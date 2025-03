(P) Cosmina Bengescu: “Povestea vieții mele, un destin urmat cu pasiune”

Doamna farmacist Cosmina Bengescu este exemplul perfect al unui profesionist care a transformat o carieră într-o misiune, oferind pacienților acces la tratamente personalizate și la o calitate a vieții superioară.

Farmacia, o artă într-o lume în continuă evoluție

"Să fii farmacist în zilele noastre nu este deloc ușor. Farmacia este o artă într-o dinamică greu de urmărit, care a evoluat enorm în ultimii ani. Practicată din cele mai vechi timpuri, această profesie necesită învățare continuă și dorință de progres," mărturisește Cosmina Bengescu. Cu o carieră dedicată acestui domeniu, ea a reușit să creeze o farmacie care depășește granițele clasice, devenind un reper în medicina personalizată.

De la un vis din copilărie la un business de succes

Pasiunea pentru prepararea magistrală a însoțit-o încă din copilărie. "Încă de mică, am visat să am propriul laborator. Am știut întotdeauna că vreau să devin farmacist și niciodată nu m-a speriat responsabilitatea. Pentru mine, această profesie înseamnă mai mult decât un job, este o chemare. Este drumul meu!"

Farmacia Crisia, una dintre puținele farmacii din România cu laborator cameră curată, este rezultatul anilor de muncă asiduă și dedicare. Aceasta funcționează după cele mai stricte standarde occidentale, având la bază un principiu fundamental: siguranța și eficiența tratamentelor personalizate.

Dezvoltarea profesională este cheia excelenței

“Un farmacist bine pregătit este un farmacist care poate face diferența în viața pacienților săi. Tehnologia și știința avansează constant, iar noi, farmaciștii, trebuie să rămânem mereu ancorați în această evoluție. Echipa mea este formată din profesioniști pasionați, care se instruiesc permanent și împreună dezvoltăm noi posibilități de personalizare terapeutică", afirmă doamna farmacist Cosmina Bengeescu

Prin crearea unui mediu de lucru bazat pe inovație și perfecționare continuă, Farmacia Crisia a devenit un adevărat centru de excelență în domeniul preparatelor personalizate.

Necesitatea laboratoarelor “cameră curată”

Într-un domeniu unde siguranța pacientului este esențială, existența unui laborator cameră curată este un pas necesar pentru ridicarea standardelor farmaceutice din România. "Un astfel de laborator asigură prepararea metratamentelor magistrale într-un mediu controlat, reducând riscul contaminării și oferind pacienților tratamente de cea mai înaltă calitate. Procedurile sunt stricte, iar fiecare detaliu este monitorizat pentru a garanta eficiența preparatelor", adaugă farmacistul.

Farmacistul român, pregătit pentru medicina viitorului

Farmacia Crisia reunește farmaciști români instruiți în centre de excelență din SUA și Israel, ceea ce asigură implementarea celor mai avansate tehnici de preparare personalizată. "România are farmaciști foarte bine pregătiți, iar poziția acestora în comunitate este una extrem de importantă. Prin pregătire continuă și prin adaptarea la cerințele moderne, oferim pacienților soluții inovatoare", afirmă doamna farmacist Bengescu.

De ce tot mai multi medici optează pentru o abordare personalizată?

"Medicina personalizată presupune un management mai bun al bolii și o abordare individualizată a tratamentului. Aceasta se bazează pe specificul fiecărui pacient, excluzând alergenii și ajustând compoziția preparatului în funcție de nevoile acestuia", ne spune doamna Bengescu.

Această metodă, reinterpretată în contextul descoperirilor medicale moderne, crește eficiența terapeutică și reduce efectele adverse. Organismele reacționează diferit la tratamentele standardizate, iar medicina personalizată permite ajustarea dozelor și a formulelor farmaceutice pentru fiecare pacient.

Medicina personalizată devine tot mai accesibilă datorită colaborării strânse dintre medici și farmaciști, deschizând calea către tratamente mai eficiente și adaptate fiecărui pacient.

O viziune dedicată binelui pacienților

Pentru doamna farmacist Cosmina Bengescu, dorința de a face bine celor din jur este motorul care o motivează zilnic. "Farmacistul și medicul împărtășesc aceeași misiune, aceea de a îmbunătăți viața pacienților. Prin inovație, dedicare și profesionalism, putem face o diferență reală."

Pasiunea, munca și dedicarea sunt ingredientele care stau la baza succesului său și a impactului pe care îl are în viața pacienților. Mai mult decât o profesie, pentru Cosmina Bengescu farmacia este un mod de a trăi, un angajament față de cei care au nevoie de sprijin, de soluții inovatoare și de tratamente personalizate care le pot schimba viața.

În spatele fiecărui tratament personalizat se află știință, empatie și dorința de a oferi mai mult, de a îmbunătăți fiecare zi din viața celor care trec pragul farmaciei Crisia. Povestea Cosminei Bengescu este dovada vie că atunci când pasiunea se împletește cu devotamentul, rezultatele sunt profund umane, iar medicina personalizată o realitate care, prin muncă și viziune, devine accesibilă tuturor celor care au nevoie de ea.

Sursa: Etichete: Dată publicare: 28-03-2025 11:20



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.