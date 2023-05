(P) Cum să porți pantalonii de trening pentru femei? Idei pentru outfit-uri la modă cu Sizeer

Dragostea începe, de obicei, odată cu prima purtare. Este greu de imaginat un outfit streetwear fără materiale moi și croieli lejere. Cu ce ar trebui să porți pantalonii de trening pentru a simți confortul street la maximum?

Step 1: jogger pants

Nicio fană a stilului streetwear nu are nevoie să fie convinsă în privința pantaloni trening dama. Pantalonii cu manșete elastice în jurul gleznelor permit să-ți evidențiezi sneakerșii preferați. Poți să-i asortezi cu o pereche de pantofi cu partea superioară înaltă, precum Nike Blazer sau Air Jordan 1. O alternativă excelentă sunt pantofii sport - nu doar modelele clasice alb-negru, ci și modele mai spectaculoase, precum Converse Run Star, greu de trecut cu vederea, de preferință în culori maxim contrastante. Pantalonii gri sau negri sunt, desigur, un must have al stilului street. Mizează pe pantalonii de trening cu logo-ul Swoosh de dimensiuni mini de la Nike - modelele pentru femei sunt excelente pentru outfit-urile street, iar culoarea basic oferă posibilitatea de a te juca cu lungimi, texturi și croieli. Poți alege orice model bomber, hanorac cu fermoar și tricou oversize! Dar primăvara este, de asemenea, momentul perfect pentru a te juca cu culorile - nu uita de pantalonii jogger în culori intense și clare, așa cum vei găsi în colecția brandului Jordan. Îți place stilul old-school? Încearcă modelele adidas din satin sintetic, care sunt deosebit de impresionante într-un total look alături de un hanorac cu fermoar.

Step 2: Wide-leg pants

Nu există ceva mai lejer. Modelul cu o croială largă nu numai că oferă libertate maximă de mișcare, dar arată foarte bine alături de ținutele street. Croiala este bine echilibrată cu un crop top sau un top cu spatele gol și completată cu sneakers cu talpă înaltă, cum ar fi versiunea emblematică Puma Mayze. Pantalonii de trening pentru femei care cad peste pantofii cu platformă alungesc silueta și arată foarte bine cu jachete oversize voluminoase din denim sau piele. Dacă ești dispusă să încerci ceva nou, încearcă versiunea ultra-largă cu partea de jos despicată, care se găsește în noua colecție a brandului Jordan. Aceasta este ocazia perfectă pentru a evidenția un model de sneakers deosebit de spectaculos în culori intense - poate dorești să optezi pentru versiunea Nike Air Max Furyosa sau pantofii sport New Balance 327? Acest model de pantaloni poate fi asortat cu o jachetă mai mulată, cum ar fi cea de tip bomber de la Nike în culorile Chicago Bools.

Something more?

Te-a cucerit stilul street și dorești ceva mai mult? Continuă să experimentezi! Anii 2000 se întorc în forță în streetwear și, odată cu ei, și pantalonii cargo Nike. Datorită modelelor cu buzunare exterioare în culori contrastante, ai ocazia să te joci cu diverse culori, prin alegerea unei teme și adăugarea de accesorii care să completeze cromatica dominantă: o șapcă, ochelari de soare sau șosete. De asemenea, poți experimenta cu materialele - pe lângă țesăturile clasice netede, poți alege din materiale precum velurul, folosit de marca ellesse. Astfel de pantaloni vor trece cu siguranță testul în zilele mai reci, mai ales dacă sunt asortați cu un hanorac dintr-un material similar și cu pantofi sport minimaliști negri sau albi. Însă, acest lucru nu reprezintă sfârșitul fascinației designerilor street - poți găsi pe stradă și modele de pantaloni cu șnur pe laterale. Această croială va arăta grozav cu sneakers cu profil redus total white, cum ar fi iconicul Air Force 1, dar o impresie maximă o va face cu încălțămintea tip daddy, cum ar fi versiunea New Balance 530.

Pantalonii de trening încă nu și-au spus ultimul cuvânt. Accesează site-ul Sizeer pentru a afla despre drop-urile curente și redescoperă evergreen-urile street!

Dată publicare: 17-05-2023



