Habitat for Humanity a inaugurat Cantina BufKids: mese calde pentru 50 de copii vulnerabili din Buftea

Habitat for Humanity România, Asociația Hercules și companiile partenere au inaugurat joi, 30 mai, Cantina BufKids. Cantina va oferi zilnic o masă caldă și plină de nutrienți care să susțină performanța școlară a celor 50 de copii beneficiari ai Centrului de zi BufKids din Buftea. Această inițiativă sprijină eforturile de combatere a sărăciei și promovează accesul la educație prin nutriție adecvată.

Astfel, Habitat for Humanity România a răspuns acestei nevoi prin construirea unei cantine cu bucătărie proprie care poartă numele dat de copii – BufKids. PENNY România, partenerul principal al proiectului, a pregătit prima masă din noua cantină, sub îndrumarea lui chef Nicolai Tand, alături de 15 copii ai centrului.

Cantina este o extindere necesară a Centrului BufKids, remarcă Petruța Stănescu, Director Executiv Asociația Hercules: „Ar fi cel puțin ineficient să le oferim copiilor vulnerabili cele mai moderne metode și oportunități educaționale înainte de a le satisface nevoile de bază. Una sau două mese pe zi la cantina BufKids, care să conțină toți nutrienții de care au nevoie copii în creștere, sunt baza de la care putem începe pentru a hrăni tinerele minți, pentru a le inspira copiilor încrederea de care au nevoie – încrederea în ei înșiși și în viitor. Le mulțumesc partenerilor noștri – Habitat for Humanity România, pentru frumoasa colaborare începută acum aproape 10 ani și mulțumesc, de asemenea, tuturor voluntarilor și companiilor care s-au implicat atât în construirea, cât și în dotarea noii noastre cantine.”

Adelina, 9 ani, beneficiară a Centrului și a cantinei BufKids, spune: „Mulți oameni au venit să ne ajute să construim cantina! Abia aștept să mâncăm împreună în noua clădire. Deja vorbim între noi despre cum vom mânca și vom găti împreună și i-am promis doamnei Petruța că vom ajuta și la aranjarea mesei și la curățenie. Ne place să avem grijă de centrul nostru pentru că este frumos și colorat și ne aduce bucurie. Am mai mulți prieteni aici decât la școală și îmi plac mai mult profesorii pentru că toți sunt drăguți cu noi. Când voi fi mare, vreau să ajut și eu alți oameni, așa cum fac voluntarii acum și doamnele noastre de la centru. A ajuta pe alții mi se pare cel mai frumos job din lume”.

„Suntem mândri să anunțăm finalizarea proiectului Bufkids, un centru care va avea un impact semnificativ asupra educației și vieții copiilor vulnerabili din Buftea. Prin acest proiect, am reușit să oferim nu doar un loc sigur și primitor pentru educație, ci și o cantină unde copiii pot beneficia de o masă caldă, esențială pentru dezvoltarea lor. Doresc să mulțumesc partenerilor noștri, precum și tuturor voluntarilor și susținătorilor care s-au implicat în acest proiect. Solidaritatea și sprijinul vostru sunt fundamentale pentru a construi un viitor mai bun pentru acești copii. Implicarea fiecăruia dintre noi este crucială pentru a aduce schimbări pozitive în comunitățile noastre și pentru a oferi șanse reale celor care au cea mai mare nevoie.” – Roberto Pătrășcoiu, CEO Habitat for Humanity România.

"Este o onoare pentru noi să fim parte din acest proiect care pune bazele dezvoltării durabile a societății noastre. La PENNY, înțelegem că educația și sănătatea sunt două elemente fundamentale în dezvoltarea oricărui copil. Prin parteneriatul nostru cu Habitat for Humanity, ne-am asumat responsabilitatea de a ne asigura că fiecare copil din comunitățile vulnerabile are acces la o masă sănătoasă. Acest lucru este esențial pentru concentrarea și participarea activă la educație. Am fost parte din proiect încă de la început și ne bucurăm să vedem cum acesta continuă să aibă un impact semnificativ, oferind copiilor din Buftea hrană și un loc frumos unde să descopere lumea în fiecare zi", a spus Daniel Gross, CEO PENNY România.

La eveniment au fost prezenți Roberto Pătrășcoiu - CEO Habitat for Humanity România, Daniel Gross - CEO Penny România și partener principal al proiectului Gheorghe Pistol - primarul localității Buftea și Petruța Stănescu - președintele Asociației Hercules.

Construirea cantinei s-a realizat cu ajutorul voluntarilor din companiile care au oferit și sprijin financiar. Pe toată perioada în care s-a dezvoltat proiectul, 20 de echipe, un total de 523 de voluntari, au contribuit la proiect cu 3138 de ore de lucru.

Construcția cantinei s-a realizat și cu sprijinul: HP, Dedeman, TCC Foundation, Fundația Saint-Gobain, PRO TV, Fundația Auchan, Mercedes-Benz Financial Services Romania, BRD, Fundația Telus, Legrand România și Coface România.

Despre Habitat for Humanity România

Habitat for Humanity România construiește locuințe decente pentru familii cu venituri reduse și ridică de la 0 sau reabilitează centre de utilitate publică în comunități vulnerabile. De asemenea, organizația derulează programe de prevenție și răspuns la dezastre naturale precum și programe de advocacy în domeniul locuirii sociale. Habitat for Humanity România lucrează pentru o lume în care toți oamenii au posibilitatea să locuiască decent.

Din anul 1996 și până în prezent, organizația a ajutat peste 100.000 de români să aibă un cămin primitor și a construit sau reabilitat peste 5.100 de locuințe. La proiectele organizației au fost mobilizați peste 43.000 de voluntari români și străini care au muncit pe șantierele din țară. Pentru mai multe detalii, intrați pe www.habitat.ro.

Despre Asociația Hercules

Asociația Hercules coordonează două centre de zi pentru copii vulnerabili social: Centrul de zi Hercules (fondat în 2007 în Costești, jud. Argeș) și Centrul de zi BufKids (fondat în Buftea în 2020 pe modelul centrului Hercules). Ambele centre de zi au scopul de a combate abandonul școlar și analfabetismul funcțional în rândul copiilor de 6-14 ani. Oferă cantină proprie, after-school, cluburi educaționale (lectură, IT, dezbatere, engleză etc), activități recreative și sportive, precum și sprijin material pentru 50 de copii, zi de zi. În prezent, Asociația Hercules este, de asemenea implicată în numeroase proiecte de încurajare a lecturii și a educației (ex. fondarea de săli de lectură în școli din comunități mici) sau de renovare a infrastructurii școlare (ex renovarea bazei sportive și a sălii de sport a Liceului Barby Stirbey, Buftea).

