(P) 6 beneficii ale citricelor în alimentație

Citricele sunt asociate întotdeauna cu vitamina C, asta datorită faptului că reprezintă cea mai cunoscută sursă naturală pentru această vitamină.

În mod automat, principalele beneficii ale consumului de citrice sunt în strânsă legătură cu rolul pe care vitamina C îl are în menținerea sănătății organismului, fiind vorba de un element necesar îndeosebi în sezonul rece, pentru întărirea sistemului imunitar.

Cu toate acestea beneficiile consumului de citrice nu se rezumă doar la asigurarea aportului de vitamina C pentru organism, existând și alte motive pentru care ar trebui să introduci aceste alimente în dieta zilnică.

Te scapă de răceală

Cum spuneam, citricele sunt recomandate mai ales în sezonul răcelilor, întrucât constituie o armă foarte eficientă, care ajută organismul să lupte împotriva acestor afecțiuni. Pentru a se vindeca de răceală, organismul are nevoie de un sistem imunitar puternic, iar vitamina C este elementul principal care contribuie la întărirea imunității. Suplimentând aportul de vitamina C cu ajutorul citricelor consumate zilnic în sezonul rece, răcelile nu vor mai fi o problemă pentru tine.

Te ajută să ai o inimă sănătoasă

Vitamina C, contribuie și la realizarea reacțiilor antioxidante produse în organism, alături de vitamina E, care se găsește, de asemenea, în conținutul citricelor. Acești antioxidanți naturali ajută la scăderea nivelului de colesterol rău din sânge și a nivelului trigliceridelor, componente care pot fi nocive pentru sănătatea inimii. Astfel, consumul de citrice duce la reducerea riscului de accident vascular cerebral, de hipertensiune arterială și orice altă afecțiune a sistemului cardiovascular.

Ajută la asimilarea nutrienților

Nutrienții sunt acele substanțe hrănitoare pe care organismul le extrage din alimentele consumate, pentru a-l ajuta la derularea proceselor metabolice. Fierul este unul din cei mai importanți nutrienți, regăsindu-se în salată, spanac, pește și cane albă. Consumul acestor alimente este bine să fie urmat de citrice la desert, pentru că acestea ajută organismul să absoarbă mai bine fierul, contribuind astfel în mod indirect la producerea globulelor roșii din sânge.

Mențin un nivel optim de hidratare

Citricele au și un conținut ridicat de apă, ceea ce la face ideale și pentru zilele toride, când trebuie să eviți deshidratarea. Portocalele conțin apă în proporție de 87% iar grapefruit-ul în proporție de 88%, din acest punct de vedere putându-se compara cu pepenele roșu, castraveții sau tomatele. Hidratarea este esențială pentru buna funcționare a organismului, iar consumul de citrice o menține la un nivel optim, având și un alt avantaj demn de luat în seamă: alimentele cu un conținut de apă ridicat, creează senzația de sațietate și contribuie astfel și la menținerea siluetei, având totodată și un conținut caloric mic.

Asigură necesarul de fibre

Fibrele sunt compuși alimentari care provin, în marea lor majoritate, din alimentele de origine vegetală, și nu pot fi digerate de enzimele din aparatul digestiv. Acestea sunt foarte benefice pentru a avea o bună digestie și un sistem digestiv sănătos. În consecință este indicat să consumăm alimente bogate în fibre, iar citricele fac parte din această categorie. Două treimi din fibrele conținute de citrice sunt solubile, contribuind la scăderea colesterolului rău și la reglarea glicemiei, în timp ce fibrele insolubile stimulează sistemul digestiv. Totodată, aceste fibre insolubile creează senzația de sațietate, ceea ce face ca citricele să fie foarte indicate și pentru cei care vor să slăbească.

Previn apariția ridurilor

Vitamina C, regăsită din belșug în citrice, are un rol important și în producerea de colagen, element care contribuie la menținerea sănătății pielii. Deloc de neglijat este și latura estetică, o piele sănătoasă având un aspect întinerit și prevenind apariția ridurilor.



Dacă punem la socoteală și faptul că sunt plăcute la gust, au o aromă deosebită și conțin o cantitate scăzută de zaharuri, sperăm că ți-am oferit suficiente argumente pentru a include citricele în dieta ta zilnică.