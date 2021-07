(P) Care este cel mai bun model de aer condiționat Samsung ca raport calitate-preț?

În perioada de vară, aparatele de aer condiționat Samsung sunt ideale în orice locuință. Acestea se pot adăuga în living sau dormitor și ajută la răcirea încăperii, sporind gradul de confort.

De asemenea, pe timpul iernii ai posibilitatea de a utiliza aceleași produse pentru a evita necesitatea pornirii centralei termice. Iată ce modele să achiziționezi!

Samsung AC026FBRDEH/EU

Această unitate dispune de tehnologia Smart Inverter și folosește mai puțină energie în comparație cu modelele convenționale. Pe lângă asta, valorile EER sunt de doar 5.2. Datorită faptului că se utilizează capacitatea totală a compresorului, viteza este una mare și se ajunge într-un timp scurt la temperatura dorită. Menținerea unui interval constant permite inclusiv reducerea nivelului de zgomot.

Filtrul HD îndepărtează particulele mici de praf și transformă aerul poluat într-unul curat. Structura unică a stratului anti-bacterian colectează toate elementele care nu sunt vizibile cu ochiul liber. Unitatea de aer conditionat Samsung poate opera și pe modul turbo, dar această funcție creste consumul atunci când este utilizată excesiv.

Samsung AC026FB1DEH/EU

Acest sistem de climatizare split are capacitatea de 12.000 BTU și prezintă o casetă de refulare pe o singură direcție. Pompa de evacuare are rolul de a ridica apa rezultată din condensare la 750 mm de sol, cu ajutorul unei conducte unice de scurgere. Produsul are doar 135mm grosime și poate fi instalat oriunde, deoarece nu ocupă mult spatiu.

Capacitatea este însă suficient de mare pentru a putea răci 30 de metri pătrați. Acesta este doar un calcul aproximativ și trebuie să fie luate în considerare mai multe elemente care influențează rezultatul final. Consultă-te cu un specialist și acesta va determina cât de utilă poate fi o asemenea soluție în cazul tău!

Samsung AC071FBRDEH/EU

Acest model de aer condiționat Samsung este indicat pentru apartamentele mari sau vile, iar motivul este legat de nivelul său de putere. Unitățile AC071FBRDEH/EU au capacitatea de 24.000 BTU și acoperă până la 50-60 de metri pătrați. Clasa de energie este AA, ceea ce înseamnă că te poți aștepta la un consum redus.

În plus, nivelul de zgomot ajunge doar până la 37 de decibeli pe minut. Prin urmare, știi sigur că nu vei fi deranjat de acesti aspect. Pe timpul nopții poți activa funcția Good Sleep, care are ca scop un control precis al temperaturii și reglarea automată a umidității. Acest lucru facilitează toate cele 3 etape esențiale ale somnului și iți permite să te trezești odihnit.

Cum alegi cel mai bun aparat de aer condiționat Samsung în raport cu bugetul tău?

Dispozitivele de acest tip sunt construite în mod diferit, astfel încât trebuie să cauți o soluție care să îți îndeplinească așteptările personale. Cu cât locuința este mai mare, cu atât capacitatea de răcire trebuie să fie una superioară. Pe lângă asta, ia în calcul funcțiile oferite și tipul de sistem. Modelele multisplit sunt scumpe, dar dispun de mai multe unități interioare și te ajută să treci peste sezonul cald mai ușor. Contactează un magazin online ca Vollmax pentru a solicita o ofertă la aparatul de aer conditionat Samsung preferat!