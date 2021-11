(P) Care sunt beneficiile folosirii unui convertor valutar

Un convertor valutar online cu o interfață ușor de folosit este util celor care doresc să călătorească într-o țară străină pentru a afla cât valorează moneda pe care o dețin, convertită într-o monedă străină.

În plus, convertoarele valutare ajută firmele de import și export să determine profiturile de vânzare și de cumpărare ale diferitelor produse.

O parte din bunurile tranzacționate în România, imobiliare, mașini, chirii, abonamente de telefonie sunt de mult timp exprimate în euro și necesită un convertor valutar pentru a afla rapid valoarea lor în lei.

Ce avantaje avem pe lângă folosirea unui simplu calculator?

Avantajul folosirii unui convertor românesc, spre deosebire de cele internaționale, este că folosește cursul BNR. Convertorul oferit de curs-valutar-bnr.ro mai sus, oferă inclusiv rezultatul conversie cu TVA, posibilitatea de a seta un adaos comercial, număr de zecimale în precizie conversie, folosirea unui curs valutar de la o dată anterioară + grafic afișat instant în funcție de monedele selectate și perioada dorită.

Citește și (P) Cum recunoști o pereche originală de cizme UGG

Cum se convertește din lei în euro la o anumită dată?

1. Selectați perechea valutară RON / EUR.

2. Introduceți câți lei doriți să convertiți.

3. Selectati data dorită folosind calendarul.

Conversia se efectuează instant la cursul din ziua dorită. Dacă apăsați pe butonul inversează valute, conversia se va actualiza la EUR / RON.

Dacă luăm un salariu mediu net de 3500 lei și îl convertim în euro, acesta valora la începutul anului 2021 aproximativ 718 euro și în prezent (luna noiembrie) valorează 707. Deci s-au pierdut 11 euro doar prin deprecierea leului fără a mai lua în calcul rata inflației.

Cum aflu direct din convertor valoarea minimă și maximă a perechii valutare selectate?

Sub caseta cu rezultatele conversiilor valutare aveți un grafic cu un selector de perioadă. Dacă alegeți "MAX" graficul se va actualiza folosind toate valorile disponibile și punctele de maxim și minim vor fi evidențiate.

Care sunt cele mai uzuale conversii valutare pe care le fac romanii?

In afara de conversiile clasice EUR / RON si RON / EUR, pe locul 2 sunt cele in lire sterline (GBP / RON, RON / GBP), urmate de cele dolari (USD / RON si RON / USD). Conversiile in lire sterline sunt asa populare datorita numarului mare de romani care lucreaza in Marea Britanie.

Sfaturi înainte de a converti bani

Indiferent că schimbați bani la o casă de schimb, la o bancă, ATM sau într-o aplicație de tipul Revolut, verificați întotdeauna înainte de a efectua plata, folosind un convertor valutar BNR, dacă banii primiți sunt apropiați de cursul BNR. Identic nu va fi aproape niciodată, datorită diferenței dintre vânzare și cumpărare, din care câstigă cel care intermediază conversia. Această diferență este denumită și "spread".