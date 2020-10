(P) Măşti antibacteriene şi antivirale de cea mai bună calitate la ziga.ro

Ziga.ro vine în întâmpinarea clienţilor cu un produs special, de calitate superioară, care oferă protecţie 99.9% împotriva virusului COVID-19.

Este vorba despre masca de protecţie antibacteriană şi antivirală fabricată în Italia şi certificată ca echipament medical conform directivelor europene în vigoare.

Gama de măşti antibacteriene şi antivirale oferite de ziga.ro este ideală pentru toţi cei care poartă ochelari şi care se confruntă cu problema aburirii lentilelor sau practică sport. Totodată, datorită confortului sporit pe care îl asigură, sunt recomandate persoanele care întâmpină dificultăţi respiratorii la utilizarea măştilor obinşnuite de protecţie.

13 caracteristici care diferenţiază măştile de protecţie oferite de ziga.ro de orice altceva de pe piață și motive să le alegi



• Sunt tratate cu HEIQ VIROBLOCK, un tratament pe bază de particule de argint şi lipozomi care atacă şi elimină virusul, asigurând astfel protecţia antivirală şi antibacteriana optimă în această perioadă



• Sunt certificate ca echipament medical CE şi conforme cu directivele în vigoare ale Uniunii Europene



• Sunt ergonomice, perfect adaptabile oricărei forme a feței, deoarece sunt realizate dintr-o ţesătură elastică, fără cusături.



• Previn iritația pielii si acneea provocată de mască, datorita tehnologiei speciale anticondens pe care o încorporează, probleme des întâlnite în această perioadă

• Măştile sunt realizate pe baza tehnologiei Simplex Jacquared, motiv pentru care asigură confort maxim



• Sunt ușoare. Cântăresc numai 15 grame, fără cusături, realizate din 19% lycra şi 81% microfibre de nylon, compoziţie care le conferă o elasticitate sporită.



• Ușor de purtat pentru copii.



• Tratamentul hidrofob ECO DRY asigură măștilor proprietăti anticondens și de impermeabilitate



• Masca este confecţionată din 1888 microfibre şi oferă două straturi de protecţie



• Este ideală pentru cei care poarta ochelari pentru ca elimină aburirea acestora. Poate fi purtată în desfășurarea activităților sportive.



• Lavabile și reutilizabile. Sunt garantate până la 15 spălări şi se pot reutiliza în deplină siguranţă şi confort.



• Patentate şi realizate de Cifra Knitting Technologies*, centru de excelență pentru tricotatul care îmbrațisează corpul ca o a doua piele, cu tehnologie exclusivă, lideri în domeniu.



• Are numeroase certificări, precum Sustainable Textile Production, ``CE`` Declaration Of Conformity, Microbial Load Evaluation Test - Bioburden, BFE Bacterial Filtration Efficiency, In Vitro Skin Irritation Test, Product Quality Test And Production Process sauTest Water Repellent

Măștile faciale ajută la prevenirea răspândirii coronavirusului care provoacă COVID-19. Dacă sunteți infectat cu coronavirus și asimptomatic, o mască este foarte bună pentru a vă împedica picăturile și particulele respiratorii să îi infecteze pe alții. O mască este eficientă și in prevenirea pătrunderii germenilor proveniți din căile respiratorii ale altor persoane, în nas și în gură.

Purtarea unei măști este deosebit de importantă pentru a proteja persoanele din jurul tău care au factori de risc pentru consecințele severe ale COVID-19. Acestea includ persoanele cu vârsta peste 65 de ani și cele care trăiesc cu boli de inimă, diabet, obezitate, boli pulmonare cronice, probleme de imunitate sau cancer.

Cine este ziga.ro



Site-ul ziga.ro aparţine firmei Brite Toys Creation SRL care se remarcă prin creativitate şi maniera specială de exprimare personală. Firma vine în întâmpinarea clienţilor cu tricouri şi măşti personalizate, dar şi cu alte obiecte care dovedesc o mare atenţie la detalii.

Pentru mai multe informaţii şi comenzi se poate suna la numărul de telefon 0767 990 088 sau se poate trimite un email la adresa contact@ziga.ro.