(P) Conferința Cyber Heroes: Cum ne protejăm copiii în era tehnologiei

Pe măsură ce peisajul digital continuă să evolueze, copiii își dedică din ce în ce mai mult timp activităților online, ecranele devenind o prezență constantă în viața lor.

Pe baza unui studiu realizat de Qustodio, a existat o creștere semnificativă de aproximativ 25% a duratei pe care utilizatorii o petrec angajați în domeniul digital. Mai exact, 76% din acest timp este dedicat rețelelor de socializare, în timp ce 23% este dedicat jocurilor video.

Aceste date indică în mod clar o cerere în creștere atât pentru resurse educaționale, cât și pentru mijloacele de comunicare, fapt dovedit de o creștere cu 54% a timpului alocat activităților educaționale și o creștere substanțială de până la 49% a timpului alocat activităților de comunicare.

Riscurile cibernetice la copii: realitatea ce nu poate fi ignorată!

Procentul crescut al riscurilor cibernetice în rândul copiilor mici este un adevăr incontestabil. Conform DQ Institute, 60% dintre copiii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani se confruntă cu diverse forme de amenințări cibernetice.

Este imperativ să ne mobilizăm și să înțelegem devreme aceste provocări, în special în lumina statisticilor alarmante referitoare la hărțuirea cibernetică, care afectează 45% dintre cei mici.

Angajamentul nostru - Evenimentul din 2023

Conferința de Securitate Cibernetică Cyber Heroes a adus În perioada 24-26 aprilie 2023, la un loc elevi, părinți și experți din zona tehnologiei pentru a dezbate și învăța despre importanța siguranței cibernetice. Evenimentul a acoperit subiecte sensibile, precum protejarea datelor cu caracter personal pe internet, prevenirea fraudelor online și modul prin care să utilizăm rețelele sociale.

Conferința „Cyber Heroes 2024" - apel la acțiune pentru securitatea în online

Conferința de securitate cibernetică "Cyber Heroes 2024" este a doua ediție a unui eveniment educațional național care are ca scop abordarea problemelor de securitate cibernetică în școli și acasă. Evenimentul va avea loc pe 16 martie 2024 la Cluj Arena din Cluj-Napoca și este gratuit pentru un număr de 250 de participanți.

Un efort național pentru siguranța în online

De când am început acest eveniment în școala noastră, am realizat importanța răspândirii soluțiilor de protecție împotriva atacurilor din mediul online. Securitatea cibernetică nu are granițe, iar amenințările afectează comunitățile din întreaga țară. Organizarea unei conferințe naționale reunește elevi, părinți și profesori din diferite regiuni și facilitează schimbul de perspective și soluții adaptate la nevoile specifice ale fiecărei regiuni.

Invitați speciali și experți de top în siguranța cibernetică

Evenimentul nu va avea doar oaspeți stimați precum Fatih Goktaș, Directorul General al Lumina Instituții de Învățământ, Hasan Çolak, Manager Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj alături de organizatorul principal Szász-Fülöp Izabella, fiind și coordonator tehnologic al aceleiași școli și Serdal Uteu, reprezentantul EduZ Learning & Development HUB, dar va aduce laolaltă și alți experți cunoscuți în domeniul tehnologiei și al securității cibernetice.

Keynote speaker-ul Mihnea Măruță va vorbi despre formarea identității virtuale în contextul

actual digital și educațional, urmând ca vorbitori din mediile de stat și private să adauge plus

valoare evenimentului prin discursurile despre siguranța cibernetică, educația și protecția

datelor personale în era digital sau inteligența artificială.

Cum ne pregătim copiii pentru lumea digitală

Organizatorii conferinței Cyber Heroes declară că este crucial să ne echipăm copiii cu abilitățile necesare pentru a naviga și a prospera în lumea digitală. Conferința oferă o platformă pentru a explora abordări practice și inovatoare pentru înțelegerea eficientă a provocărilor generate de riscurile cibernetice. Având în vedere rapoartele îngrijorătoare care au ieșit la iveală, această inițiativă capătă o semnificație și o urgență și mai mare.

Fatih Goktaș, Director General al Lumina Instituții de Învățământ, și Hasan Çolak, Managerul Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum Cluj, au subliniat importanța conștientizării și educației continue pentru copii și părinți: „Prin educație digitală, putem antrena eroi digitali să navigheze în lumea online în siguranță și să răspundă inteligent provocărilor.”

Participă la Workshopuri personalizate în care abordăm strategii concrete și valoroase

Evenimentul va acoperi subiecte cruciale, inclusiv:

● Siguranța cibernetică în instituțiile școlare

● Protecția împotriva atacurilor cibernetice în rândul copiilor

● Cum să prevenim cyberbullyingul

● Cum ne ajută inteligența artificială și care sunt riscurile la care ne supunem

În cadrul conferinței Cyber Heroes, vom organiza 3 workshopuri practice simultan, pentru cele 3 categorii principale de participanți, astfel încât să atingem subiectele de importanță pentru fiecare nivel relevant:

Workshop ”Micul erou cibernetic” adresat elevilor din claselor primare

Participarea elevilor cu vârste cuprinse între 6-12 ani, fără părinte, doar pe bază de înscriere.

”Micul erou cibernetic” este un workshop interactiv susținut de SiguranțăpeNet, în care elevii

devin mici detectivi cibernetici și învață să identifice potențiale amenințări online. Prin jocuri

interactive copiii vor învăța cum să-și protejeze informațiile personale online.

Workshop “Demonstrație de atac cibernetic” adresat elevilor din clasele gimnaziale

Participarea elevilor cu vârste cuprinse între 13-16 ani, doar pe bază de înscriere.

Workshop în care Doru Pașca invită elevii de la gimnaziu la o experiență captivantă în

lumea realității virtuale pentru a înțelege conceptele de securitate cibernetică. O explorare a

strategiilor de autoapărare online și a tehnicilor de identificare a amenințărilor cibernetice.

Workshop “Securitatea informației în era digitală: Ghid pentru părinți și cadre didactice” adresat adulților prezentat de Andrei Pătrașcu de la Codestage

Workshopul va avea loc în Sala de conferință și este destinat în special părinților și cadrelor

didactice. Atelierul dezbate informații despre cele mai recente amenințări cibernetice și

practici eficiente pentru a asigura securitatea în mediul professional, dar și o prezentare

detaliată a strategiilor de securitate cibernetică relevante pentru părinți și pedagogi.

Cine se află în spatele acestui eveniment dedicat securității cibernetice

Conferința Cyber Heroes este o inițiativă născută în anul 2023, având ca organizator principal Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj care aparține de Lumina Instituții de Învățământ, cel mai performant grup educațional privat preuniversitar din Țară.

Depășind 5000 de elevi din peste 40 de țări, Lumina Instituții de Învățământ se dedică formării tinerilor într-un mediu sigur și propice dezvoltării personale, sub conducerea lui Fatih Goktas în calitate de Director General.

Înscrie-te acum gratuit și devino parte din Mișcarea Cyber Heroes

Nu rata oportunitatea de a face parte din această mișcare pentru un internet mai sigur și educat!

Ești pregătit să devii un adevărat erou digital? Te așteptăm cu entuziasm la Conferința Cyber Heroes, un eveniment de referință în aria securității cibernetice, pe data de 16 martie 2024, la sala de conferințe Cluj Arena din Cluj-Napoca.

Locurile sunt limitate, iar impactul pe care îl poți avea în siguranța cibernetică a generațiilor viitoare este imens.

O inițiativă inovatoare care a ajuns la a doua ediție, organizată de Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj, EduZ Learning & Development HUB, și Lumina Instituții de Invatamant, toate reunite într-un efort colectiv pentru a aborda amenințările digitale și a face internetul un loc mai sigur pentru toți.

