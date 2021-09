(P) Păreri PEFOC - aflăm de la specialiști care sunt tendințele și preferințele românilor în materie de șeminee

Trecerea timpului aduce schimbări care pot să ne surprindă cu viteza lor de a se impune, atât în viețile noastre profesionale, cât mai ales, personale.

De la an la an, vedem lumea și ne trăim viața, sub noi perspective iar experiențele pe care le trăim, ne fac să ne gândim diferit la alegerile pe care le facem.

Este firesc ca lucrurile să evolueze și să acceptăm că în acest secol al vitezei, tendințele își iau partea în absolut toate aspectele vieții noastre, începând de la industria modei, comunicare, mobilitate, arhitectură sau design, incluzând aici și inovația noilor tehnologii din universul fascinant al soluțiilor termice alternative.

În această ultimă categorie, noile modele de seminee reușesc să pătrundă tot mai mult și în preferințele de încălzire ale clienților din întreaga țară care caută o alternativă modernă, economică și cu un design absolut fermecător, la soluțiile clasice de procurare a căldurii unui cămin. Echipa 100% românească de la PEFOC este și ea parte din evoluția lucrurilor care ne fac mai fericiți, oferind soluții premium de încălzire de peste două decenii, în cât mai multe case din țară!

Și în acest an, meșterii sibieni ne dezvăluie preferințele românilor în materie de șeminee iar dacă, în anii precedenți, clienții optau pentru șemineele clasice pe lemne cu focar din fontă sau oțel, în prezent, românii aleg alte opțiuni pentru a-și încălzi locuința sau pentru a decora, spre exemplu, cu ajutorul modelelor ieftine și economice de seminee electrice.

Așadar, pentru anul 2021 s-a observat o creștere în popularitate pentru șemineele pe gaz - soluții care îmbină design-ul clasic și liniile fermecătoare ale unui șemineu pe lemne, cu performanțele superioare ale unei centrale clasice pe gaz. Focarele conectate la rețeaua de gaz sau la rezervoarele de GPL, sunt perfecte pentru cei care au un program încărcat și nu au timp de investit pentru întreținerea unui șemineu pe lemne ce presupune, achiziționarea și pregătirea lemnelor pentru foc, alimentarea periodică a focarului, curățarea cenușei, inspecția anuală obligatorie și alte activități specifice de mentenanță.

Așadar, comparativ cu un șemineu clasic pe lemne, varianta pe gaz este mult mai ușor de întreținut, poate fi controlată printr-o simplă acționare din telecomandă și este ușor de amplasat, atât în case pe pământ, cât și la blocuri de apartamente sau în clădiri istorice din zone protejate, unde este interzisă utilizarea soluțiilor de încălzire cu coș de fum și combustibil fosil.

Un alt trend observat de către cei de la PEFOC, îi implică pe românii care își construiesc șeminee în regim propriu. Cei care sunt posesori de cabane, pensiuni sau vile în stil rustic aleg șeminee care să se potrivească poveștii arhitecturale, mergând pe variante tradiționale decorate cu pietre sau cărămidă sau minimaliste, cu linii simple, care se integrează perfect într-un proiect cu decor modern.

Soba tip semineu care preia din carisma sobelor din casele vechi de la țară este încă o variantă care a început să capete simpatie printre clienții atrași de conservarea stilului românesc tradițional, în locuințele personale sau în afacerile cu pensiuni agroturistice de mici dimensiuni. Așadar, acestea sunt o alternativă perfectă pentru șemineele voluminoase pe lemne, pentru că reușesc să încălzească rapid case sau pensiuni de mici dimensiuni fără să necesite atât de mult spațiu pentru montaj, ceea ce înseamnă automat și costuri reduse.

Orice model de șemineu dintre cele menționate mai sus și multe altele, pot fi găsite în stocul cu peste 9000 de produse și accesorii termice accesând site-ul pefoc.ro. Alege cu încredere modelul dorit și bucură-te de un nivel superior al confortului termic la prețuri pentru fiecare buzunar, consiliere de specialitate, transport gratuit pentru produsele voluminoase, garanție de calitate și livrare promptă, în maximum 48 de ore de la confirmarea comenzii!