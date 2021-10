(P) Pofta vine văzând. Iată care sunt avantajele unor vitrine de patiserie

StirilePROTV

În România, nu doar pâinea și produsele de panificație se bucură de un succes mai mare decât oriunde altundeva în Europa, ci și cele de simigerie și patiserie. Despre acestea din urmă vom vorbi în continuare, mai exact despre soluțiile pe care le aveți, î

După cum veți vedea mai jos, un business de acest tip este printre cele mai profitabile din țara noastră, nu doar datorită apetenței pentru plăcinte, merdenele, ștrudele și croissante, ci și din alte motive mai mult sau mai puțin evidente.

În primul rând, trăim într-o societate din ce în ce mai grăbită, atât la propriu, cât și la figurat, iar ideea de a lua micul dejun, prânzul sau cina "on the go", alegând ceva din unele vitrine de patiserie, ne surâde. De cele mai multe ori, preparatele sunt aburinde și apetisante, atrăgându-ne din punct de vedere vizual și olfactiv. Mai mult decât atât, ele sunt sățioase și pot fi combinate cu băuturi precum iaurtul sau limonada, satisfăcându-ne astfel atât pofta pentru ceva gustos, cât și pentru ceva sănătos. Pentru patronul unui local de acest tip, întrebarea este, însă, cum să atragă cât mai mulți clienți care să-i treacă pragul.

Iar răspunsul este simplu: achiziționarea unor vitrine patiserie. Aceste echipamente HoReCa profesionale au un dublu rol. În primul rând, ele sunt destinate menținerii produselor enumerate anterior la o temperatură ridicată pentru o perioadă mai îndelungată.

Astfel, durata lor de viață crește, la fel și posibilitatea de a fi achiziționate de către clienți și, pe cale de consecință, profitul unității dumneavoastră de alimentație publică. În al doilea rând, ele prezintă cornurile și aluatul cu umplutură sărată sau dulce într-o manieră elegantă și îmbietoare, care contribuie și ea la intenția de cumpărare.

Fresco Expert - furnizor cu o experiență de 30 de ani în domeniu

Un furnizor experimentat, așa cum este Fresco Expert, care susține geniul în bucătăriile profesionale din România încă din anul 1992, vă pune la dispoziție numeroase modele de vitrine de patiserie calde performante.

Acestea provin exclusiv de la branduri recunoscute la nivel internațional, având astfel garanția calității, fiabilității și productivității, dar și a unei durate îndelungate de viață și a unui consum de energie electrică relativ redus, comparativ cu randamentul lor. Iată câteva exemple de vitrine patiserie din oferta magazinului sus-numit:

Vitrină de patiserie caldă - preț 8.057 de lei

Dimensiuni: 90x78,5x140 de centimetri / Greutate: 120 de kilograme / Temperatură de lucru: +55 de grade Celsius / Capacitate: 1,41 de metri pătrați;

Vitrină de patiserie caldă - preț 9.823 de lei

Dimensiuni: 120x78,5x140 de centimetri / Greutate: 150 de kilograme / Temperatură de lucru: +65 de grade Celsius / Capacitate: 1,88 de metri pătrați;

Vitrină de patiserie caldă - preț 10.637 de lei

Dimensiuni: 150x80x140 de centimetri / Temperatură de lucru: +65 de grade Celsius / Capacitate: 2,34 de metri pătrați;

Vitrină de patiserie caldă - preț 13.300 de lei

Dimensiuni: 180x80x140 de centimetri / Temperatură de lucru: +65 de grade Celsius / Capacitate: 2,81 de metri pătrați.