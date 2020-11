(P) Descoperă și tu cea mai bună oferta de cazare în Delta Dunării!

Toți cei care au ajuns, măcar o dată în viață în Delta Dunării, au remarcat frumusețea aparte a acestor locuri, un adevărat colț de rai la noi în țară.

Și chiar dacă, momentan, nu ai cum să ajungi acolo, pune vizitarea Deltei Dunării pe lista ta de priorități. Locuri aparte, de o frumusețe sălbatică, te așteaptă să le descoperi! Avem pentru ține și câteva sugestii, care să îți fie de ajutor atunci când ajungi în zona.

Pădurea Letea

Că și mulți alți români, și tu ai auzit de pădurea Letea, și poate că nu ți se pare ceva ieșit din comun. Cu toate acestea, recomandarea noastră este să nu o ratezi, pentru că pierzi o experiență aparte. Nu, nu avem de-a face deloc cu o pădure clasică, iar când vei ajunge să o vizitezi te vei convinge și singur. În niciun moment nu vei avea impresia că eșți într-o pădure obișnuită, iar plantele cățărătoare de aici te vor surprinde.

Pădurea Caraorman

”Pădurea neagră” se traduce numele acesteia, iar stejarii sunt din abundență de aici. Punctul de atracție al zonei este Stejarul Îngenunchiat, un arbore a cărui circumferința ajunge la 4 metri, și are în spate 500 de ani de viață. În apropierea acestei adevărate minuni a naturii este Fântână Vânătorilor, preferat de turișți în special pe perioada verii, deoarece aici se găsește o apă rece și bună chiar și în zilele fierbinți.

Sulina

Fascinantă, Sulina își așteaptă în liniște turiștii care vor să-i descopere tainele. Și acestea nu sunt puține deloc. Farurile Sulinei spun o poveste pe care se impune să o asculți în tăcere, și care te va purta în vremuri demult apuse. Și ce părere ai dacă ți-am spune că în cimitirul orașului își doarme somnul de veci un pirate adevărat? Alături de el, în prietenie și înțelegere, odihnesc laolaltă evrei, musulmani și creștini!

Delta din delta

Nu, nu este deloc o greșeală. Plajă Sfântu Gheorghe este locul unde bătrânul Danubiu se revarsă în Marea cea mare prin brațul Sfântul Gheorghe. La rândul lui, acesta se desprinde în alte trei brațe, ceea ce înseamnă că dacă ajungi aici, poți vedea cu ochii tăi un fel de mini delta, ceea ce rar ai prilejul să o admiri de-a lungul viețîi.

Gura Portiței

Avem de a face cu una dintre cele mai frumoase plaje din lume, nu numai de la noi din țară. Pur și simplu nu ai voie să ratezi acest loc special, care te va face să gândeșți că ai poposit într-o lume desprinsă parcă din fotografiile revistelor.

Munțîi Dobrogei

Decanii de vârstă ai munților României te întâmpina cu înălțimi mici, ce amintesc mai mult de dealuri. Cu toate acestea, nu trebuie să îi desconsideri, pentru că avem de a face cu munți, și chiar dacă înălțimea e mult mai mică, îți oferă multe provocări prin traseele pe care ți le pun la dispoziție. Peisajele pe care le vei admira te vor face să uiți că nu eșți pe culmea unui munte ”cu înălțime”, iar faptul că ai de face cu niște forme de relief care datează de atât de mult timp te va face să ai, măcar pentru un moment, senzația că totul s-a oprit în jurul tău.

Mânăstiri

Chiar dacă nu sunt atât de recunoscute precum cele din Nordul Moldovei, și mânăstirile de aici sunt mărturia via a creștinismului românilor. Trece-le pragul și află despre Icoană Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, îmbrăcâtă în argint și poleită cu aur, care a scăpat de două ori din foc, rămânând intactă de la Celic-Dere, admira paunii de la Mânăstirea Saon, și nu uita nici de raclele cu moaștele celor patru sfinți martiri descoperiți la Niculițel, la Cocoș.

Unde ne cazăm în Delta Dunării

Există un farmec aparte al acestor zone, pe care eșți așteptat s ail descoperi, dar cu toate acestea, trebuie să vorbim și de detalii concrete, cum ar fi o oferta cazare în Delta Dunării. Dacă îți doreșți o experiență cu totul aparte, atunci avem o propunere pentru ține, pur și simplu irezistibilă.

5 stele, doar pentru ține

În chiar inima acestor locuri binecuvântate vei găși o oferta cazare în Delta Dunării perfectă: Lebădă Luxury Resort & SPA, cotată cu 5 stele. Poți ajunge aici doar cu barcă, ceea ce sporește mult farmecul aventurii prin care urmează să treci. Resortul este amplasat pe brațul Sulina, la intersecția cu Dunărea Veche în satul Crișan, la milă 13,5. Delta Dunării ți se oferă în toată splendoarea ei, iar tu rămâne se te bucuri cât mai mult de această experiență frumoasă.

Wi-fi gratuit!

Dacă te gândeșți că ai parte de o oferta cazare în Delta Dunării în condiții bune, eșți într-o gravă eroare. Nu bune este cuvântul potrivit, ci excepțional. În pofida faptului că eșți în mijlocul sălbăticiei, cum se spune, ai parte de toate facilitățile. Și pentru că vrei să le arăți și prietenilor tăi în ce colț de Răi îți petreci concediul, ai wi-fi gratuit.

Relaxare, dar și mișcare

Dacă vrei să te relaxezi după un an greu, cu multe provocări, piscină semi-olimpică din interior, cu apă sărata, este exact ceea ce ai nevoie. Îți poți lua porția de ultra-violete în timp ce lenevești pe un șezlong din grădina. De asemenea, dacă eșți genul de persoană activă, există un teren multifuncțional cu teren sintetic, dotat cu nocturnă. În plus, un centru fitness este la dispoziția doamnelor care nu vor să se întoarcă din concediu cu câteva kilograme în plus.

Mâncare că la mama acasă!



Dacă iubești bucătăria tradițională, aici vei găși preparate delicioase, pe placul tău! Dar nici bucățele internaționale pe care le poți degusta aici nu sunt mai prejos. Cei mici, dar și cei mari deopotrivă vor adoră acest loc, care va deveni rapid și preferatul tău și al familiei tale, pentru că ai parte, într-adevăr, de o oferta cazare Delta Dunării iresprosabila!