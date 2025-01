(P) Parteneriatul dintre HORECA PACKAGING SOLUTIONS (HPS) și Univest: O colaborare într-o eră verde

HORECA PACKAGING SOLUTIONS (HPS), unul dintre principalii furnizori din industria de ambalaje HoReCa din România, anunță un parteneriat strategic cu Univest, un lider regional în producția de ambalaje din hârtie sustenabile, cum ar fi pahare carton. Această colaborare promite să revoluționeze piața de ambalaje pentru industria alimentară, având un impact semnificativ în direcția sustenabilității și inovației.

Univest: O fabrică modernă pentru ambalaje sustenabile

Univest este o fabrică modernă care produce ambalaje din hârtie, sustenabile, de înaltă calitate. Compania se concentrează pe crearea de soluții ecologice pentru ambalaje alimentare, punând un accent deosebit pe experiența excepțională a clienților. Ambalajele din hârtie Univest ajută consumatorii să treacă de la plastic la soluții mai sustenabile, contribuind astfel la reducerea impactului negativ asupra mediului.

Univest își propune să fie un lider în domeniul ambalajelor ecologice, folosind materiale inovative și resurse regenerabile pentru a crea produse care nu doar îndeplinesc cerințele funcționale, dar sunt și mai prietenoase cu mediul înconjurător. Obiectivul Univest este să protejeze ceea ce contează, oferind industriei alimentare ambalaje sustenabile, funcționale și de înaltă calitate, care ajută la reducerea dependenței de plastic.

Parteneriatul HPS – Univest: O alianță pentru viitor

Prin acest parteneriat, HPS și Univest vor îmbina expertiza lor în furnizarea de ambalaje sustenabile de calitate superioară pentru a satisface cerințele unei industrii alimentare tot mai orientate către soluții ecologice. UniCup™ și UniLids™, produse de Univest, vor deveni esențiale pentru clienții HPS, care vor avea acces la ambalaje complet reciclabile și compostabile.

„Univest este dedicat unui viitor sustenabil, iar parteneriatele de acest tip sunt fundamentale pentru realizarea acestui obiectiv. Colaborarea cu HPS ne permite să extindem impactul soluțiilor noastre ecologice în piețele europene și să aducem produsele noastre inovative mai aproape de clienți”, a declarat Ruslan Drobot, CCO Univest.

Investiții strategice pentru creștere sustenabilă

Univest a investit recent în crearea unui nou sistem de acoperire ecologică, care înlocuiește polietilena din producția cupelor de băuturi. Aceste inovații sunt compatibile atât pentru băuturi calde, cât și reci și pot fi aplicate pe ambalaje de tip single-wall și double-wall, adaptându-se astfel cerințelor pieței. De asemenea, compania a construit o centrală solară pentru a alimenta parțial producția, demonstrându-și angajamentul față de mediu.

HPS și Univest își unesc forțele pentru a promova produse ce respectă cele mai înalte standarde ecologice. Cu un portofoliu diversificat, care include pahare băuturi calde sau reci, cupe pentru înghețată și soluții pentru ambalaje de tip „food-to-go”, Univest se angajează să furnizeze ambalaje care reduc impactul asupra mediului și îndeplinesc cerințele unei piețe globale din ce în ce mai conștiente de importanța sustenabilității.

„Împărtășim viziunea Univest de a oferi soluții sustenabile care să sprijine tranziția de la plastic la alternative ecologice. Acest parteneriat va adresa nevoile pieței HoReCa și nu numai, iar produsele inovatoare vor contribui la protejarea mediului înconjurător, oferind în același timp soluții funcționale și de înaltă calitate”, a declarat Alin Ene, CEO Horeca Packaging Solutions (HPS).

HPS – Expertiză în industria ambalajelor HoReCa și colaborări strategice

HORECA PACKAGING SOLUTIONS (HPS) are o experiență de peste 8 ani în industria ambalajelor, având un portofoliu de clienți remarcabili în sectorul HoReCa. Compania a consolidat parteneriate durabile cu branduri de renume, cum ar fi TED’S Coffee, Tucano Coffee, Starbucks, Smols, Ofresh Vending, Latte to Go, Costa Coffee și mulți alții. Aceste colaborări reflectă angajamentul HPS de a oferi soluții de ambalare de calitate superioară, adaptate la nevoile specifice ale clienților din industrie.

HPS a devenit un partener de încredere pentru aceste companii, oferind pahare personalizate care susțin nu doar funcționalitatea și designul, dar și inițiativele de sustenabilitate ale fiecărei afaceri.

„Prin această colaborare, reușim să răspundem cerințelor pieței de ambalaje eco-friendly, într-un mod eficient și inovator. Cu fiecare client, HPS adaugă valoare produselor sale, asigurându-se că ambalajele noastre sunt în armonie cu valorile lor ecologice”, ne-a explicat Alin Ene.

În viitor: O colaborare pe termen lung

Pentru ambele companii, parteneriatul nu este doar o oportunitate de afaceri, ci și o responsabilitate socială. HPS și Univest vor continua să investească în cercetare și dezvoltare, urmând să lanseze soluții de ambalaje și mai ecologice și să extindă prezența lor pe piețele internaționale.

Obiectivul comun al HPS și Univest este acela de a face clienții lor fericiți prin parteneriatele lor și prin oferirea unor soluții inovatoare care să răspundă cerințelor unei industrii în continuă schimbare. Prin acest parteneriat, cele două companii subliniază importanța colaborării pentru un viitor mai verde și mai sustenabil, într-o eră în care alegerile ecologice sunt esențiale pentru viitorul planetei.

