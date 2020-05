(P) 8 Pasi simpli pentru mutarea sediului companiei

Atunci cand petreci cel putin 40 de ore la birou cu colegii, ajungeti sa va simtiti ca intr-o mica familie, iar spatiul de birouri este ca si a doua voastra casa.

Cand va ganditi sa va mutati intr-o locatie noua, lucrurile nu par prea complicate, mai ales daca aveti spatiul foarte bine organizat. Insa, oricat de simplu ar parea, exista totusi cateva aspecte pe care trebuie sa le iei in calcul pentru a avea parte de o mutare lina, fara ca tu si echipa sa pierdeti mult timp, departe de munca cu clientii si furnizorii.

Mutarea intr-un nou spatiu de birouri vine din mai multe motive:

• Echipa s-a marit, deci nu mai ai spatiul necesar pentru ca oamenii noi sa lucreze in conditii decente si sa vina cu drag la serviciu;

• Afacerea este in crestere, asa ca ai nevoie de spatiu pentru un nou departament;

• Vrei ca afacerea ta sa aiba mai multa vizibilitate, asa ca iti muti sediul central in alta parte a orasului sau intr-un oras mai mare;

• Vrei sa te muti mai aproape de depozitul pe care il ai pentru afacerea ta;

• Ai gasit un spatiu mai profitabil fata de cel in care lucrezi acum cu toata echipa.

Care sunt factorii pe care trebuie sa ii iei in calcul atunci cand iti muti sediul companiei?

1. Alege o persoana, manager de proiect, care sa se ocupe de tot ce tine de organizarea mutarii. Este necesar sa se anunte operatorii de energie si celelalte utilitati ca de la o anumita data nu veti mai fi in aceasta locatie, ci va veti muta in noua locatie, care trebuie deja sa aiba toate utilitatile necesare. Planificarea mutarii trebuie sa se faca discutandu-se cu fiecare sef de departament despre faptul ca fiecare persoana trebuie sa isi stranga atat lucrurile personale, cat si sa ajute colegii de IT in strangerea echipamentelor, pentru o tranzitie cat mai usoara si rapida.

2. Vorbeste cu colegii sa organizeze fiecare birou in cateva cutii pe care sa le eticheteze. Echipamentele IT se strang doar in prezenta colegilor din acest departament, pentru a evita accidentarile.

3. Atunci cand vine vorba de dezasamblarea mobilierului, cel mai potrivit este sa discuti de dinainte cu echipa de mutari, pentru a pune ei la dispozitie o echipa de profesionisti pentru dezasamblare si montaj mobila la domiciliu. Este o grija in minus pentru tine, ca ai tai angajati sa nu se accidenteze incercand sa faca activitati care nu le sunt in fisa postului si pentru care au zero experienta.

4. Alege o echipa de mutari si montaj mobilier in care sa ai incredere. Acest aspect este foarte important daca tii cont ca ai in companie multe dosare, fisiere si arhiva care contin informatii confidentiale pe care nu le poti lasa la indemana oricui. Firma de mutari pe care o alegi trebuie sa fie una formata doar din profesionisti, care sa mai fi avut experienta de a muta sedii de companii pana acum.

5. Ia in calcul daca pastrezi toate obiectele de mobilier, mai ales cele grele si voluminoase, iar daca da, fii sigur ca agreezi cu echipa de mutari sa aduca cu ei toate echipamentele necesare care sa faciliteze atat mutarea si transportul, cat si partea de montaj mobilier la domiciliu (in acest caz, noul sediu).

6. Acum a venit timpul pentru o curatenie generala pentru fiecare departament in parte. Debaraseaza-te de orice nu este necesar si nu foloseste in noua locatie: cutii, mobilier, echipamente vechi sau stricate, pentru care nu merita reparatia, etc.

7. Fa-ti planul de executie sub forma unui orar si a unei liste de verificare pe care sa le arati si echipei de mutari, pentru a te asigura ca nu ai scapat ceva din vedere. Este foarte important sa faci totul conform unui plan stabilit, pentru a evita surprizele neplacute de genul „s-a uitat”, „nu s-a verificat la momentul respectiv” si alte asemenea.

8. Mobila si toate cele necesare mutarii trebuiesc aranjate in ordinea in care ai nevoie de ele. Prima data se pun cutiile si mobilierul pe care nu le folosesti decat in anumite circumstante si nu reprezinta o prioritate. Apoi cu cat avansezi, imediat ce se deschid usile masinii de descarcat, se pun chiar lucrurile care va sunt necesare prima data si sunt esentiale in orice birou.

Daca vrei sa iti muti sediul in Bucuresti sau oriunde in tara, alege una dintre cele mai bune firme de mutari si montaj mobilier din Bucuresti: profesionistii de la Relocari Bucuresti. Alege-ne pe noi pentru promptitudine, incredere si energia buna pe care o aducem la fiecare client, dar si pentru recomandarile pe care le avem de la fostii clienti, atat in ceea ce priveste mutarea la o noua locuinta, cat si mutarea la un nou sediu al companiei.