(P) Ce producători au cele mai bune sloturi de pe piață?

Producătorii de jocuri online au înțeles că există un interes uriaș al vizitatorilor și s-au adaptat de-a lungul timpului cât pentru a inova și pentru a răspunde dorințelor acestora.

Însă, nu toți s-au remarcat din mulțime, astfel că la fel de ușor cum anual apar noi nume pe piața de gambling, cu oferte care mai de care mai interesante, la fel de rapid dispar unele dintre ele. Asta și pentru că unii producători nu vin cu nimic nou, rămân în urmă cu diverse facilități sau pur și simplu nu au o oferta bogata în portofoliu. Cu puțină experiență, poți identifica rapid care sunt cei mai buni producători cu cele mai bune sloturi din industrie, cât pentru a alege inspirat și corect. Ai crede că este o sarcina ușoară, la fel de simplu precum accesezi mr. bit, dar lucrurile se pot dovedi complexe dacă nu știi la ce anume să te uiți.

De-a lungul timpului, unele dintre cele mai mari nume ale acestei afaceri de jocuri au știut nu doar cum să își câștige o poziția demnă în topul câștigătorilor, dar și cum să o mențină. Vorbim aici despre a livra calitate, despre a se contura o reputație care nu se dărâma ușor. Pentru că jucătorii știu să distingă propunerile bune de cele proaste și aleg să se ducă doar către cele mai cool oportunități. Producătorii sloturilor online joacă un rol puternic în modul cum o platforma performeaza, așa că este de la sine înțeles că dacă un site se comporta cum trebuie, atunci vizitatorii vor reveni și poate nu singuri. Căci așa funcționează lucrurile prin recomandare. Dar că să nu mai lungim vorba, iată mai jos o lista cu cei mai importanți provideri din lume, că să știi ce cauți data viitoare când ești în dubii cu ceva anume.



Microgaming

Microgaming și-a început aventura în 1994, ceea ce înseamnă că are o experiență în domeniu de aproape trei decenii, adică mai mult decât multe alte branduri din domeniu. Acesta are și una dintre cele mai mari colecții de jocuri online disponibile momentan, adică undeva la vreo 800 de titluri, ceea ce nu este tocmai de neglijat. Practic, ai putea juca zilnic un nou joc și ai avea nevoie de undeva la câțiva ani. Printre titlurile pe care le-ai putea recunoaște se numără Game of Thrones, Jurassic Park, Terminator 2, Mega Moolah, dar și progressive jackpots. De altfel, deține și recordul pentru cel mai mare premiu oferit vreodată, adică 13. 2 milioane de lire.



Playtech

Unul dintre cei mai mari și influenți producători de jocuri online și de sloturi, Playtech este cunoscut chiar și celor care nu au tangenta cu aceasta lume, tocmai pentru că este atât de popular. Dar și pentru că este furnizor de soluții software pentru diverse afaceri. Printre francizele din portofoliul propriu, se marca, printre altele Monty Python, ipoker, Jackpot Giant, Holy Grail iar totalul ajunge undeva la 600 de jocuri de cazino. Dar motivul pentru care este recunoscut producătorul este faptul că producătorul este dedicat să asigure suport clienților, este angajat permanent în discuții cu clienții și și-a asumat o responsabilitate în a asigura siguranță vizitatorilor, tocmai pentru a le asigura o experiență demnă și memorabilă. Vorbim aici despre o reputație care nu se câștigă așa ușor.



Big Time Gaming

Big Time Gaming este unul dintre cei mai importanți și puternice producători de jocuri, cu o gama largă de produse din aceasta zona dedicată unui număr uriaș de jucători și cu preferințe cât de poate de variate. Cu o experiență ce se întinde peste trei decenii, mai ales în sectorul jocurilor online, inovația completează și este în parteneriate cu GTS, Openbet & MGS - se impune cu o grafica uimitoare, cu mecanisme de joc avansata. Big Time Gaming a fost creat în Sidney, Australia.



EGT

EGT sau Euro Games Technology se concentrează pe distribuția, dar și pe dezvoltarea și producția de diverse materiale specifice industriei jocurilor de noroc. Înființată în urma cu aproape cincisprezece ani, compania a crescut într-un timp record și este deja prezentă în mai multe puncte din lume. Printre activitățile acesteia se numără oferirea de jocuri online de noroc operatorilor: rulete, blackjack, video slot, jackpot, dar și platforme pentru jocuri mobile.







NetEnt

Cu caracteristici superbe și cu grafică excepțională, NetEnt se remarca prin faptul că asigura o tehnologie avansată și performanța când vine vorba despre jocurile din grila să.South Park, Aliens, Dracula, Scarface sunt doar câteva dintre francizele populare care au ajuns să fie căutate și adorate de-a lungul timpului, popularitatea fiind construită și câștigată pe baza de încredere. În plus, compania se ocupă să livreze și undeva la peste 200 de soluții pentru soluții de gaming.

Novomatic, International Game Technology, Evolution Gaming, Realtime Gaming, Scientific Gaming sunt alte câteva companii în care te poți baza că au jocuri calitate și sigure. Iar asta ținând cont de recepția cu care alți clienți le-au primit și testat jocurile, dar și pe măsură concluziilor lăsate de aceștia în timp. Desigur, mai sunt multe altele dintre care poți alege, dar când deja ceva și-a dovedit calitatea, este cam greu să scotocești printr-o mare de propuneri, mai ales când este vorba despre ceva care implica folosirea unui card și a unor date personale. Până la urmă, la întrebarea care ste cel mai bun furnizor de sloturi de pe piață s-ar putea că răspunsurile să difere în funcție de persoana pe care o întrebi. Iar răspunsurile sunt subiective, la fel că și elementele care fac clasificarea sau catalogarea.