 30.000 de vacante, am colectat peste 16.000 de impresii din care 98% au fost pozitive. Toate acestea ne responsabilizeaza si ne motiveaza. Am reusit sa facem fata tuturor incercarilor si suntem extrem de convinsi ca vom iesi din acest episod mult mai puternici !

În ciuda contextului de sănătate și economic actual, Travel Planner estimează un venit de 1 milion Euro în 2020. Argumentele agenției sunt noua platformă online în care a investit 250.000 Euro, dar mai ales relația de respect arătată clienților.

Travel Planner a lucrat de acasă pe toată perioada lockdown răspunzând tuturor turiștilor și căutând să găsească soluții pentru ca turiștii să se bucure de sumele investite în vacanța 2020. A reușit să mulțumească o mare pondere a turiștilor, care au acceptat voucher de călătorie pentru o dată ulterioară lunii iulie 2020.