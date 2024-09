(P) Cum să alegi bradul artificial ca să fie cât mai realist

Este aproape intotdeauna un brad sau un vesnic verde care, in perioada sarbatorilor de Craciun, este impodobit si impodobit cu lumini si ornamente de tot felul: de la clasicele bile colorate la dulciuri, festone etc. până la vârful inevitabil. În plus, pentru cei mici din casă, bradul de Crăciun reprezintă și locul în care să-și găsească cadourile în dimineața zilei de 25 decembrie.

Pentru a te bucura de un brad cu adevărat realist și durabil, poți alege brazi de lux care să fie 1 la 1 cu cei naturali, facuți din materiale de calitate și cu design-uri cu adevarat realiste. În acest articol vom discuta despre materialele din care sunt facuți brazii de lux artificiali:

Printre diverșii factori de luat în considerare înainte de a cumpăra un brad, găsim materialele. În funcție de materialul folosit, de fapt, este ușor să găsești brazi artificiali mai mult sau mai puțin asemănători cu cei reali. Să aflăm împreună ce materiale se folosesc la realizarea bradului de Crăciun și avantajele sau dezavantajele pe care le prezintă.

Brazi de Crăciun din PVC

Majoritatea brazilor de Crăciun artificiali sunt fabricați din PVC, care este un material termoplastic din sare și petrol. Acest material este 100% reciclabil, prin urmare capabil să-și păstreze principalele caracteristici în timpul reutilizarii; această proprietate duce la robustețe, rezistență și longevitate, în plus la prețuri foarte mici. De altfel, unul dintre avantajele bradului din PVC este, fara indoiala, pretul, mult mai ieftin decat categoria real feel despre care vom vorbi mai jos. Dezavantajul constă însă în aspect: un brad artificial din PVC va fi cu siguranță mai puțin realist și puțin mai plin decât alte variante artificiale.

Brazi de Crăciun din polietilenă

Cealaltă variantă în discuție este polietilena, un material plastic foarte versatil, dar care, atunci când este aplicat la realizarea bradului de Crăciun, necesită procese de fabricație mult mai costisitoare. Iată de ce, de foarte multe ori, este ușor să găsești pe piață brazi care mixează materialele, adică realizati atât din PVC în partea interioară și ascunsă, cât și din polietilenă pentru ramurile exterioare. Trebuie spus, insa, ca rezultatul final este mult mai natural: chiar pare ca ai in fata un brad adevarat si tocmai din acest motiv acest tip de brad este numit si „real feel” .

Cât costă un brad de Crăciun?

Prețul mediu al unui brad artificial depinde de câțiva factori pe care i-am văzut anterior, cum ar fi numărul de vârfuri, materialul și dimensiunile. Modelele foarte groase din PVC cu inaltimea de 180 cm au un cost aproximativ de 300 lei, ajungand pana la 400-500 lei pentru modelele cu inaltimea de 220 cm. Cele cu efect de zăpadă , de exemplu, au un preț mediu mai mare, în jur de 450 lei pentru 180 cm înălțime. Brazii artificiali de lux, care ating înălțimi de până la 300 cm si sunt făcuți din materiale de calitate și au un aspect natural pot atinge prețuri de până la 1500-2000 lei.

Cum să pui zăpadă pe pomul de Crăciun?

Odata ce ti-ai achizitionat bradul de Craciun, daca vrei sa ai un efect si mai realist si mai natural, il poti face sa ninga in felul urmator:

Spray de zăpadă în primul rând va trebui să achiziționați separat o cutie de spray de zăpadă. Un pachet de 500 ml ar trebui să fie suficient pentru un brad de 200 cm înălțime și 100 cm în diametru. Nu este necesar să cumpărați adeziv spray, deoarece acesta este deja conținut în procente mici în produs.

