(P) Electropop și vioară, într-un concert de neratat: Tsar B, live la București

Artista belgiană Tsar B revine în România și va concerta la București, vineri, 3 noiembrie, după ora 20, la Control Club, în cadrul unui turneu de promovare pentru cel mai recent album al său, intitulat to the stars.

O prezență hipnotizantă, multi-instrumentista și producătoarea Justine Bourgeus aka Tsar B a cucerit publicul european cu sound-ul său unic ce combină ritmurile electro, dark pop și R&B cu pasaje de vioară și influențe din muzica barocă.

Tsar B a debutat în 2018 cu albumul The Games I Play, iar single-ul Escalate devine un hit instant pe TikTok, inspirând sute de coregrafii. În vara aceluiași an, concertează la festivalul Summer Well, unde dă tonul scenei Red Bull Music. Au urmat un EP, Unpaintable (2020), și colaborări multi-disciplinare, cu Alexander Chung, Oscar and The Wolf și Nova Twins printre alții, artista lăsându-și amprenta sonică în film, dans și modă deopotrivă. În 2021, redescoperindu-și pasiunea pentru vioară, Tsar B pune în scenă un cineconcert bazat pe celebra carte de bucate suprarealistă a lui Salvador Dali, Les Diners de Gala.

Cu cel mai recent album, to the stars, lansat anul acesta, Tsar B își propune să reasambleze ADN-ul muzicii pop, combinând influențe din muzica barocă timpurie, dar și beat-uri electronice, într-un univers sonor original. Background-ul său de violinistă, educația muzicală clasică, dar și experiența dobândită ca producătoare își spun cuvântul pe acest disc ce sfidează clasificările.

“The self-taught producer and classical violinist brings a touch of the otherworldly with her stark, brooding and forward-thinking electronic pop” – The Line Of Best Fit

“Churning R&B beats, pitched-down effects and sighing vocals that curl around like sweet pipe smoke” – The Fader

Dată publicare: 03-11-2023 10:51



