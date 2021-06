(P) Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța foloseste scanerul 3D Artec Leo pentru digitalizarea obiectelor de artă

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța foloseste scanerul 3D Artec Leo pentru digitalizarea 3D a obiectelor antice de arta, vestigiilor ceramice, statuare, epigrafice si numismatice aflate in patrimoniul sau.

Achizitionat in cadrul proiectului cultural ARHICUP - Black Sea Archaeology, History and Culture Portal, scannerul 3D portabil va fi folosit pentru evidenta, conservarea si popularizarea patrimoniului istoric si arheologic al Romaniei in randul publicului larg. Proiectul ARHICUP, dezvoltat in parteneriat cu Municipalitatea din Nessebar (Bulgaria) si Muzeul National de Istorie al Modovei (Republica Moldova) isi propune promovarea turismulului arheologico-cultural al regiunii, prin prezentarea bogatelor comori ale patrimoniului într-un mod coerent și folosindu-se de tehnologii web avansate.

Proiectul va creste gradul de constientizare si intelegere a publicului cu privire la dezvoltarea durabilă și oportunitățile de conservare și prezentare a patrimoniului istoric și arheologic din regiunea Marii Negre, creand cadrul pentru cooperare transfrontalieră intre economiile nationale si contribuind direct la dezvoltarea economica sustenabila a regiunii. Mai multe informatii despre proiect pot fi gasite in pagina web a proiectului (www.arhicup.com).

Toti partenerii implicati in proiect au ales solutiile Artec pentru digitizarea 3D a colectiilor arheologice si istorice de patrimoniu. (Pe plan local) Echipa Z Spot Media a fost incantata sa asiste atat Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța cat si Muzeul National de Istorie al Moldovei din Chisnau in alegerea modelului potrivit si la inceperea rapida a procesului de digitalizare colectiilor.

Scanerul Artec Leo va fi folosit la digitalizarea 3D a diverselor obiecte de arta aflate in patrimoniul Muzeului din Constanta, urmand a fi prezentate pe viitor si in noul website arhicup.com.

Ales pentru performantele sale tehnice si libertatea completa oferita in scanarea 3D, Artec Leo include baterie incorporata si computer intern cu procesor puternic, permitand autonomie deplina la scanarea pe teren, in mediul exterior. Ecranul touchscreen, conectivitatea wireless si post-procesarea automata ofera cel mai usor si intuitiv mod de lucru, iar combinatia Modurilor SD /HD permit atat captura 3D a zonelor mai mari cat si a detaliilor fine, demonstrand ca Artec Leo e cea mai buna alegere pentru scanarea obiectelor de patrimoniu de diferite dimensiuni, de la fragmente ceramice la statui si mari elemente arhitecturale.

Mai multe informatii despre scannerele 3D Artec pot fi gasite atat in pagina web a producatorului (www.artec3d.com) cat si in pagina web a distribuitorului Z SPOT MEDIA SRL (www.zspotmedia.ro).