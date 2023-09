(P) Cum să scapi de grăsime, dar nu și energie în dietei de slăbire!

De asemenea, rutina de slăbire nu ar trebui să ne facă să ne simtim lipsiti de energie. Ideea este să slabim, dar să nu vedem o scădere a nivelului de energie. In incercarea de a pierde cat mai rapid in greutate, majoritatea dintre noi adopta diete nesanatoase cu un aport inadecvat de calorii, vitamine si nutrienti in urma carora nivelul de energie va fi, de asemenea, afectat.

Pierderea în greutate este procesul de reducere a greutății generale a corpului. Unii oameni pot pierde greutatea în apă, ceea ce poate duce la o scădere temporară a greutății pe măsură ce apa este eliminata din organism. Cu toate acestea, specialistii nu recomandă sa ne bazam exclusiv pe această metodă, deoarece poate duce la deshidratare și alte complicații de sănătate. Exista apoi pierderea masei musculare. Deoarece mușchii contribuie la greutatea corporală totală, pierderea mușchilor poate duce la o scădere a greutății. Nici această metodă este recomandata deoarece mușchii sunt vitali pentru funcționarea organismului, iar pierderea lor poate duce la slăbiciune și pot accelera procesul de îmbătrânire.

Potrivit specialistilor, cea mai eficientă modalitate de a obține o pierdere durabilă în greutate este prin pierderea grăsimilor. Grăsimea este componenta vizibilă a greutății la care oamenii se referă adesea atunci când își exprimă dorința de a pierde în greutate si uneori adopta metode greșite pentru pierderea în greutate, care pot afecta nivelul de energie.

Cel mai adresa femeile experimentează o pierdere de energie pe parcursul dietei de slăbire, iar cateva dintre motive ai fi:

- Diete drastice lipsite de vitamine, minerale, nutienti. In incercarea de a pierde rapid in greutate, multe persoane fie se infometeaza, fie apleaza la diete „la moda”, drastice. Această restricție alimentara duce la o scădere drastica a nivelului de energie. Atunci când organismul nu primește suficiente minerale, vitamine si nutrienți esențiali, îi lipsește combustibilul de care are nevoie pentru a funcționa corect.

- Deshidratare - Se poate întâmpla atunci când apa este eliminata din organism în timpul eforturilor de slăbire și contribuie la scăderea nivelului de energie.

- Reducerea aportului de proteine - Dacă consumam mai puține proteine, acestea pot contribui la sentimentul de slăbiciune si la un nivel scazut de energie. Proteinele sunt vitale pentru repararea și reconstrucția organismului, mai ales după exerciții fizice. Atunci când organismul nu este aprovizionat în mod adecvat cu proteine, procesul de recuperare și reparare este afectat, ceea ce duce la creșterea oboselii și slăbiciunii.

Daca va doriti sa slabiti rapid, sanatos si sa va mentineti ridicat nivelul de energie, este momentul sa spuneti adio dietelor accidentale sau modalităților nesănătoase de pierde kilograme. Dieta NUPO, dieta țărilor scandinave, originară din Danemarca, oferă produse celor care doresc să urmeze o dietă de slăbit și să își mențină greutatea. Dieta de slăbit Nupo asigură scăderea eficientă și sigură în greutate, fiind o dietă săracă în calorii, dar care conține cantitatea corectă și completă de peste 34 de nutrienti: proteine, nutrienți, vitamine și minerale esențiale organismului, care au rolul de a menține organismul echilibrat pe toată durata procesului de slăbire.

Nupo este o dietă cu un aport scăzut de calorii, dar care garantează o compoziție corectă și completă a nutrienților esențiali, vitamine și minerale. Este o dieta reglementata printr-o lege europeana cu o eficiență dovedită clinic timp de 41 de ani de existenta si bazată pe 37 de studii științifice independente.

Simplă, eficientă si ușor de urmat, dieta Nupo foarte plăcută la gust, nu conține zahăr si marea majoritate a produselor sunt fara gluten. Nupo ofera si produse vegane sau fara lactoza si conține cantități crescute de proteine, acizi grașii esențiali (acid linoleic – omega), crom și cantități scăzute de carbohidrați.

Dieta Nupo este o dietă de slăbit cu efecte pe termen lung! Cu alte cuvinte, se pierd inițial mai multe kilograme, care se mențin în timp pe o durată mult mai lungă decât la orice altă dietă, inclusiv la dietele hipocalorice. Acest lucru aduce un beneficiu psihologic considerabil.

Cu Dieta Nupo, puteți fi 100% siguri că organismul primește toate proteinele, vitaminele și mineralele necesare de care are nevoie, rezultatul fiind eliminarea rapidă, sigură și eficientă a kilogramelor în exces, fără a dezechilibra organismul și fără a-l priva energie si cel mai important de nutrienții de care are nevoie pentru a funcționa normal.

