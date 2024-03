(P) Coniac vs. whisky bourbon - care este diferența

Au rețete diferite, dar ambele au o istorie bogată în spate, iar gustul lor este dat adesea de poveste. Nicio sticlă nu se aseamănă cu cealaltă - fiecare vine însoțită de o emoție unică. Însă, dacă vrei să faci o achiziție cât mai bine documentată sau pur și simplu să surprinzi o persoană dragă, unele detalii sunt esențiale. Rămâi până la final și descoperă care sunt principalele detalii de care trebuie să ții cont.

Când și cum a apărut whiskyul bourbon?

Istoria whiskyului bourbon începe în secolul al XVIII-lea, în Statele Unite, mai precis în Kentucky, unde a fost produs pentru prima dată. Depozitarea în butoaie de stejar a influențat gustul aparte și culoarea distinctivă. Pe atunci, era o băutură servită doar de elitele sociale și de clasa politică. De asemenea, celebritățile și personalitățile artistice se delectau cu bourbon whiskey. Pe timp de război a fost monedă de schimb, tocmai pentru că era ușor de transportat. În scurt timp, a devenit un simbol al culturii americane, o parte din istoria națională și, evident, un motiv de mândrie. La sfârșitul secolului al XIX-lea existau peste 4.000 de distilerii.

Maturat în butoaie de stejar noi, arse în interior, bourbonul dobândește o aromă complexă, care capătă note dulci, de vanilie și lemn. Perioada de maturare diferă în funcție de gustul final care trebuie dobândit.

În prezent, există multe sortimente de bourbon whiskey, de la cele straight și blended până la opțiunile aromatizate. Unele tipuri sunt mixate pentru a oferi degustătorilor o experiență unică. În ceea ce privește prețul, pe piață pot fi găsite variante accesibile, dar și ediții limitate foarte scumpe.

Despre coniac - o istorie cu iz franțuzesc

Denumirea de coniac o pot purta numai produsele maturate obținute prin distilarea vinurilor din regiunea Cognac din Franța. Coniacul produs în această regiune este considerat una dintre cele mai rafinate opțiuni de distilat de vin, tocmai datorită solului calcaros și procesului de producție. Este realizat din struguri albi și maturat în butoane de stejar timp de minimum doi ani.

Gustul luxos și efervescent are la bază note de fructe uscate, condimente și lemn dulce. Cu cât perioada de maturare este mai mare, cu atât băutura capătă proprietăți distinctive. În general, se folosesc butoaie vechi, ceea ce aduce o influență subtilă rezultatului final, tocmai de aceea este folosită eticheta XO.

Te întrebi ce inseamna XO la coniac? Este o abreviere pentru "Extra Old", o clasificare legală ce garantează vechimea minimă a coniacului de 6 ani. Noțiunea a fost folosită pentru prima dată în 1870. Există și alte clasificări pentru coniac, precum VS (Very Special) sau VSOP (Very Superior Old Pale), care indică o vechime mai mică. Varianta XO rămâne cea mai recomandată.

Eticheta XO este dobândită în urma procesului de maturare. Pe lângă timpul aferent pentru sporirea calității băuturii, contează foarte mult și caracteristicile butoaielor de stejar. Umiditatea, lumina, fluxul de aer și modul în care sunt așezate butoaiele sunt la fel de importante. Totuși, numai la o distilerie cu renume pot fi stabilite în parametri optimi.

Modalități de servire

Whisky bourbon poate fi savurat sec, cu gheață sau în cocktailuri clasice precum Old Fashioned sau Manhattan. Le poți prepara chiar la tine acasă sau îi poți surprinde pe cei dragi la o cină aparte. Pentru celebrul Old Fashioned ai nevoie doar de:

Două linguri de sirop,

O linguriță de apă,

Un shot de bourbon,

O felie de portocală,

O cireașă confiată.

Nici în ceea ce privește coniacul lucrurile nu stau diferit. Chiar dacă este o băutură fină, nu înseamnă că nu poate fi folosită pentru prepararea unor cocktailuri formidabile. Classic Sidecar este cel mai bun exemplu, care se pregătește foarte simplu. Iată care sunt principalele ingrediente:

Coniac,

Suc de lămâie,

Lichior Cointreau.

Amestecă-le pe toate într-un shaker. Adaugă și gheață dacă vrei să te delectezi cu arome mai proaspete și mai potențate. Pentru a-i conferi și mai multă savoare, se recomandă degustarea în pahare speciale, care au o bază plină și se îngustează spre vârf. Servirea se face la temperatura camerei, pentru a dezvălui toate aromele.

Pe lângă pregătire, ai grijă la achiziție. Alegerea finală ar trebui să aibă în vedere atât preferințele personale, cât și tipul evenimentului la care sunt servite. De asemenea, adevărații cunoscători țin cont de câteva aspecte și anume:

Gradul de maturare al băuturii,

Conținutul de alcool,

Aromele și notele prezente,

Reputația distileriei,

Anul îmbutelierii.

Coniacul și whiskyul se numără printre cele mai populare băuturi alcoolice din lume. Gusturile sunt relativ asemănătoare pentru necunoscători, dar există diferențe semnificative în materie de ingrediente, textură și modalitate de servire. Dacă vrei să te bucuri de cele mai fine experiențe senzoriale, sfaturile de mai sus te vor ajuta să faci o investiție inteligentă.

