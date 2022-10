(P) Record la licitație: 10,1 milioane de dolari, prețul unui tricou al lui Michael Jordan

Celebrul fost jucător profesionist american de baschet Michael Jordan a fost protagonistul unei licitații aparte la New York.

Tricoul purtat de starul NBA în timpul unuia dintre cele mai cunoscute sezoane din carieră a fost vândut pentru o sumă fabuloasă: 10,1 milioane de dolari. Potrivit CNN, a fost stabilit astfel un nou record de licitație pentru articolele sportive purtate de sportivi legendari. La licitația organizată de Sotheby’s s-a ajuns astfel la o sumă ce a depășit dublul estimărilor inițiale ale casei de licitații.

Acum ajuns la vârsta de 59 de ani, fostul star al baschetului american Michael Jordan a purtat tricoul celor de la Chicago Bulls în primul meci al finalei NBA din anul 1998. Momentul a fost unul foarte intens într-un sezon faimos cunoscut sub numele de The Last Dance, prezentat într-o serie de documentare ESPN și Netflix. Michael Jordan a înscris 33 de puncte în 45 de minute în meciul disputat contra celor de la Utah Jazz. Considerat cel mai mare jucător de baschet al tuturor timpurilor, Jordan a câștigat în 1998 cel de-al șaselea inel de învingător în NBA.

În 2021, precedentul record consemnat de vânzarea la licitație a unui tricou de baschet a fost reprezentat de tranzacția de 3,7 milioane de dolari pentru unul dintre tricourile lui Kobe Bryant. Cei de la Sotheby’s menționează însă că tricoul vândut la cea mai recentă licitație este unul dintre cele mai importante articole din cariera lui Michael Jordan.

Tricoul lui Jordan, mai scump decât cel al lui Maradona!

Interesant este că recordul stabilit de tricoul lui Jordan nu se referă doar la baschet. Suma cu care s-a adjudecat acesta este mai mare chiar decât cea plătită tot în acest an pentru un tricou al lui Maradona. Tricoul legendarului fotbalist Diego Maradona, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1986 împotriva Angliei, s-a vândut cu 9,3 milioane de dolari.

Michael Jeffrey Jordan, care a fost selectat în NBA în anul 1984, este în prezent om de afaceri și proprietar majoritar la clubul de baschet Charlotte Hornets. Are o avere impresionantă, estimată de revista Forbes la 1,7 miliarde de dolari. Spre deosebire de alți sportivi legendari și-a administrat foarte bine imaginea inclusiv din punct de vedere financiar. Este de notorietate de exemplu parteneriatul cu Nike, pentru pantofii sport Jordan.

Pasiunile lui Michael Jordan, dincolo de baschet

Deși s-a consacrat în baschet, Michael Jordan a fost toată viața pasionat și de golf, activând la un moment dat chiar ca antrenor, când era încă la facultate. Prieten apropiat al lui Tiger Woods, considerat unul dintre cei mai buni jucători de golf din istorie, Jordan a jucat în mod amical alături de mulți sportivi consacrați în lumea golfului, printre care Justin Thomas și Brooks Keopka.

Persoană activă și echilibrată, Michael Jordan nu și-a ascuns de-a lungul timpului nici pasiunea pentru jocuri de noroc. Are experiență la blackjack și ruletă, dar a fost remarcat și la unele turnee de poker. Jordan a explicat că adrenalina de la jocurile de noroc îi oferă o stare de bine, iar acum, fiind retras din activitatea sportivă, retrăiește prin intermediul acestor jocuri atmosfera de competiție de pe terenul de baschet.

În timpul playoff-ului jucat de Bulls în 1993, o controversă a fost consemnată atunci când Michael Jordan a fost văzut la jocuri de noroc în Atlantic City,New Jersey, în noaptea ce a precedat meciul împotriva celor de la New York Knicks. Despre atitudinea sa legată de jocuri de noroc, Jordan a precizat că niciodată nu a ajuns la nivelul la care să pună în pericol mijloacele sale de existență. Mai multe informații din domeniul jocurilor de noroc poți afla de pe cel mai nou portal dedicat acestei industrii - CazinoPeNet.

Un sportiv legendar în NBA

Alături de Chicago Bulls, Michael Jordan a câștigat primele titluri în NBA în 1991, 1992 și 1993. S-a retras brusc din baschet la începutul sezonului 1993-1994, dorind să urmeze o carieră în baseball, dar a revenit la aceeași echipă în 1995, reușind să cucerească 3 noi trofee la rând în anii 1996, 1997 și 1998. Printre numeroasele realizări ale lui Jordan se numără 5 premii MVP, 14 apariții în NBA All-Star Game, 3 premii MVP la All-Star Game, 10 titluri de golgheter, 6 premii MVP ale Finalelor NBA.

