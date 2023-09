(P) De ce să cumperi o mașină second hand de la un dealer auto și nu de la o persoană fizică

Piața industriei auto este extrem de vastă, iar pentru a face o alegere bună atunci când cumperi o mașină second hand, este important să te adresezi unui dealer auto autorizat.

Iată de ce este mai bine să cumperi auto rulată de la un dealer auto!

1. Ai o varietate mai mare de modele auto second hand din care să alegi

Unii dintre cumpărători știu deja ce mașină își doresc, însă alții au nevoie de consultanță de specialitate și de o prezentare a mai multor modele pentru a se decide. La Leasing Automobile, grupul care deține cel mai mare parc de auto rulate din România, clienții au posibilitatea de a vedea și de a testa o diversitate de modele auto second hand. Mai mult decât atât, consultanții de vânzări te pot ajuta să-ți alegi modelul care ți se potrivește din oferta disponibilă. De asemenea, îți poți configura autoturismul pe care ți-l dorești și dealerul o va aduce pentru tine, mașina la comandă, din Germania.

2. Ai la dispoziție auto rulate de bună calitate

Avantajul de a cumpăra o mașină second hand de la Leasing Automobile este, în primul rând, siguranța că vei cumpăra o mașină de bună calitate, cu kilometri reali. De aici ai șansa să îți achiziționezi un autoturism rulat doar 2-3 ani, cu sub 100.000 de kilometri parcurși. La acesta primești, în plus, garanție până la 3 ani, revizie gratuită, transport gratuit până acasă, pentru clienții din România, și chiar rezolvarea oricărei probleme apărute post-vânzare, fără costuri suplimentare.

3. Beneficiezi de protecție ca și cumpărător

Atunci când cumperi auto second hand te expui la foarte multe riscuri. Majoritatea sunt legate de modul de funcționare a autovehiculului, cartea de service, numărul de kilometri reali parcurși, cât și de prețul corect cerut de vânzător.

Un dealer auto are obligația de a-ți oferi o mașină verificată, cu acte în regulă, și toate informațiile despre piesele schimbate și calitatea acestora. Astfel, vei ști la ce să te aștepți în viitor și vei putea calcula cât merită să plătești.

De asemenea, Leasing Automobile îți oferă auto rulate la un preț corect. Iar pentru că există deja un stoc extrem de mare de mașini second hand în parcurile din România, dar și un stoc extern pe care îl poți accesa online, poți avea norocul să achiziționezi un model la un preț special, în campaniile de reduceri pe care dealer-ul le face constant pentru clienți.

4. Ai timp să iei decizia corectă

Orice vânzător privat va vinde mașina primului cumpărător care vine cu bani lichizi. De aceea, dacă îți place o mașină rulată, totuși vrei să te mai gândești sau ai nevoie de timp pentru a face rost de toți banii, ai toate șansele să nu mai fie disponibilă până te hotărăști.

Diferența, la un dealer auto, o face profesionalismul. Ai timp să te hotărăști asupra modelului dorit. Dacă achiți o taxă de rezervare, dealer-ul îți poate păstra mașina până obții un credit auto sau leasing. De asemenea, vei fi anunțat dacă modelul ales este pe cale să se vândă, ca să poți lua decizia mai repede. Mai mult decât atât, faptul că obții toate informațiile necesare și corecte despre mașina second hand te ajută să iei o decizie mult mai ușor.

5. Ai variante de finanțare

Un dealer auto nu va avea pretenția să vii cu banii jos. Dacă îți place un autoturism care îți depășește bugetul, la Leasing Automobile ai opțiunea de a-l achiziționa prin mai multe variante de finanțare - leasing auto pe firmă, leasing operațional, credit auto persoană fizică sau achiziție integrală.

În cadrul firmei există personal calificat pentru toate tipurile de achiziții, astfel încât tu nu va trebui să îți bați capul cu birocrația. Un consultant se va ocup de absolut tot, în cel mai scurt timp posibil și în cele mai bune condiții pentru tine.

Pentru varianta de leasing auto pe persoană juridică ai nevoie de doar 15% avans și obții finanțare pentru maximum 5 ani, iar pentru creditul auto, disponibil doar pentru persoane fizice, nu ai nevoie de avans și poți obține toată suma de care ai nevoie pentru a achita mașina.

Articol scris şi publicat de către ranjakmedia.ro

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 13-09-2023 12:56



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.