(P) Ai nevoie de o saltea nouă? Iată cum îți dai seama!

Vechimea unei saltele se va reflecta în calitatea somnului tău, dar și în gradul de energie pe care îl vei avea în timpul zilei.

Durata de viață a unei saltele variază și în funcție de materialele din care aceasta este alcătuită. De exemplu, o saltea cu arcuri clasice se poate degrada considerabil în doar trei ani. Și asta pentru că spiralele își pierd din rezistență cu timpul, mai ales dacă ai copii care sar pe pat sau ești o persoană solidă.

În schimb, dacă optezi pentru o saltea din straturi de spumă poliuretanică, spumă High Resilience și spumă cu memorie, te poți bucura de ea mult timp. Unele saltele de acest gen pot rezista și peste un deceniu!

Garanția unei saltele variază de la producător la producător, însă ideal este să te orientezi spre o companie care îți oferă o garanție extinsă, de cel puțin 5 ani. Sleepline comercializează saltele cu o garanție de 6 ani.

Există denivelări vizibile în saltea

În momentul în care observi că forma corpului rămâne ,,impregnată” în saltea, e un semn clar că trebuie să o schimbi! Dacă straturile nu își mai revin la forma inițială, coloana vertebrală nu se va mai alinia corect. De cele mai multe ori, este vorba despre o denivelare în saltea, care apare la nivelul spatelui. În termeni populari, ,,salteaua s-a lăsat la mijloc”. Această situație se întâlnește mai ales la o saltea cu arcuri clasice sau la o saltea hibrid. Motivul este că arcurile suportă multă presiune și unele dintre ele își pierd elasticitatea. Astfel apar așa-numitele găuri în saltea.

Așadar, o saltea lăsată îți poate afecta somnul în mai multe feluri: îți poate modifica postura naturală a corpului, ceea ce duce la dureri de spate, de articulații sau de gât. Iar cu cât aștepți mai mult să îți schimbi salteaua, cu atât vei dormi mai prost.

Nu mai dormi confortabil

Poate că gândurile și stresul nu te lasă să dormi bine, însă există și alte motive pentru care te trezești obosit. De exemplu, te poți trezi des în timpul nopții pentru a-ți schimba poziția, din cauză că simți presiune sau chiar durere în membre sau pe spate.

Straturile din care sunt alcătuite saltelele trebuie să fie combinate în așa fel încât să îți ofere confort, să îți susțină corect corpul și să elibereze tensiunea, pentru ca tu să poți să te relaxezi. Dacă oricare dintre straturi se deformează în scurt timp, acest lucru va afecta calitatea întregii saltele. Așadar, poți începe să ai dureri de spate sau, dacă suferi deja o afecțiune, aceasta se poate înrăutăți. Acestea sunt semne clare că nu te mai bucuri de confortul de care ai nevoie și trebuie să îți schimbi salteaua.

Te-ai îngrășat sau ai slăbit foarte mult

Când alegi o saltea nouă, ține cont că aceasta trebuie să fie potrivită pentru corpul tău! De exemplu, o saltea medie poate părea extrem de fermă pentru o persoană suplă. De asemenea, o saltea medie spre fermă i se poate părea prea moale unei persoane masive, care cântărește peste 100 kg.

În general, calitatea somnului este conectată în mod direct cu greutatea corporală. Așadar, orice kilogram în plus va influența mult modul în care dormi. Dacă ești o persoană supraponderală, ideal este să optezi pentru o saltea din straturi de spumă, care va rezista în timp. Acest lucru se aplică și atunci când vorbim de un cuplu. O saltea cu spumă High-Resilience și spumă cu memorie vă va oferi un somn odihnitor amândurora. Și asta pentru că, atunci când un partener se mișcă în timpul nopții, celălalt nu va resimți undele.

Ai musafiri nepoftiți în pat

Ne referim aici la acarieni, mucegai sau chiar insecte vizibile cu ochiul liber! Să dormi pe o saltea ,,mâncată” de vietăți îți creează o senzație de disconfort fizic și este și extrem de dăunătoare pentru sănătatea ta. Dacă observi pete de mucegai pe saltea, nu are sens să o mai cureți la exterior, pentru că astfel vei trata doar efectul, nu și cauza problemei!

Pentru a evita astfel de situații, ai nevoie de o saltea alcătuită din materiale premium, care să aibă și o husă de bună calitate. Husa cu ioni de argint are proprietăți antimicrobiene și antistatice. Asta înseamnă că nu permite apariția și dezvoltarea bacteriilor. În plus, elimină tensiunea din corp, pentru ca tu să poți avea un somn confortabil. La asta se adaugă faptul că husa reglează temperatura corpului, indiferent de anotimp. Un mare plus este că husa este detașabilă și poate fi spălată.

Sforăi mai mult decât de obicei

Poziția în care dormi îți influențează și ea calitatea somnului. De exemplu, dacă obinuiești să dormi pe spate și suferi de apnee, aceasta s-ar putea agrava. Pentru a avea totuși un somn odihnitor atunci când dormi pe spate, trebuie să te orientezi către o saltea medie spre fermă. În schimb, dacă dormi pe o parte, ideal ar fi să alegi o saltea cu o fermitate medie, pentru a nu pune presiune pe punctele de sprijin, adică umerii și șoldurile. Pentru cei care preferă să doarmă pe burtă, alegerea ideală este o saltea fermă sau foarte fermă, care să mențină coloana vertebrală în poziția ei naturală.

Dormi mai bine în alt pat

Dacă rămâi peste noapte la prieteni sau te cazezi la un hotel și observi că dormi mai bine decât acasă, cu siguranță ai nevoie de o saltea nouă. Un alt semn este că preferi să adormi pe canapea decât să mergi în dormitor. În acel moment, este clar că dormitorul – și implicit salteaua – nu îți mai oferă confortul necesar.

Așadar, cumpără inteligent!

Salteaua pe care o alegi îți poate oferi cea mai bună odihnă sau cel mai prost somn din viața ta, așadar trebuie să analizezi bine toate opțiunile înainte de a lua decizia. Este extrem de important să te documentezi corect, din surse credibile, pentru a găsi salteaua care îți va satisfice nevoile.

Nu uita că ai nevoie de o saltea confortabilă și durabilă, care să îți susțină corect corpul și să îți asigure o aliniere corectă a coloanei vertebrale. Indiferent de alegerea pe care o faci, trebuie să simți că salteaua a fost creată pentru tine.