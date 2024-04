(P) Bucură-te de soare, mare și nisip la Costinești! O vară de neuitat, cu prețuri mici, te așteaptă în 2024!

Stațiunea este apreciată de turiști în fiecare an din mai multe motive. Atmosfera tinerească de aici atrage an de an numeroși tineri, care vor să aibă parte de un vibe bun și multă distracție.

Costinești este o destinație minunată de vacantă! Alege și tu!

Iată care sunt principalele motive pentru care Costinești este o destinație populară și minunată de vacanță:

· Este una dintre multe opțiuni atrăgătoare de pe litoralul românesc, care oferă posibilitatea de a face baie în apele calde și prietenoase ale Mării Negre, într-un cadru superb, unde se pot face plimbări relaxante și se poate admira apusul de soare într-o atmosferă cu totul specială

· Aici turistii se pot bucura de o experiență culinară plăcută și diversificată, în taverne autentice cu specific pescăresc, unde pot savura preparate locale, într-o atmosferă prietenoasă la malul mării

· Are restaurante și localuri pe plajă cu bucate delicioase tradiționale românești, dar și preparate din ingrediente proaspete, pe bază de pește și fructe de mare

· Este o stațiune în care se organizează diverse evenimente, spectacole, concerte, petreceri și activități sportive distractive, în aer liber

· Are obiective turistice și atracții deosebite (epava navei "Evanghelia", Obeliscul din Costinești care este simbolul stațiunii și are aproximativ 20 m, lacul de relaxare în inima stațiunii, parcurile de distracții, cluburile și localurile de noapte), pe care turiștii le vor descoperi cu siguranță în vacanțele lor.

Rezervă acum pentru vacanța ta la Costinești!

Cum s-a văzut și în ultimii ani, în Costinești prețurile cazării pot fi mai accesibile față de alte destinații de vacanță. Opțiuni mai accesibile sunt cu siguranță la campinguri, la corturi sau rulote, unde prețul începe de la 50-100 RON pe noapte. O altă variantă este cazarea la bungalouri în Costinești sau la așa numitele cabane unde prețul poate varia între 100-200 RON pe noapte, sau chiar mai mult. Desigur prețul este în funcție de facilitățile oferite.

În această vară, opțiunile de cazare Costinești sunt convenabile și variate la vile, hoteluri și pensiuni. În acest caz, turiștii pot avea parte de camere private, de multe avantaje (ex. aer condiționat, minifrigider, TV LED, WiFi gratuit, facilități grătar, baie proprie cu duș), iar prețul este și în funcție de locație. Tarifele sunt mai mari la cele mai bune hoteluri de 3-4 stele, de pe plaja stațiunii, sau în vilele moderne, care oferă servicii de înaltă calitate, au parcare și garantează mai multă siguranță.

Prețurile la vile pot începe de la 100-300 RON pe noapte, acestea se închiriază și pot avea facilități grozave, ce includ uneori chiar și piscină. În cazuri de lux, prețurile ajung chiar și la 600 RON pe noapte, la camere cu mai multe locuri. Plata se poate face și cu tichete și card de vacanță.

La hoteluri, tarifele pe noapte pot fi cuprinse între 150-300 RON și variază în funcție de facilități, locație, sezon.

Prețul redus la cazare pensiuni Costinești va atrage turiștii și în acest an, la fel cum a impresionat un număr mare de români cu buget redus și anul trecut. La pensiuni, prețurile pot fi mai mici decât la hoteluri, mai ales dacă au facilități diferite, mai limitate. La vile poți avea inclus în preț doar micul dejun, hotelurile insă pot avea piscină și restaurant propriu.

Atât hotelurile, vilele cât și pensiunile de lux sunt bine cotate de turiștii care își petrec vacanța de vară la mare, cât și de românii care fac călătorii de afaceri. De pildă, unele hoteluri au fost evaluate ca fiind excepționale din punct de vedere al raportului preț-calitate. Un hotel foarte bine cotat este Babylonia Resort. În plus, unele unități de cazare din stațiune oferă și parcare gratuită, iar aici ne referim și la vile nu doar la hoteluri.

La Costinești merită să vii în vacanță pentru că atmosfera este veselă și foarte animată, capacitatea de cazare este mare, iar prețurile sunt destul de accesibile și în acest an.

Dată publicare: 12-04-2024 17:54



