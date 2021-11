(P) Poliția Română continuă programul de educație rutieră

Prevenirea și combaterea consumului de alcool și de droguri.

Aceasta este cea de-a doua dintre cele șase campanii incluse în proiectul „Educație Rutieră - Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră”, cod MySMIS: 125179. Proiectul a început pe 1 iulie 2020 și se va încheia pe 30 iunie 2023.

Scopul proiectului este ca, prin reducerea progresivă a numărului victimelor accidentelor rutiere, România să devină o țară mai sigură în ceea ce privește traficul rutier.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de siguranță rutieră prin informarea și responsabilizarea oamenilor, indiferent de categoria de participanți la trafic din care fac parte: șoferi, pasageri, bicicliști sau pietoni.

Campania derulată în prezent pune accent pe conștientizarea cu privire la pericolele la care se expun conducătorii aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor și pe riscurile care îi implică pe ceilalți utilizatori de drum.

Traumele accidentelor provocate de consumul de alcool și de substanțe interzise sunt ireversibile. Doar în anul 2020, în cele peste 1.500 de accidente provocate de consumul de alcool și de droguri au murit 149 de oameni și alți 2.734 au fost răniți.

Consumul de alcool scade capacitatea de a conduce autovehicule, reduce viteza de reacție, afectează puterea de concentrare și vederea. Drogurile induc o falsă încredere în propriile simțuri, iar șoferul își poate asuma irațional riscuri în trafic.

Legislația română are toleranță zero pentru condusul sub influența alcoolului sau a drogurilor, iar consumul de droguri este ilegal în orice situație.

Conform legislației din România, dacă șoferul are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta este considerată infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

În cazul conducătorilor depistați cu o îmbibație alcoolică sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapta este considerată contravenție și se sancționează cu amendă și suspendarea dreptului de a conduce, pentru 90 de zile.

În ceea ce privește rezultatele scontate în urma celor șase campanii tematice din cadrul acestui proiect, se dorește ca un număr cât mai mare din populația României să conștientizeze pericolele din trafic la care se expune dacă încalcă regulile de circulație, inclusiv prin consumul de alcool și de substanțe interzise.

Bugetul proiectului este de 31.405.057,97 lei (din care 20.063.345,59 lei - valoare asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă aprobată, 3.540.590,41 lei - valoare asigurată din bugetul beneficiarului, reprezentând 15% din valoarea totală eligibilă aprobată și 7.801.121,97 lei - valoarea neeligibilă inclusiv TVA).

Mai multe informații puteți găsi pe adresa de website: www.politiaromana.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date contact: Comisar - șef de poliție George Grigore - Manager de proiect Telefon - 021.208.25.25