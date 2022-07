(P) Dragostea trece prin stomac ... și pentru câini! Află unde găsești mâncarea potrivită pentru câini

Indiferent dacă îl răsfeți cu bunătăți sau cu un pat pufos nou, există o mulțime de moduri de a-i arăta puiului tău că îi iubești.

Mai mult însă decât aceste gesturi sporadice grozave, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le puteți face pentru câini este să-i mențineți fericiți și sănătoși cu o dietă nutritivă, echilibrată.

Magazinele online ce oferă mâncare pentru câini vă oferă acces la o mulțime de opțiuni de hrană sănătoasă pentru animalele de companie; în plus, vă pot scuti de unele probleme prin livrarea mâncării direct la ușa locuinței.

Mai mult decât atât, îți va fi ușor sa construiești un plan de nutriție, în funcție de nevoile specifice ale câinelui familiei.

Pe lânga prețuri, detalii tehnice și recenzii, vei găsi în aceste pet shop-uri moduri excelente de prezentare și organizare a mâncării uscate organice, a celei umede conservate și chiar hrană specială și dietetică pentru câini (dacă patrupedul de acasă are cerințe stricte de nutriție sau un anume plan de hrănire). În plus, poți să faci și economii: la comenzi de peste 149 lei, magazinul Petmax.ro îți oferă transport gratuit pentru hrană comandată! Astfel, achiziția online a mâncării pentru animalele de companie - chiar și a produselor de înaltă calitate - nu trebuie să fie costisitoare.

De ce livrarea de mâncare pentru câini a devenit atât de populară

Dacă faci cumpărături online pentru mâncare de câini, probabil că ai observat o creștere serioasă a numărului de vânzători de pe internet, inclusiv a celor care oferă articole pentru animale de companie și hrană pentru câini. Acum, chiar și în România, puteți cumpăra aproape orice pentru câinele iubit prin această piață online! De la mâncare tradițională pentru câini, la suplimente și chiar medicamente.



Livrarea de hrană pentru câini a devenit foarte populară în ultimii doi ani, mai ales în timpul pandemiei, din motive care pot fi evidente. Astfel, nu este de mirare - când comandați mâncare pentru câini, prin internet, veți avea mai multe opțiuni decât la majoritatea magazinelor fizice. Aveți, de asemenea, confortul de a nu fi nevoit să trageți acei saci grei, în mașină și acasă. De asemenea, puteți face o comparație mai rapidă a prețurilor atunci când utilizați aceste servicii - la orice oră din zi sau din noapte!

Bucură-te de prețuri mici, livrare din stoc propriu la mii de produse de hrană, medicamente și accesorii pentru câini, pisici, păsări și alte animale.

La Petmax.ro ajungi cu ușurință la segmentul de produse de care aveți nevoie: articole pentru câini, pisici, păsări, animale de fermă, fitosanitare. Ultima secțiune conține cele mai noi și mai populare promoții.

Toate aceste segmente pot să fie aranjate atât în ordinea prețurilor (crescătoare/descrescătoare), cât și a popularității, a discount-ului sau a noutății; pentru rezultate mai rapide, se pot folosi filtrele din partea stânga - acestea „micșorează” paleta de rezultate, în funcție de acțiunea dorită, aroma, numărul de bucăți per set, cantitate, greutatea animalului, preț, producători și rating. Astfel, clienții pot să descopere o multitudine de produse pentru bunăstarea și vitalitatea câinilor.

La PetMax găsiți hrană uscată și umedă pentru câini, de la mărci precum: Royal Canin, Purina Pro Plan, Taste of the Wild, Acana, Petkult, Vet Expert, Advance etc; mai mult decât atât, ai parte și de antiparazitare sub brand-urile Foresto, FrontLine, Nexgard, Fypryst, Advantix, Bolfo, Bravecto, Scalibor, Stronghold, Vectra, Kiltix etc.

