(P) 10 lucruri de stiut despre un dezinfectant pentru maini

Cat de important este pentru siguranta ta si a familiei tale sa utilizezi dezinfectanti de maini ori de cate ori desfasori o activitate care implica riscuri?

Desi in urma cu doar cateva luni nu te-ai fi asteptat la acest lucru, produsele de igienizare au devenit o parte importanta din viata noastra si se regasesc in aproape fiecare cos de cumparaturi.

Iata 10 lucruri pe care este important sa le stii inainte de a cumpara si folosi astfel de produse:



1. Trebuie ales in functie de utilizarea lui. Tipurile de activitati pe care le desfasori cu precadere in decursul unei zile ar trebui sa fie criteriul de baza in functie de care iti aleg dezinfectantul pentru maini.

a. Pentru activitatile in medii inchise - magazine, birouri, mijloace de transport in comun, etc.- unde intri in contact direct cu obiecte folosite de mai multe persoane - carucioare de cumparaturi, usi, bare, etc: Daca desfasori activitati in mod constant in aceste medii trebuie sa alegi dezinfectanti mani pe baza de alcool. Aceste produse de igienizare contin, de obicei, o combinatie din alcool izopropilic, etanol sau propanol, iar cele mai bune variante sunt cele care au in compozitie alcool de 60 pana la 95%.

b. Pentru activitatile care presupun interactiunea frecventa cu oameni diferiti: Pe langa produsele antiseptice (de tip sapun) pe care este esential sa le folosesti cat mai des, un dezinfectant maini pe baza de alcool nu ar trebui sa lipseasca din preajma ta.

c. Pentru activitati care presupun o igienizare frecventa: Daca lucrezi, de exemplu, intr-un restaurant esti obligat sa tii o igiena impecabila a mainilor si suprafetelor, Partea mai putin buna este ca, daca ai o piele foarte sensibila, expunerea mare la dezinfectanti iti poate crea probleme suplimentare de sanatate. Foloseste dezinfectantul de maini pe baza de alcool care functioneaza contra unei mari varietati de microorganisme, dar alege-l pe cel care are in compozitie compusi precum glicerolul, pentru a preveni uscarea pielii. De asemenea, pentru a te proteja suplimentar de eventuale neplaceri este important sa alegi un dezinfectant fara coloranti.

2. Unii dezinfectanti de maini sunt mai puternici decat produsele antiseptice. Dezinfectatii au, de exemplu, proprietati microbiologice mult mai eficiente decat sapunurile antiseptice.

3.Nu toate produsele de igienizare fac acelasi lucru. Vei fi astfel, surprinsa sa afli ca dezinfectantul de maini pe baza de alcool functioneaza contra unei mari varietati de microorganisme, dar nu functioneaza contra sporilor.

4. Concentratia de alcool poate diferi de la un produs la altul. Vei vedea in descrierea produselor ca o serie de dezinfectanti sunt pe baza de alcool si contin in general o combinatie din alcool izopropilic, etanol sau propanol. Cele mai eficiente produse sunt cele care au in compozitie alcool de 60 pana la 95% insa acestea prezinta si un risc suplimentar de inflamare daca nu e folosit corespunzator.

5. Nu toate produsele sunt avizate de Ministerul Sanatatii. Asigura-te ca dezinfectantul pe care urmeaza sa il folosesti are avize speciale pentru producerea si comercializarea lui - cum ar fi cel de la Ministerul Sanatatii.

6. Exista produse care contin substante testate in prealabil pe anumite tipuri de bacterii. Dezinfectantii pentru maini contin ingrediente specifice la baza, care elimina bacteriile precum Escherichia coli, conform testului EN 1500 si Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, conform testului EN 1276.

7. Produsele pe baza de alcool au efect diferit fata de cele care nu contin alcool. Concentratiile mai mari sau mai mici de 60 - 80 de procente alcool sunt mai putin eficiente. Te intrebi, desigur, daca produsele care nu contin deloc alcool mai au vreun efect, Dezinfectantul de maini fara alcool foloseste alti agenti pentru a ucide microorganismele cum ar fi triclosanul si clorura de benzalconiu sau povidona-iod. Totusi, pentru ca efectul lui sa fie cel asteptat, este recomandat sa folosesti produsele in mod constant.

8. Trebuie pastrat in anumite conditii termice - de obicei la termperaturi cuprinse intre 5-25 grade C, ferit de razele solare.

9. Poate fi utilizat atat pentru igienizarea mainilor, cat si pentru cea a obiectelor din jur. De exemplu, servetele umede antibacteriene pot fi folosite si pentru alte suprafete sau obiecte cu care intram in contact (telefon, capac WC, cos de cumparaturi, volanul masinii, tastaturi, manerele usilor).

10. Trebuie sa tii cont de anumite criterii atunci cand te decizi sa cumperi dezinfectanti maini de pe internet:

a. sa fie produsi de o companie cu experienta in domeniu;

b. vanzatorul (magazinul online) sa aiba o politica transparenta de pret si livrare;

c. sa ai acces la descriere completa a produselor;

d. sa nu contina substante care iti pot afecta suplimentar pielea mainilor.