(P) Cum alegi cadoul potrivit pentru un bărbat?

A alege cadoul potrivit pentru un bărbat, pare o misiune simplă pentru că te gândeşti să-i alegi un tricou personalizat, o bijuterie sau un set cadou cu un aftershave si un deodorant, si pare ca e gata treaba.

Ei bine, trebuie să ştii că piaţa cadourilor pentru bărbaţi este mult mai mică în comparaţie cu piaţa cadourilor pentru femei, deci este destul de dificil să faci alegerea potrivită, dar nu imposibil.



Reguli de bază pentru alegerea cadoului potrivit pentru bărbati

Nu de fiecare dată vei face alegerea potrivită dacă te vei gândi la cele menţionate în rândurile de mai sus.

Asa cum femeile au preferinţele lor atunci când vine vorba despre obiecte şi produse, şi bărbatii au diferite preferinţe, care este foarte probabil să nu se potrivească cu stereotipurile apărute odată cu trecerea timpului, în ceea ce priveşte cadourile pentru bărbaţi.



De aceea, ţine cont de următoarele criterii atunci când alegi un cadou pentru un bărbat, pentru a te asigura că alegi ceea ce trebuie!



1. Ţine cont de vârsta!



Vârsta este fără doar si poate, unul dintre criteriile de care trebuie să ţii cont atunci când alegi cadoul pentru un bărbat.

Un bărbat care are 20 – 30 de ani, cel mai probabil se va bucura să primească un gadget cum ar fi un smartwatch de exemplu, în timp ce un bărbat la 60 de ani mai mult se va bucura de un set argint cafea you and me, din care să-şi bea cafeluţa în fiecare dimineaţă alături de soţia sa.



Căutând cadourile potrivite barbatilor care au ajuns la 40 de ani, vei putea alege o băutură rafinată sau o carafa whiskey Timesquare de exemplu. O trusă de unelte poate fi alegerea ideala pentru bărbatii care au in jur de 50 de ani.



2. Ţine cont de relaţia pe care o ai cu bărbatul respectiv!



În mod evident, nu poţi să-i alegi şefului tău de la birou, un cadou pe care l-ai alege pentru fratele tău, aşa cum nici pentru verişorul tău nu vei alege un cadou similar cu cel pe care te gândeşti să il alegi pentru soţul tău.



Trebuie însă să ştii că fiecare bărbat pune mare preţ pe semnificaţia lucrurilor pe care le primeşte în dar, asa că dacă alegi un cadou pentru bărbatul pe care îl iubeşti (pentru soţul sau logodnicul tău), trebuie să alegi un cadou prin care să îi arăţi cât de mult îl iubeşti şi îl preţuieşti, aşa că un ceas de mână elegantă poate fi alegerea ideală.



Dacă trebuie să alegi un cadou pentru tatăl tău, îndreaptă-ţi atenţia spre un magazin cadouri online si alege-i un încălzitor cognac argint sau o carafă pentru whiskey. Pentru fratele tău poţi alege în schimb un portofel sau un set compus dintr-o brichetă şi o scrumieră lucrată manual.



Pentru şeful de la birou, cu sigurantă trebuie să alegi ceva mai special, asa că o sticlă de cognac şi un încălzitor argintat cognac poate fi o idee de cadou potrivită.



3. Ţine cont de pasiunile pe care le are!



Când cauţi cadourile potrivite bărbaţilor într-un magazin de cadouri online, trebuie să ţii cont şi de pasiunile pe care aceştia le au. Pentru un bărbat căruia ii place să bea o anumită băutură, cu sigurantă o sticlă din băutura respectivă reprezintă alegerea potrivită, iar in plus îi mai poţi alege un set de pahare potrivite pentru băutura respectivă.

Pentru un tip căruia îi place să fumeze, de preferat ar fi să alegi un set compus dintr-o brichetă şi o scrumieră lucrată manual. Pentru tipul care merge duminică la biserică, în mod evident o icoană pe care o găseşti într-un magazin de cadouri online, poate reprezenta cea mai bună alegere. Sau poţi alege de-asemenea si un crucifix argint.



3. Ţine cont de statutul social!



Este firesc să ţii cont şi de statutul social al bărbatului pentru care urmează să alegi cadoul, pentru că trebuie să recunoaştem că nu poţi alege un cadou rafinat pentru un simplu muncitor, aşa cum nu poţi alege un cadou ieftin pentru directorul general al celei mai mari companii din oraş, sau pentru un director de banca.



Concluzie



Este important ca înainte să alegi cadourile potrivite bărbaţilor de la un magazin cadouri online, să ai puţin timp să te gândeşti. Alege un cadou cu atenţie, şi vei crea o impresie plăcută.