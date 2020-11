(P) Ce greșeli să nu faci în perioada Black Friday - Află cum să cumperi inteligent de la ideall.ro

Black Friday, sărbătoarea reducerilor, e aproape aici. Cele mai bune reduceri din an, mai bune chiar și decât reducerile de Crăciun, oferă tuturor posibilitatea să-și cumpere produsele dorite la prețuri mult mai convenabile.

Sunt, totuși, greșeli pe care ai putea să le faci în toată euforia ofertelor și noi îți vom da câteva sfaturi, pentru ca tu să fii campionul reducerilor de Black Friday.

Ce greșeli s-au făcut de Black Friday și cum să le eviți:

• Cumpărarea produselor la care nu ai râvnit și care nu au prețuri mai bune în afara perioadei Black Friday

Nu toate produsele merită așteptarea de Black Friday. În febra cumpărăturilor, e important să rămâi concentrat și să cumperi produse cu adevărat utile la un preț foarte avantajos. Îți recomandăm produsele de la ideall.ro, de exemplu. Electronicele și electrocasnicele sunt mereu investiții inteligente pentru casa ta și de ce să nu profiți de ofertele de Black Friday?

Un frigider, o mașină de spălat nouă sau un cuptor încorporabil, vor fi mereu mai apreciate decât lucrurile mărunte, pentru că reducerile sunt mai semnificative. Știm că ai pus ochii pe acel model de TV de ceva timp și ar fi păcat să se epuizeze stocul înainte ca tu să îl adaugi în coș.

Vestea bună e că Ideall.ro va avea reduceri de până la 60% în 2 weekend-uri - din data de 12 noiembrie, ora 20:00, până pe 15 noiembrie 2020 și 19 noiembrie ora 20:00 până pe 22 noiembrie 2020. Dacă vrei să iei mai multe produse, dar nu ai un buget generos în această perioadă, află că poți să plătești în până la 18 rate fără dobândă.

• Cumpărarea din magazinele fizice

În contextul actual, cine își mai dorește să cumpere din magazinele fizice când opțiunile din mediul online sunt atât de variate și avantajoase? Atunci când te gândești la Black Friday-ul clasic din magazine, nu ai cum să nu-ți amintești de cozile interminabile la care erai nevoit să stai doar că să ajungi la raft și să constați cu stupoare că e gol.

De ce să treci prin acest „coșmar”? Cel mai bine este să alegi varianta online. Câteva click-uri sunt suficiente! Fă-ți cont pe magazinele preferate, ca să fii rapid și să iei primul ceea ce îți place.

• Căratul produselor voluminoase și grele

Uită de acele experiențe neplăcute cu curierii când primeai coletele lovite sau trebuia să cari tu singur electrocasnicele grele din magazin. Nu e nevoie să pleci din casa ta, unde stai pe canapeaua ta confortabilă și în căldură, ca să iei ceva de Black Friday.

Cei de la Ideall.ro îți pregatesc și livrează comanda rapid și, pentru că livrează cu personal propriu, nu vei avea nicio problemă cu curierii care pot fi neglijenți cu produsele tale. Aria de livrare de la Ideall acoperă aproape 80% din teritoriul țării (fiind singurii de pe piață cu o arie de livrare personală atât de mare), iar produsele vor fi transportate în siguranță de personalul propriu specializat până în casă ta, rapid (în aproximativ 1-7 zile lucrătoare pentru produsele din stocul propriu).

Apropo, ai și posibilitatea să verifici coletul când acesta ajunge la tine!

• Cumpărarea de pe site-uri nesigure

Cum spuneam, opțiunile din mediul online sunt variate și poate fi greu să te decizi asupra unui magazin. Asigură-te că îți faci „temele” înainte să te aventurezi în mediul online și că știi care site-uri sunt de încredere. Nu ai vrea să nimerești pe site-uri fantomă, care vor să îți fure informațiile personale, sau pe site-uri cu multe recenzii negative.

Folosește comparatoare de prețuri, cum ar fi compari.ro, că să poți să vezi ce produse sunt și de unde merită să le cumperi de acest Black Friday.

Cum să alegi un site de încredere?

Ideall.ro este un site înființat încă din 2009, cu o reputație excelentă, de pe care poți cumpără fără emoții. Ideall este unul dintre principalele magazine online de electrocasnice și electronice, condus de Cătălin Florin Ciolpan. E o firmă 100% românească, finanțată doar din capital propriu, având 3 acționari la bază.

Născut chiar într-o perioadă de criză financiară în 2009, magazinul a crescut de la an la an și are un depozit propriu de 5.000 de metri pătrați, personal specializat și flotă proprie de livrare ce acoperă 80% din teritoriul țării, deci comanda o să ajungă la tine mai rapid decât ești obișnuit, așa că nu mai e nevoie să treacă sărbătorile de iarnă că să primești coletele.

Felicitări! Acum ești pregătit să faci cumpărăturile de Black Friday și știi care este magazinul online perfect pentru acest lucru.

Spor la cumpărături!