(P) Este rândul tău să investești într-o spălătorie self service - iată de ce ai nevoie

Spălătoriile auto self service sunt în momentul de față poate cel mai ușor de finanțat business. Investiția inițială nu este una de speriat, iar profitul este garantat, încă de la primul client.

Tu ce mai aștepți? Îți dorești să urmezi calea antreprenoriatului, însă nu știi în ce să investești? Spălătoriile auto self service sunt o alegere înțeleaptă în momentul de față! De ce și cum poți intra în posesia unei astfel de spălătorii afli în rândurile ce urmează.

Cum funcționează o spălătorie auto self service?

După cum îi spune și numele, o spalatorie self service este cea în care clientul își spală singur mașina folosindu-se de un furtun de înaltă presiune. Acesta parcurge singur toate etapele spălării: primul jet de apă, aplicarea detergentului, clătirea și aplicarea cerii speciale.

Clientul are tot dreptul să sară oricare dintre aceste etape, iar programul său de spălare se termină atunci când i se termină creditul.

De ce preferă multe persoane aceste spălătorii auto? Pentru că nu sunt condiționate de un program anume de funcționare și pentru că au control absolut asupra procesului de spălare a mașinii. În plus, de cele mai multe ori, ieși mai ieftin dacă îți speli mașina la spălătoria auto self service, decât dacă ai spăla-o la una clasică.

De ce ai nevoie pentru a deschide o spălătorie auto self service?

În primul rând, trebuie să îți înființezi o societate și să ai un teren pe care să amplasezi spălătoria auto self service. Despre celelalte formalități vei discuta cu firma de la care cumperi spălătoria auto. Ei te vor îndruma la tot pasul pentru ca proiectul tău să prindă contur cât mai repede.

Cât costă o spălătorie auto self service? Depinde de câte boxe achiziționezi pentru început. Prețul orientativ este per boxă, iar în funcție de câte alegi să achiziționezi și cu ce dotări, prețul va crește sau va scădea. Reține că prețul pentru o boxă începe de la câteva mii de euro. Depinde foarte mult de ce dotări va avea respectiva boxă. Cere cât mai curând o cotație de preț de la o firmă competentă.

Faci profit cu o spălătorie auto self service?

Categoric, încă de la primul client! Vom face în rândurile ce urmează o simulare pentru a vedea în jurul a ce sumă se învârte profitul anual al unei spălătorii auto self service.

Să știi că rata de profit este mare, de aproximativ 60-70% din totalul încasărilor. De exemplu: să zicem că un client reușește să își spele mașina complet cu 7 lei. Din acești 7 lei, aproximativ 2 lei reprezintă costurile cu energia consumă, apa consumată, dar și consumabilele.

Cât profit faci dacă ai o spălătorie auto self service cu 3 boxe? Ei bine, oferim din nou un exemplu.

Să zicem că ai o medie de 5 mașini per boxă într-un interval de 8 ore, iar costul mediu cu care clienții reușesc să își spele mașinile este 5 lei. Asta ar însemna că la finalul zilei te bucuri de o încasare de 200 de lei per boxă, iar per total, pentru toate cele 3 boxe, de 600 de lei.

Să zicem să îți merge la fel în continuare, deci pe an, înmulțind 365 de zile cu 600 de lei, ai o încasare de 219.000 lei. Dacă profitabilitatea reprezintă 60%, vei rămâne în mână cu 156.000 lei. De aici plătești impozite și taxe, iar la final rămâi cu o sumă de aproximativ 30.000 de euro. Nu uita că vorbim de un profit pe an, iar 30.000 de euro sunt bani cu care poți face o mulțime de lucruri! Poți de exemplu să achiziționezi și mai multe boxe pentru a te bucura de un profit și mai mare.

În cât timp se amortizează investiția inițială? În medie între 2 și 4 ani. Depinde foarte mult de ce vad de persoane ai, dar și de numărul de boxe și de rata profitabilității.

Ce te oprește să nu investești într-o astfel de spălătorie auto? Vorbim despre un concept deja testat, un concept ce funcționează uimitor pe piața din România! Profită de acest lucru și pășește în lumea antreprenoriatului cu dreptul, ferit de frica eșecului!

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 24-02-2023 11:12



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.