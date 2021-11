(P) IMM-ul tău a fost afectat de pandemie? Poți obține fonduri nerambursabile!

StirilePROTV

Pandemia de Coronavirus a afectat viața așa cum o știam. Nu doar oamenii au de suferit, dar și economia. Cele mai afectate au fost Întreprinderile Mici și Mijlocii, unele dintre acestea ajungând in unele cazuri și la faliment.

Dacă IMM-ul tău a supraviețuit în această perioadă dificila, însă consideri ca pentru a-ti dezvolta afacerea, ai nevoie de ajutor, vei avea posibilitatea in perioada imediat urmatoare sa accesezi programul de Finantare Nerambursabila POC 4.1.1. - Investitii in Activitati Productive.

Fondurile Nerambursabile reprezintă un ajutor excelent pentru afacerea ta, însă pentru a fi eligibil trebuie să ai un proiect intocmit conform indicatiilor din ghidul solicitantului, iar firma ta trebuie sa indeplineasca citeriile de eligibilitate specifice. Nu este suficient ca ideea ta să fie bună. Aceasta trebuie însoțită de argumente solide și de o prezentare detaliată a modului în care vor fi cheltuiți banii, astfel incat afacerea ta sa se dezvolte si sa isi consolideze pozitia in piata.

Cum te poți asigura că proiectul tău are mari șanse să fie aprobat? Cel mai simplu este să apelezi la specialiști, mai exact la o firmă de consultanță pentru obținerea fondurilor nerambursabile. Aceștia au expertiza si experiența necesară pentru a elabora un proiect care sa obtina finantarea nerambursabila și știu exact care sunt punctele care fac diferența între succes și eșec. Pornind de la specificul activitatii desfasurate, lista echipamentelor sau a investitiilor pe care intentionezi sa le realizezi prin intermediul programelor de finantari nerambursabile, consultantii Reiden, iti vor sta la dispozitie pentru a elabora planul de afaceri, analiza economico-financiara, iar ulterior sa depuna documentatia in aplicatia ministerului.

După cum spuneam, Pandemia a afectat numeroase afaceri, însă nu trebuie să reprezinte și sfârșitul afacerii tale. Poți contracta fonduri nerambursabile prin Masura 4.1.1 POC – Investiții În Activități productive – Până La 1.000.000 Euro, Pentru IMM-uri (Program de Finanțare Nerambursabilă Destinat IMM-urilor Afectate de Ordonanțele Militare). Finanțările ce pot fi obținute prin această măsură sunt cuprinse între 50.000 și 1.000.000 euro. Ghidul in varianta consultantiva pentru contractarea acestor fonduri a fost lansat pe 10.09.2021 și prezintă drept eligibile cheltuielile cu dotarea activelor corporale sau necorporale și construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție sau servicii (cu o valoare de până la maxim 50% din valoarea totală a proiectului).

Pentru mai multe detalii referitoare la criteriile de eligibilitate și cheltuielile ce pot fi acoperite prin intermediul programului de finantare nerambursabila POC 4.1.1. - Investitii In Activitai Productive, poti vizita site-ul reiden.ro. Tot acolo vei găsi detalii despre cum poți lua legătura cu un consultant Reiden, în vederea elaborării si depunerii proiectului. Este important să iti alegi un consultant care să te sprijine atât in elaborarea proiectului, precum si in etapa de implementare și monitorizarea a acestuiai.Astfel, vei scapa de grija completarii documentelor specifice, a organizarii procedurilor de licitatie, a desemnarii castigatorilor, a proceselor verbale de desemnare a furnizorilor castigatori, etc. Un consultant te scapă de grija birocrației și te îndrumă permanent, astfel incat tu, in calitate de antreprenor, sa poti lua cele mai potrivite decizii pentru tine și afacerea ta. Perioada de monitorizare in cazul programului de Finantare Nerambursabila POC 4.1.1. - Investitii In Activitati Productive, este de 3 ani, astfel că îți va prinde bine sprijinul unui consultant Reiden. Cu un consultant care sa se ocupe de proiectul tau, tu vei putea sa te concentrezi pe activitatea societatii tale, iar in momentul in care veti obtine finantarea, vei avea siguranta faptului ca un specialist va gestiona toate actiunile si activitatile specifice unui program de finantare nerambursabila.