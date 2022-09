(P) Răspunsul la criza energetică a constructorului unui bloc din centrul Ploieștiului

Un bloc aflat în construcție în centrul Ploieștiului va implementa, în premieră în România, un sistem de încălzire bazat pe pompe de căldură, după o tehnologie folosită și la climatizarea prestigioasei London Institute of Physics.

Singura diferență dintre sistemele de climatizare ale celor două construcții este aceea că sistemul proiectat pentru Ploiești va fi unul tip ”aer-aer”. Prin soluția de climatizare pe care o implementează, se estimează că blocul din centrul Ploieștiului va fi una dintre cele mai ieftine clădiri din țară din punct de vedere al costurilor cu energia.

Fondată în 1959, compania spaniolă Eco Forest este unul dintre cei mai importanți producători spanioli de sisteme termice bazate pe principiul pompelor de căldură și unul dintre principalii jucători din domeniu pe piața europeană. De exemplu, Eco Forest este primul producător european de centrale pe peleți.

În cei 63 de ani de activitate, compania s-a făcut remarcată pe piața globală în special prin sistemele inovative, calitatea și durabilitatea produselor. Printre altele, este unul dintre puținii producători de centrale și pompe de căldură la nivel mondial care furnizează astfel de produse pentru resorturile de lux din Turcia, în special pentru încălzirea piscinelor uriașe ale acestora.

”Pentru blocul pe care îl construim în centrul Ploieștiului, pe strada Bucegi12, am fost în vizită la fabrica lor și am discutat despre un proiect special adaptat climei de la noi. Le-am explicat particularitățile zonei noastre, au analizat datele și au venit cu un concept unic, dedicat proiectului.

Din acest punct de vedere, din câte știu eu, Bucegi12 Central Residence, despre care puteți găsi toate detaliile pe www.bucegi12.ro, este singurul bloc de locuințe din România care beneficiază de un sistem de climatizare centralizat, creat pe comandă, care folosește atât panouri solare, cât și alternativa pe gaze în cazul unor perioade mai reci”, explică Aurel Amuza, proprietarul firmei Verytas, constructorul proiectului.

Ca urmare a sistemului inovativ de climatizare, este de așteptat ca blocul din centrul Ploieștiului să fie una dintre cele mai ieftine clădiri din țară în ceea ce privește facturile de energie ale locatarilor. O mare contribuție o au panourile solare, introduse încă din faza de proiect.

Specialiștii estimează că panourile vor genera o bună parte a energiei necesare funcționării sistemului de climatizare a construcției, eliminând aproape complet folosirea drept combustibil a gazelor, inclusiv pe timpul iernii.

”Pentru noi experiența și portofoliul au fost determinante în alegerea furnizorului sistemului de pompe de căldură. Când am văzut că ei au furnizat soluția de climatizare pentru London Institute of Physics, organizație care numără nu mai puțin de 21.000 de membri, majoritatea covârșitoare fizicieni, nu am mai stat pe gânduri.

Cine să cunoască cel mai bine acest domeniu, al proceselor termice, dacă nu fizicienii?”, spune Aurel Amuza.

Proprietarul proiectului, care este și constructorul clădirii, a negociat cu furnizorul echipamentelor de climatizare și servicii de mentenanță a acestora pe o durată de minimum 10 ani.

Este o abordare nouă pe piața românească din domeniu, care impune o responsabilizare suplimentară a producătorului și o garanție suplimentară că proprietarii nu vor avea probleme legate de climatizarea spațiilor.

Ca urmare a faptului că nu sunt folosite centrale termice sau aparate de aer condiționat, amprenta de carbon a clădirii va fi una minimă. Aceasta se datorează și fațadei parțial ventilate a blocului, care, pe lângă aspectul special, are rolul de barieră termică și diminuează transferul de energie dinspre clădire către exterior și invers.

De menționat că atât cele două niveluri subterane de parcări, precum și parcarea supraterană vor fi dotate cu stații de încărcare a mașinilor electrice de ultimă generație. De asemenea, instalația electrică a clădirii este gândită astfel încât fiecare loc de parcare să poată fi dotat cu propria priză de alimentare, în funcție de necesitățile proprietarului.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 09-09-2022 17:26



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.