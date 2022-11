(P) Mobexpert Black Friday 2022: peste 41.000 de comenzi. Mobilierul fabricat în România rămâne în topul preferințelor

Campania de Black Friday a început pe 9 noiembrie, la primele ore ale dimineții, și s-a încheiat duminică, 20 noiembrie, cele două zile fiind cele mai profitabile din această perioadă.

Topul produselor vândute de Black Friday

În perioada campaniei de Black Friday au fost vândute online peste 40.000 de produse, iar din magazinele Mobexpert au ajuns în casele clienților peste 122.000 de produse. Anul acesta, clienții au profitat de ofertele avantajoase pentru a achiziționa obiecte decorative menite să dea un plus de personalitate locuinței, dar și piese de mobilier pentru living, dining și dormitor.

● Cele mai populare categorii de produse vândute online au fost: decorațiunile pentru casă (peste 8.100), corpurile de iluminat (peste 4.700), piesele de mobilier pentru living, incluzând canapele și fotolii (peste 3.600), mobilierul pentru dining (peste 3.100 de piese, dintre care peste 1.900 de scaune), piesele de mobilier pentru dormitor (peste 2.400) și covoarele (peste 2.300).

● Din magazinele Mobexpert clienții au achiziționat peste 28.000 de decorațiuni de Crăciun, peste 14.700 de accesorii pentru servirea mesei și pentru bar, peste 10.000 de corpuri de mobilier, peste 8.400 de plante și flori artificiale, peste 7.300 de corpuri de iluminat, peste 4.300 de scaune și peste 1.200 de saltele.

Românii au continuat și anul acesta să încurajeze producția locală, astfel că gamele de mobilier fabricate în România s-au numărat printre preferatele lor. Acestea au reprezentat 52% din totalul vânzărilor din magazine și 41% din totalul vânzărilor online.

Valoarea totală a comenzilor a crescut cu 13% față de 2021

La finalul celor 12 zile de campanie au fost vândute, în total, peste 162.000 de produse și au fost plasate peste 41.000 de comenzi. Un interes crescut comparativ cu anul trecut au prezentat produsele din categoriile: mobilier pentru zona de dining, canapele și fotolii, mobilier pentru terasă și grădină, veselă și ustensile de gătit, saltele și paturi tapițate, bucătării, precum și flori și plante decorative.

Cel mai scump produs achiziționat de pe site-ul Mobexpert a fost un colțar din piele cu șezlong în valoare de 25.498 lei, fabricat în România, iar cea mai mare valoare a unei comenzi online a fost de 76.992 lei.

Clienții s-au bucurat de varietatea ofertelor și în magazinele fizice Mobexpert: cel mai scump produs achiziționat din showroom a fost o bucătărie fabricată în România, în valoare de 47.800 lei, iar cea mai mare valoare a unei comenzi plasate în magazin a fost de 147.000 lei.

Cea mai mare comandă din punct de vedere al numărului de produse a fost plasată online, cu 228 de produse în coș, în timp ce în showroom primul loc în acest top este ocupat de o comandă cu 99 de produse.

Valoarea medie a coșului de cumpărături a crescut în acest an cu aproximativ 300 de lei în magazine și cu 250 de lei în cazul achizițiilor de pe site.

Orașele în care s-au înregistrat cele mai multe vânzări în showroom au fost București, Constanța, Iași, Brașov și Pitești. Primele patru dintre acestea se regăsesc și în topul vânzărilor online, alături de Timișoara.

Creștere de 40% pentru achizițiile în rate

Românii au profitat și în acest an de posibilitatea de a plăti prin diverse programe de finanțare. Valoarea comenzilor din showroom achitate în rate a crescut cu 40% față de campania Black Friday din anul 2021, iar numărul acestora a crescut cu 22%. Vedeta programelor de finanțare a fost Mobexpert Credit Card, lansat chiar în acest an în parteneriat cu Alpha Bank și Mastercard. Prin intermediul acestuia, clienții au avut posibilitatea de a achita produsele alese în 36 de rate fără dobândă și au beneficiat de 50% discount din prețul serviciului de transport și montaj.

Două treimi din comenzile online au fost realizate de pe mobil

Comparativ cu perioada de dinainte de Black Friday traficul pe site-ul mobexpert.ro a crescut de aproape trei ori, iar 80% din acesta a venit de pe telefoane mobile. De asemenea, aproape două treimi din comenzile de Black Friday au fost făcute de pe mobil. Utilizatorii au avut parte de o experiență de cumpărare îmbunătățită și o serie de servicii adaptate contextului actual: diversitate mai mare a ofertelor, posibilitatea de a plăti prin programe dedicate de finanțare și livrare rapidă pentru produsele din stoc (peste 70% dintre comenzile plasate în perioada Black Friday au ajuns deja în casele cumpărătorilor).

“Și în acest an, clienții noștri au apreciat ofertele pregătite special de Black Friday. Am înregistrat o creștere față de anul trecut, însă ce ne bucură mult este că de Black Friday oamenii s-au reîntors în magazinele noastre fizice. Am observat o creștere a comenzilor în magazine și un trafic crescut față de ultimii ani. Ne mândrim atât cu magazinele noastre fizice, cât și cu site-ul mobexpert.ro, și depunem eforturi substanțiale pentru a oferi experiențe memorabile pentru cumpărăturile offline și online”, a declarat Adelina Badea, CEO Mobexpert.

