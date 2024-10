(P) BLACK FRIDAY - ocazia perfectă pentru inovație în casa ta! Roomba Combo® 10 Max revoluționează modul de a face curățenie

Acest produs de ultimă generație redefinește modul în care ne raportăm la curățenia locuinței, oferind soluții avansate care îmbină tehnologia de vârf cu un design compact și eficient.

Black Friday, care va începe pe 8 noiembrie 2024, pe irobot.ro, este ocazia perfecta de a profita de cele mai bune reduceri și de a-ți oferi ajutorul de care ai nevoie pentru o casă mereu curată.

Tehnologia inovatoare din spatele Roomba Combo® 10 Max

Roomba Combo® 10 Max este o evoluție impresionantă a modelelor anterioare de la iRobot, oferind funcționalități avansate care simplifică viața utilizatorilor. Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale acestui robot este stația AutoWash, care nu doar că golește murdăria colectată, dar și spală și usucă mopul, pregătindu-l pentru următoarea sesiune de curățenie. Acest lucru elimină necesitatea intervenției manuale și permite aparatului să funcționeze autonom timp de până la 60 de zile fără a necesita golire sau reumplere a rezervorului de apă​

​O altă funcție inovatoare este tehnologia D.R.I. (Dry Rug Intelligence), care face posibilă ridicarea mopului atunci când robotul detectează covoare. Astfel, covoarele rămân uscate și curate, în timp ce Roomba Combo ® 10 Max continuă să aspire și să șteargă restul suprafețelor din casă​.

Curățenie profundă și eficientă cu SmartScrub

Odată cu tehnologia SmartScrub, Roomba Combo® 10 Max mizează pe o curățare profundă, realizând mișcări constante înainte și înapoi pentru a înlătura chiar și cele mai dificile pete, cum ar fi cafeaua sau urmele de noroi. Cu un sistem de curățare în patru etape, care include perii de margine și o aspirare cu 100% mai puternică decât modelele anterioare, acest robot face față oricărei provocări de curățenie. Dual Rubber Brushes, perii de cauciuc care se ajustează automat pe diferite tipuri de podea și evită încurcarea părului de animale, sunt esențiale pentru cei care au animale de companie​

De asemenea, tehnologia Carpet Boost detectează automat covoarele și crește puterea de aspirare pentru a extrage murdăria adânc înrădăcinată. Această funcție asigură o curățenie completă, indiferent dacă locuința ta este acoperită în principal cu covoare sau pardoseli dure.

Inteligență la nivel superior cu iRobot OS

Unul dintre punctele forte ale Roomba Combo® 10 Max este integrarea cu iRobot OS, care aduce un plus de inteligență și flexibilitate în modul în care robotul efectuează curățenia. Prin intermediul camerei integrate și a tehnologiei de navigație PrecisionVision, robotul poate crea hărți inteligente ale casei de până la șapte ori mai rapid decât modelele anterioare. În plus, Enhanced Dirt Detect folosește senzori avansați pentru a recunoaște și a se concentra pe cele mai murdare zone, curățându-le de până la opt ori mai frecvent decât alte locuri​​.

Roomba Combo® Max 10 știe automat când să spele padul pentru curățare umedă în timpul operației de curățare pentru a păstra podelele curate.

Cu tehnologia Dirt Detective, Roomba Combo® 10 Max folosește datele anterioare de curățenie pentru a optimiza prioritățile. Acest sistem inteligent poate decide, de exemplu, să curețe bucătăria mai des sau să spele mopul după ce a curățat baia, evitând astfel transferul de murdărie dintr-o cameră în alta

Pentru un plus de confort, robotul poate fi controlat vocal prin intermediul Alexa, Siri sau Google Assistant. Poți pur și simplu să îi spui robotului să curețe o anumită zonă sau să înceapă o sesiune de curățenie, iar acesta va răspunde prompt comenzilor tale.

Spray cu jet de precizie și lavete reutilizabile

Roomba Combo® 10 Max este echipat cu o duză de pulverizare de precizie care livrează apa pe podea într-un mod țintit în timpul curățării umede. Senzorii speciali asigură că duza nu lovește mobila, pereții sau spațiul de sub scări. Pentru a îndepărta și mai eficientă a murdăria poți folosi soluția de curățare Braava jet®.

Roomba Combo® 10 Max folosește lavete speciale mop pentru curățare. Aceasta este realizată din fibre absorbante, care ajută la curățarea murdăriei persistente și lipicioase. Pad-ul mopului este lavabil si reutilizabil. Robotul își reumple singur rezervorul cu lichid de ștergere.

Curăță când, unde și cum dorești!

Roomba Combo® 10 Max îți oferă posibilitatea să controlezi ce camere să fie curățate, cum și când anume, fără ca programul să îți fie afectat.

Puteți alege chiar zone specifice ca de exemplu în jurul blatului din bucătărie, în jurul canapelei, lângă ușa din față sau în jurul mesei. Curățarea acestor zone poate fi planificată în același mod precum curățarea camerelor individuale.

În plus, îi poți spune robotului să nu intre în anumite zone sau să nu atingă anumite obiecte cu funcția Keep Out Zones personalizabilă. Această opțiune funcționează ca un perete virtual și este utilă, de exemplu, pentru a nu vărsa bolul cu apă al câinelui, de exemplu.

Poți regla numărul de treceri al robotului, puterea de aspirare și cantitatea lichidului de curățare pe care dorești să o folosească mopul - chiar diferite niveluri pentru camere sau zone diferite.

Black Friday pe iRobot.ro: O ofertă de neratat

Dacă ești în căutarea unui robot aspirator de top, Roomba Combo® 10 Max va fi vedeta ofertei de Black Friday, care va începe pe 8 noiembrie 2024 pe site-ul oficial irobot.ro. Cu un preț redus semnificativ, această oportunitate este perfectă pentru a-ți îmbunătăți rutina de curățenie cu unul dintre cele mai avansate produse de pe piață. Black Friday este o ocazie unică pentru a investi într-un produs care nu doar că va face curățenia mai eficientă, dar îți va oferi și mai mult timp liber, eliminând necesitatea de a te ocupa personal de sarcinile casnice.

De ce să alegi Roomba Combo® 10 Max?

iRobot și-a consolidat reputația de lider în industria roboților de curățenie, iar Roomba Combo® 10 Max este dovada clară a angajamentului lor de a oferi produse care nu doar aspiră, ci și simplifică viața utilizatorilor. Cu un design elegant, funcții avansate și o stație AutoWash care elimină necesitatea golirii și curățării frecvente, acest robot este soluția perfectă pentru oricine dorește să mențină o locuință curată fără efort​.

În plus, cu funcții inteligente de navigație, detecția avansată a murdăriei și compatibilitatea cu asistenți vocali și ecosisteme smart home, Roomba Combo® 10 Max nu este doar un aspirator, ci un adevărat partener în menținerea locuinței tale. Acest nivel de inteligență și autonomie este ceea ce face diferența între un simplu robot de curățenie și un produs premium care aduce valoare reală în viața de zi cu zi.

Roomba Combo® 10 Max de la iRobot este o alegere excelentă pentru cei care caută tehnologie de ultimă oră în materie de curățenie automată. Cu o combinație de funcționalități avansate și un design inteligent, acest robot se ridică la înălțimea așteptărilor chiar și celor mai exigenți utilizatori. Nu rata ocazia de a-l achiziționa la un preț redus în cadrul campaniei de Black Friday 2024 pe irobot.ro și transformă curățenia casei într-o sarcină automată și fără griji.

